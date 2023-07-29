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Россия выбила Францию из уранового Нигера. Макрон в трансе
21:30 31.07.2023

ОБИЖЕННЫЙ МАКРОН ПОЛУЧИЛ СВОЙ УДАР ВОЗМЕЗДИЯ. РОССИИ ОСТАЕТСЯ НАБЛЮДАТЬ ЗА АГОНИЕЙ
Тысячи человек размахивают русскими флагами и скандируют имя президента России. И происходит это у посольства Франции в столице Нигера - такого бунта еще не было. Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил жестким ответом на ущемление интересов Франции в Нигере. Чем закончится битва за Африку?

Париж теряет ключевого партнера
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон по понятным причинам решительно осудил переворот в Нигере.

Все бывшие колонии в Африке чем дальше, тем меньше хотят быть зависимыми от своих формальных "хозяев", прежде всего от Франции и Великобритании, ранее отметил обозреватель "Первого русского" Андрей Перла.

Страны прежде всего стремятся обрести реальную независимость, которая позволит им быть свободными от эксплуатации Европой в корыстных целях, то есть это не значит, что теперь они станут существовать под контролем русской стороны.

Франция же пообещала немедленно отреагировать в случае нападения на своих граждан в Нигере.

Макрон "не потерпит никакой атаки против Франции и ее интересов" в Нигере, который ранее считался ключевым партнером Парижа в регионе, заявили в канцелярии французского президента.

Экспорт прекращен - это не сон
Между тем Нигер является крупнейшим источником урана для производства электроэнергии во Франции, обеспечивая около 25% всего импорта урана в Европейский союз.

Как отметил панафриканист Кеми Себа, у протестующих появилась историческая возможность вернуть Нигер нигерцам, а нигерский уран - своим гражданам. Руководство Национального совета по защите Отчества после произошедшего в Нигере военного переворота объявило о прекращении экспорта урана и золота во Францию. Таким образом, главный страх французов становится реальностью.

Опасаясь ухудшения ситуации, в столицу Нигера уже прибыл переговорщик. Им оказался государственный и военный деятель Чада Махамат Деби, который находится на связи со свергнутым президентом Мохамедом Базумом.

"Ужасные русские" готовы раздавать хлеб
Ранее Запад тут же выдвинул очередное обвинение в адрес России - наша страна якобы использует голод как оружие. По версии США и ЕС, именно поставки из Незалежной будто бы предназначались для того, чтобы помогать беднейшим странам. А тут Россия прервала зерновой экспорт с Украины. В результате цены на зерно стали расти.

К претензиям к России, которые Запад прикрывает якобы заботой о нуждающихся странах, эксперты относятся скептически - это не что иное, как фантастическое лукавство во всей красе.

Для Запада это отличный повод причитать, что теперь, дескать, везде будет голод, ах, какие русские ужасные,

- отметил Андрей Перла.

При этом Россия выражает готовность снабжать голодающих бесплатно, потому что, в отличие от Запада, мы действительно озабочены проблемой продовольственного кризиса. Более того, Москва будет бороться с голодом самым прямым способом - раздавать хлеб. Но ее не слышат.

Африканские страны оказались на развилке: поверить Западу или России.

Поверить Западу означает не получить ничего материального. Только заверения, что, дескать, мы вам очень сочувствуем. В лучшем случае Африке дадут небольшое количество зерна за дикие деньги,

- считает обозреватель.

Политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин утверждает, что произошедшее многое меняет - Нигер как основная страна на континенте, поддерживающая Францию, перестает быть таковой.

"Париж терпит глобальный провал, теперь его место занимает Россия", - подчеркнул эксперт.

Источник - tsargrad.tv
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