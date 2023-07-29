Новый Узб борется с бюрократией. Создана госкомпания "Ташкент инвест" - посредник между хокиматом и бизнесом

19:54 31.07.2023

Специальная госкомпания станет "мостом" между хокимиятом Ташкента и бизнесом

В форме АО создается госкомпания "Ташкент инвест", которая должна стать "мостом" между хокимиятом Ташкента и бизнесом. Она будет реализовывать вместе с предпринимателями проекты, связанные с развитием инфраструктуры столицы. Компания также будет управлять Фондом развития Ташкента.



При учредительстве столичного хокимията создается специальная компания в форме акционерного общества "Ташкент инвест", которая должна служить "мостом" между администрацией города и предпринимателями. Об этом говорится в указе президента Узбекистана от 26 июля о развитии Ташкента до 2030 года.



Уставной капитал компании поэтапно составит 1 трлн сумов за счет дополнительных источников городского бюджета на основании решений кенгаша.



За направление средств на проекты и другие цели, а также привлечение кредитов банков и международных финансовых институтов будет отвечать наблюдательный совет компании.



Основными направлениями работы "Ташкент инвест" определены:



анализ состояния имущества Ташкентского городского и районных хокимиятов, а также их предприятий и учреждений (муниципальное имущество), выявление имеющихся ресурсов и возможностей, разработка предложений по их эффективному использованию;

управление муниципальными активами, реализация проектов государственно-частного партнерства на их основе в качестве государственного партнера и их сдача в аренду и управление предпринимателям, мониторинг и оценка их эффективности;

повышение инвестиционной привлекательности объектов муниципальной собственности, реализация инвестпроектов на их основе с инвесторами.

участие в финансировании перспективных проектов предпринимателей, связанных с развитием инфраструктуры Ташкента, исходя из их финансовой привлекательности и эффективности.

организация разработки программ развития и реновации отдельных районов Ташкента, мастер-плана и проектной документации объектов, запланированных к строительству.

анализ деятельности предприятий госсектора Ташкента, разработка предложений по трансформации их деятельности.

координация работ по строительству и реконструкции в Ташкенте и процессов подключения к инфраструктурным сетям.

Документом утверждены механизмы реализации проектов между "Ташкент инвест" и предпринимателями на базе земельных участков.



Предусмотрено, что Кабинет министров сдает компании земли в аренду на срок не более 49 лет. "Ташкент инвест" оценивает стоимость этих участков через оценочные организации.



После оформления мастер-плана инвестиционного проекта, проектных документов и других разрешений земельные участки выставляются на электронный аукцион для реализации на них проектов совместно с "Ташкент инвест" по ее заказу.



Цена, сформировавшаяся по итогам аукциона, станет вкладом победителя аукциона в уставный капитал хозяйственного общества, которое должно быть создано в течение года. При этом доля компании хокимията в капитале создаваемого хозобщества будет составлять до 50%. Как она будет сформирована, не уточняется.



В учредительных документах созданного предприятия доля "Ташкент инвест" может быть отчуждена путем продажи или получения части построенного объекта или его стоимости. При этом стоимость доли не должна быть меньше стоимости госактива, сформированного на аукционе.



Компания "Ташкент инвест" на базе предоставляемых ей земельных участков для реализации совместных инвестпроектов сможет создавать простые товарищества с победителями аукционов, без образования хозяйственного общества.



Фонд развития Ташкента

Компания также будет управлять Фондом развития инфраструктуры предпринимательства при хокимияте, который переименовывается в Фонд развития Ташкента. Его цели - "финансирование инфаструктурных проектов и оперативное решение неотложных вопросов в коммунальной и иных сферах повседневной жизни населения".



Источниками финансирования фонда станут:



доходы от проектов, финансируемых фондом, в том числе выручка от продажи созданных активов "Ташкент инвест";

доходы от проектов ГЧП, в которых компания хокимията участвовала в качестве государственного партнера;

70% средств, полученных от приватизации земельных участков несельскохозяйственного назначения в Ташкенте и реализации права аренды участков через аукцион, за вычетом расходов, определяемых правительством, а также часть, которая направляется в бюджет района, на территории которой расположена земля. Исключение - специальные экономические зоны, малые, молодежные, промышленные и деловые зоны и территории business city;

50% от суммы штрафов за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные средствами фото- и видеофиксации в Ташкенте, которые перечисляются в местный бюджет города;

часть специальной надбавки, установленной к тарифам на услуги питьевого водоснабжения и канализации;

20% от установленной законодательством платы за размещение объектов наружной рекламы и информации в Ташкенте;

100% платы за разработку архитектурно-планировочного задания на проектирование строительства или реконструкции градостроительного объекта для покрытия части затрат на создание инженерно-коммуникационных сетей и транспортной инфраструктуры в столице;

доходы от размещения денег в банках;

отчисления из части перевыполненного плана по доходам городского бюджета;

спонсорские пожертвования физических и юридических лиц, гранты международных финансовых институтов и иностранных организаций.

Деньги фонда будут тратиться на реализацию проектов ГЧП, перспективных проектов, связанных с развитием инфраструктуры Ташкента, программы развития и реновации отдельных районов столицы, разработку мастер-плана и проектной документации строящихся объектов, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение объектов экономики и социальной сферы, благоустройство и озеленение территорий.



Фонд также будет направлять средства на создание инфраструктуры (вода, канализация, электричество, газ и автодороги) в строящихся массивах "Новый Узбекистан", массивах, включенных в госпрограммы жилищного строительства, а также в специальных экономических зонах и малых промзонах (питьевая вода и канализация, электроснабжение, сети природного газа и автомобильные дороги).



Деньги также будут выделятьс на обеспечение инженерно-коммуникационных сетей для объектов стоимостью более 200 млрд сумов, где доля собственных средств инвестора составляет не менее 25%. В этот список входят и проекты, включенные в инвестиционные программы, а также проекты придорожной инфраструктуры вдоль автомобильных дорог международного и республиканского значения.