 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Японского супер-кадра Катсу выставили из Казахстана (Jusan Bank и Назарбаев Университета)
23:43 31.07.2023

Шигео Катсу вышел из совета директоров акционера Jusan Bank
31 июля 2023
Мария Горбоконенко

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), 26 июля на общем собрании акционеров First Heartland Securities полномочия Шигео Катсу были прекращены. Новым председателем совета директоров АО стал миллионер из списка Forbes Галимжан Есенов, передает Orda.kz.

Активы экс-зятя бывшего акима Алматы Ахметжана Есимова оценивают в 435 млн долларов на май 2023 года. Ему принадлежит 19,67% в АО "First Heartland Jusan Bank". В середине июля Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщил, что Галымжан Есенов получит полный контроль над банком Jusan. А бывший владелец поглощенного АТФ банка скоро будет объявлен владельцем 100% акций финансового учреждения и всех его активов. Незадолго до этого правительство Казахстана объявило, что Jusan Bank возвращается в казахстанскую юрисдикцию. Отметим, что First Heartland Securities владеет мажоритарной частью Jusan Bank.

О том, как Есенова заставили стать частью Jusan, можно прочитать здесь
Ранее Orda.kz выяснила, что 17 мая прошло внеочередное заседание попечительского совета Назарбаев Университета, на котором озвучили решение о прекращении полномочий президента университета Шигео Катсу. Сначала в самом университете эту информацию отрицали. Однако позже там подтвердили, что после 13 лет службы президент Катсу решил уйти с поста.

Напомним, общее собрание акционеров АО "First Heartland Jusan Bank" состоится в 12 дня 10 августа. Скорее всего, там и решится судьба "старого Жусана". Будет избран новый Совет директоров и пересмотрена сделка с покупкой АТФ, сообщил нам финансовый эксперт на условиях анонимности.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690836180


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