|Крушение огромного мифа. Тяжелая работа пропагандистов
14:21 31.07.2023
Дмитрий Ольшанский
Когда в интеллигентных газетах и блогах пишут слово "пропаганда", то по умолчанию предполагается, что речь идет про наш телевизор. Ну, тот политический телевизор, где орут "эксперты" и обсуждаются "англосаксы". А о чем же еще?
И каждый раз, когда я вижу такое, мне хочется сказать: а вы-то сами, милые, кто такие?
Потому что добрые люди, которые год за годом разоблачают коллективного Киселева, сами как раз и работают как самые унылые пропагандисты.
"Радио Свобода"* пишет: "Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, на уровне глав государств будут представлены лишь 17 из 54 стран Африки. Делегации десяти африканских стран будут возглавлять премьер-министры. Семнадцать из них возглавляют вице-премьеры и министры..."
Это разоблачение такое. "Никто не приехал".
То есть сидит человек на работе за ноутбуком - а работа у него, кстати, в красивом месте находится, Прага все-таки, черепичные крыши, старинные пивные, - и пишет про африканский саммит.
И ему обязательно надо к чему-нибудь прицепиться, газета "Правда" же, "Международная панорама", законы жанра. И он цепляется - всего лишь семнадцать президентов и десять премьер-министров приехало в Петербург! Полный провал кремлевских сатрапов.
А потом засылает текст выпускающему и идет пить пиво в заведение "У золотой свиньи".
Но поражают меня не сами эти подсчеты президентов и премьер-министров, которых всегда должно быть ужасно мало, как листьев на зимнем дереве, а тот высокомерный вид, с которым ровно тот же самый человек будет потом обсуждать "пропагандистов". И по умолчанию будет считаться, что он-то сам не такой.
Такой, такой. И даже хуже.
И это, кстати, крушение огромного мифа, который я еще краешком застал, мифа из двадцатого века.
Потому что в те времена любой младенец был уверен в том, что это только газета "Правда" брешет, а на "Радио Свобода" и прочих "би-би-си"* всю правду рассказывают.
И вот прошли годы, сменились вехи.
И оказалось, что там сидят ровно такие же скучные государственные клерки, которые вовсе не пьянящую "свободу" проповедует, а делают строго то, что им велено делать.
А именно, подсчитывают как надо африканских президентов и премьеров.
Сейчас они торжествующе пишут, что в 2019 году начальников на саммите было больше.
Но если заглянуть в архив 2019 года, то там наверняка обнаружится то же самое.
Никто не приехал, к нам опять никто не приехал.
Тяжелая работа.
*СМИ-иноагент