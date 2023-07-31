Орбан равняется на Эрдогана, - Г.Петров

00:04 01.08.2023

Парламент Венгрии не проголосовал за вступление Швеции в НАТО

Геннадий Петров

31.07.2023



Спикер парламента Ласло Кевер с неохотой,

но созвал внеочередное заседание

парламента.



Провалом закончилась отчаянная попытка венгерской оппозиции добиться ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО. На инициированное ей внеочередное заседание парламента не пришли депутаты от проправительственных фракций, в том числе правящей партии "Фидес". Тем самым они поддержали премьер-министра Виктора Орбана, который намерен выторговать как можно больше уступок за свое согласие на расширение рядов НАТО.

В понедельник, 31 июля, парламент Венгрии представлял собой необычное зрелище. Большинство мест в нем пустовало. На местах были лишь представители оппозиционных фракций. Правящая коалиция в составе "Фидес" и ее младшего партнера, Христианской демократической народной партии, не пришла на заседание. Учитывая, что она контролирует 135 из 199 мест, любое голосование становилось нелегитимным: не было кворума.



Так сорвалась попытка оппозиции добиться снятия существенного пункта разногласий между Венгрией и ее союзниками по НАТО.



Напомним суть вопроса: Швецию пригласили в альянс еще прошлым летом, на саммите в Мадриде. Страна фактически уже интегрирована в евро-атлантические структуры, ее армия соответствует стандартам в НАТО, но все же она не в НАТО. Одобрить ее вступление должны все страны альянса. Соответствующий протокол вот уже много месяцев не могут ратифицировать лишь два члена НАТО – Венгрия и Турция. У турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к Швеции имеются предельно конкретные претензии, главные из которых касаются нежелания Стокгольма сотрудничать с Анкарой в деле борьбы с террористами – точнее, с теми, кого таковыми считают турецкие власти.



Почему с ратификацией тянет Венгрия, Орбан внятного ответа не давал. Он в основном ссылался на технические препятствия и заверял, что камнем на пути вступления Швеции в альянс его страна не станет. Но впечатляло совпадение: обговоренное было с Брюсселем и Вашингтоном голосование в венгерском парламенте всякий раз откладывалось в последний момент, как только в тупик заходили переговоры Орбана с ЕС по другим вопросам. В первую очередь – о претензиях к венгерскому правительству, касающихся соблюдения демократических принципов, и о судьбе финансовой помощи Евросоюза, выделенной Венгрии, но замороженной из-за нежелания премьер-министра что-либо менять в местной "властной вертикали". Белый дом это очень раздражало. Дело дошло до прямого давления на Орбана. В Сенате Конгресса США была заблокирована продажа Венгрии американского оружия на сумму 735 млн долл. до тех пор, пока страна не одобрит вступление Швеции в НАТО.



Ближе к саммиту альянса в Вильнюсе, который состоялся 11–12 июля, риторика Орбана становилась более определенной. Он начал связывать венгерскую и турецкую ратификации протоколов о вступлении Швеции в НАТО. Дескать, Будапешт допустит расширение альянса только после того, как это сделает Анкара. Об этом им было фактически прямо заявлено после того, как на саммите в Вильнюсе Турция торжественно пообещала ратифицировать протокол. Многомесячные уговоры Эрдогана завершились успехом. Вот только точной даты ратификации как не было, так и нет.



Парламент Турции – на каникулах до 1 октября. А тут еще глава администрации премьер-министра Гергей Гуйяш намекнул, что Венгрия может не ратифицировать протокол даже этой осенью. По его словам, правительство – за вступление Швеции в НАТО, а вот в "Фидес" на этот счет есть разные мнения. Он немало удивил наблюдателей. Судя по заявлениям самих представителей "Фидес", в партии действительно не все согласны с правительством, но Орбана упрекают в том, что он тянет с ратификацией протокола, портя отношения с США. Так, спикер парламента Ласло Кевер заявил, что его страна не намерена зависеть от решений Эрдогана. Противники же расширения НАТО за счет Швеции в "Фидес" если и есть, то предпочитают громко о своей позиции не заявлять.



Возможно, именно на это отсутствие единства в рядах правящей коалиции рассчитывала фракция центристской либеральной партии Momentum, когда предложила созвать посреди каникул внеочередное заседание парламента. За созыв высказались 49 из 63 оппозиционных депутатов. Так как для принятия такого решения достаточно 40 голосов народных избранников, Кеверу ничего другого не оставалось, кроме как объявить о проведении заседания.



Но ставка на раскол в проправительственном лагере не оправдалась. Орбан подтвердил, что держит парламентское большинство под контролем. Значит, ратификация откладывается на осень, а может быть – на неопределенный срок.