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Россия разрушает "нефтяной потолок", - А.Комраков
00:02 01.08.2023

31.07.2023

Снижение добычи пошло на пользу мировым ценам на углеводороды
Анатолий Комраков

Российская нефть в индийских портах может столкнуться с препятствиями.
В августе Россия переходит к новому этапу сокращения добычи и экспорта нефти. Ранее российские чиновники уже сообщали о снижении добычи черного золота на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с). Со вторника начнется новое сокращение, которое в течение месяца должно достичь еще 500 тыс. б/с. При этом, как отмечают эксперты "НГ", Россия за прошедшие семь месяцев уже наладила поставки по новым маршрутам, обеспечив свой экспорт и танкерами, и страховым покрытием грузов. С середины июля цены на российский сорт нефти Urals держатся выше установленного западными странами потолка. Но пока не видно попыток предпринять что-то, чтобы обновить потолок или как-то попробовать обеспечить его соблюдение на прежнем уровне.
Россия в августе добровольно сократит поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил еще в начале июля вице-премьер Александр Новак. В его аппарате поясняли, что речь идет и о дополнительном сокращении добычи на тот же объем. Ранее было объявлено, что с марта 2023 года страна добровольно снизит добычу на 500 тыс. б/с к уровню февраля (9,95 млн б/с). То есть в августе РФ планирует производить 8,95 млн б/с.

Эксперты ждут, что Саудовская Аравия объявит о продлении на август своего добровольного ограничения в 1 млн б/с, принятого ранее на июль. То есть обе страны, взаимодействующие в рамках ОПЕК+, будут теперь добывать по 9 млн б/с.

Эти меры не прошли даром для рынка: в понедельник цены на эталонный сорт нефти Brent достигли уже 85 долл. за баррель, за июль рост цен ожидается более чем на 10%, что станет самым сильным ростом с мая 2022 года. "Июль может также стать вторым подряд месяцем роста нефтяных котировок, и с начала лета рост стоимости может составить 15,5%. Рекордно высокий спрос и сокращение поставок вернули дефицит", – приводит агентство Bloomberg слова аналитиков Goldman Sachs.

Выросла и цена основного экспортного сорта российской нефти – Urals – почти на 30% за последние пять недель, причем она приблизилась уже к 70 долл. Скидка на Urals к Brent опустилась ниже 15 долл. – это минимум с 9 марта 2022 года, подсчитывали аналитики.

Таким образом, уже более двух недель подряд цены на российскую нефть превышают потолок, установленный в декабре 2022 года Евросоюзом, странами G7 и Австралией на уровне 60 долл. за баррель. Напомним, принятый документ запрещает западным компаниям транспортировать, страховать и финансировать российскую нефть, если она продается дороже этого лимита. Впервые превышение произошло 12 июля, когда, по данным агентства Argus, цена Urals в черноморском порту Новороссийск выросла до 60,78 долл. После небольшой просадки на следующий день, с 14 июля наблюдался стабильный рост показателя, 25 июля стоимость впервые с начала 2023 года превысила 65 долл., а скидка к Brent сократилась до 17,4 долл.

Администрация президента США Джозефа Байдена недовольна этим обстоятельством и собирается напомнить покупателям нефти о необходимости соблюдать лимит, писало агентство Reuters. По данным агентства, Вашингтон хочет побудить покупателей придерживаться лимита. Однако Reuters называет ситуацию для администрации "сложным балансированием", так как она не может рисковать повышением мировых цен на нефть, а попытки сократить доходы России от экспорта нефти за счет давления на ее партнеров могут прервать бесперебойное поступление нефти на мировые рынки.

В основном поставки российской нефти теперь приходятся на Индию и Китай. Уже в конце марта глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что удалось полностью перенаправить весь объем экспорта, снижения продаж не произошло, а Новак сообщал, что поставки российской нефти в Индию выросли в 22 раза.

Reuters утверждает, что текущее повышение цен на нефть связано с дополнительными тратами на то, чтобы скрыть истинную принадлежность танкерного флота России и доставлять нефть морем на большие расстояния, а не по трубопроводам, как раньше в Европу. По данным агентства, для решения этой задачи Центробанк выделил около 9 млрд долл. для перестрахования.

Россия бросает вызов санкциям, продавая нефть выше предельных цен, пишет Wall Street Journal. Это также означает, по мнению газеты, что Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки. ЕС вряд ли пересмотрит ограничение цен в России, несмотря на рост цен на нефть, пишет издание Energy Intelligence (EI), хотя официально законодательство ЕС гласит, что уровень цен должен пересматриваться каждые два месяца и устанавливаться на 5% ниже рыночной цены на российскую нефть, согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА).

"Государства – члены ЕС, похоже, не горят желанием корректировать предельные цены G7 на экспорт российской нефти, несмотря на то что Urals поднимается выше потолка", – отмечает издание. Озабоченности ситуацией не наблюдается среди крупных импортеров нефти ЕС, и даже занимавшие прежде ястребиную позицию страны Балтии недавно отказались от своих призывов снизить уровень ограничения.

На данный момент предельные цены, возможно, достигли своих двойных и несколько противоречивых целей: помочь сохранить поставки российской нефти на мировые рынки и сохранить цены доступными для западных потребителей, одновременно ограничивая доходы Москвы от продажи этой нефти, пишет EI.

"Дисконт российской марки нефти Urals к европейской Brent сократился на прошлой неделе до 15 долл. за баррель. Для российских нефтяных компаний это просто праздник какой-то – рост цен на Brent, сокращение дисконта Urals и ослабление рубля, если действительно не последует дополнительного давления со стороны ЕС по выполнению введенного потолка цен, – сказал "НГ" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. – Сокращение дисконта показывает ослабление первоначального санкционного давления, так как российские нефтяники показали возможность успешной переориентации объемов с европейского направления на Азию с использованием российского флота, страховки и других сопутствующих услуг, а также, видимо, по ценам выше установленного потолка".

"Цены на Urals находятся устойчиво выше потолка, об этом свидетельствуют и данные Argus, и сообщения трейдеров, и публикации информагентств, – сказал "НГ" руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. – Я думаю, что это связано с ростом мировых цен на нефть и снижением предложения на мировом рынке из-за добровольного ограничения добычи со стороны России и Саудовской Аравии. Как результат, потребители готовы покупать российскую нефть с меньшим дисконтом".

Кондратьев не исключает, что страны потолочной коалиции могут попробовать усилить давление на российский нефтяной сектор. "Эти меры вряд ли будут эффективными, – говорит он.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690837320


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