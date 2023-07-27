Ашхабадцы составили петицию против убийств бездомных животных

14:12 31.07.2023

27.07.2023



Жители Ашхабада составили петицию, в которой протестуют против жесткого отлова и уничтожения, которому подвергаются бездомные животные. Документ адресован президенту Сердару Бердымухамедову, в хякимлик столицы, в управление коммунального хозяйства Министерства архитектуры и строительства, а также в Государственную ветеринарную службу.



Приводим текст обращения полностью:



Мы, нижеподписавшиеся граждане Туркменистана, обращаемся к Вам, глубокоуважаемый Президент, в надежде быть услышанными! Просим Вас остановить отлов и зверские убийства бездомных животных по всему Туркменистану.



Место своза отловленных животных в Чоганлы, мусороперерабатывающий завод, представляет собой ужаснейшее зрелище, не поддающееся никакому описанию, где до недавнего времени умирали без воды и еды несчастные животные. В таких жутких условиях широко распространился каннибализм, когда собаки были вынуждены поедать друг друга и задыхаться от смрада собственных фекалий. В этом аду на земле находится также огромное число собак, являющихся национальным достоянием - алабаев. Сюда же свозятся и кошки.



Часть животных доставляется в зоопарк для кормления хищников, часть - к свалочным ямам, где животных убивают, зачастую жесточайшими, варварскими, изуверскими способами. Других забивают на месте трубами, молотками, арматурой, топорами, травят ядом. Это просто неприемлемо в цивилизованном обществе!



Несколько лет назад, перед Азиадой, власти города выделили было под Ашхабадом немного земли под приют, однако позднее землю забрали назад.



В прошлом году в Туркменистане был принят Закон о собаководстве и кинологической деятельности, где были прописаны статьи о жестоком обращении с животными, но не указаны наказания за нарушение статей этого Закона и не предусмотрено привлечение нарушителей к уголовной ответственности. Это позволяет сотрудникам коммунальных служб беспрепятственно и безнаказанно нарушать Закон: животных продолжают убивать с особой жестокостью. Особенно в велаятах, где живодеры не церемонятся и регулярно устраивают кровавые зачистки на глазах у граждан и детей.



Какой вред могут нанести хрупкой детской психике зверства этих садистов? Кто вырастет из этих детей? Как отразится эта глубокая психологическая травма на душе ребенка, становлении его как личности? Похоже, что это не заботит палачей. Это варварство! Это бесчеловечно!



Транспорт коммунальных служб, занимающихся забоем и транспортировкой отловленных животных, в народе уже окрестили "машинами смерти".



Простые граждане не смогут изменить эту ситуацию без помощи государства, тогда как разработка и внедрение государственной программы по уменьшению популяции бездомных животных путем выделения земли под приюты и мер по стерилизации животных, позволит гуманно разрешить этот вопрос и быстро снизить их количество на улицах городов и пригородов.



Большинство цивилизованных стран давно решили эту проблему путем чипирования и стерилизации, а также, что немаловажно, путем ужесточения мер в отношении нерадивых хозяев, бросающих своих питомцев.



Туркменистан так богат землей и другими ресурсами, что реализация гуманных мер в отношении бездомных животных, которые являются существами, способными испытывать эмоции и физические страдания, лишь укрепит и еще больше повысит авторитет нашей страны в глазах мировой общественности. Реализация программы мероприятий по гуманному уменьшению количества беспризорных животных займет всего несколько лет, если учесть, что даже вылеченное и стерилизованное животное живет на улице пять лет.



Кроме того, необходимо транслировать в обществе идеи гуманизма и доброго, бережного отношения к животным, нашей уникальной природе. Народ Туркменистана в лице неравнодушных людей с готовностью поддержит все гуманные инициативы Президента.



С глубоким уважением и большой надеждой на Ваше милосердие и заступничество мы просим Вас принять меры по решению этого вопроса, ибо Вы олицетворяете собой Закон и высшую справедливость в государстве.



Стоит отметить, что правозащитники освещают эту проблему не один год. Она неоднократно поднималась в независимых СМИ. Составлялись и всевозможные петиции. Однако власти не реагируют на критику и регулярно устраивают массовые облавы на бездомных животных. Процесс идет волнами, то спадая, то ужесточаясь, но никогда не прекращаясь полностью. Нередко жертвами отловщиков становятся и домашние животные. В таких случаях у хозяев нет никаких шансов добиться наказания виновников гибели собаки или кошки. Их самих считают изначально виновными в нарушении порядка, так как животные, по негласному мнению чиновников, - не более чем мусор.