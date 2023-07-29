Крушение огромного мифа. Тяжелая работа пропагандистов

14:21 31.07.2023

Дмитрий Ольшанский



Когда в интеллигентных газетах и блогах пишут слово "пропаганда", то по умолчанию предполагается, что речь идет про наш телевизор. Ну, тот политический телевизор, где орут "эксперты" и обсуждаются "англосаксы". А о чем же еще?



И каждый раз, когда я вижу такое, мне хочется сказать: а вы-то сами, милые, кто такие?



Потому что добрые люди, которые год за годом разоблачают коллективного Киселева, сами как раз и работают как самые унылые пропагандисты.



"Радио Свобода"* пишет: "Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, на уровне глав государств будут представлены лишь 17 из 54 стран Африки. Делегации десяти африканских стран будут возглавлять премьер-министры. Семнадцать из них возглавляют вице-премьеры и министры..."



Это разоблачение такое. "Никто не приехал".



