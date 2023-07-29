|Корабли для казахстанского флота будут собирать в Турции
14:16 31.07.2023
В Стамбуле подписано соглашение.
Александр Очаковский
Казахстанский завод "Зенит" заключил соглашение о сотрудничестве с управлением военных заводов и верфей Турции, передает Liter.kz.
Управление является подразделением турецкого министерства обороны. Соглашение с казахстанским предприятием было подписано на второй день международной военной выставки IDEF 23, которая прошла в Стамбуле.
Соглашение включает в себя проектирование и строительство морских транспортных средств, коммерческих судов и основных боевых кораблей для казахстанского флота, - сообщает турецкое издание Defense Turk.
Завод "Зенит", расположенный в Уральске – крупное судостроительное предприятие, которое также выпускает и военные суда.