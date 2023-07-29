Корабли для казахстанского флота будут собирать в Турции

14:16 31.07.2023

В Стамбуле подписано соглашение.



Александр Очаковский



Казахстанский завод "Зенит" заключил соглашение о сотрудничестве с управлением военных заводов и верфей Турции, передает Liter.kz.



Управление является подразделением турецкого министерства обороны. Соглашение с казахстанским предприятием было подписано на второй день международной военной выставки IDEF 23, которая прошла в Стамбуле.



Соглашение включает в себя проектирование и строительство морских транспортных средств, коммерческих судов и основных боевых кораблей для казахстанского флота, - сообщает турецкое издание Defense Turk.



Завод "Зенит", расположенный в Уральске – крупное судостроительное предприятие, которое также выпускает и военные суда.