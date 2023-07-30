Украина лишилась выхода к Черному морю

00:08 01.08.2023

Насколько действенными могут быть удары по Одессе, Николаеву и дунайским портам?



Дмитрий Родионов

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Александр Дмитриевский

Сергей Кулик



Российская армия нанесла Украине стратегическое поражение, лишив доступа к Черному морю, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.



"Черное море полностью заблокировано, все. Ничего Украина больше не может сделать", - заявил он.



По его словам, российские удары по Одессе перекрыли Украине доступ к Черному морю, что стало еще одним тяжелым стратегическим поражением президента страны Владимира Зеленского. Эта неудача вновь демонстрирует неспособность украинского лидера что-либо сделать для своей страны, и его отставка станет спасением для Украины, считает Соскин.



"Зеленский стратегически проиграл все схватки", - подчеркнул он.



Напомним, Минобороны России после теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту, и приостановки действия "зерновой сделки" закрыло судоходство в северо-западной части Черного моря. Кроме того продолжают наноситься удары по портовой инфраструктуре Одессы, Ильичевска и Николаева, а также дунайских портов - Измаила и Рени.



Можно ли говорить об утрате Украиной выхода к морю? Или Соскин все же преувеличивает? Чем это чревато для Украины в итоге?



- При осуществлении морской блокады сам запрет и угроза военных санкций для нарушителей играют роль детонатора, - считает историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.



- Далее вступают в ход экономические механизмы, делающие невыгодными перевозки в порты блокируемой страны: судовладельцы зарабатывают деньги отнюдь не на прорывах морских блокад. Повышение страховых ставок или отказ страховать груз и судно резко повышают расценки на перевозки, сводящие на нет преимущества морского транспорта.



"СП": А как же Дунай? Можно же из Черного моря спокойно зайти в Измаил, Рени, Килию…



- Если учесть, что основной вход в Дунай из Черного моря проходит через территорию Румынии, то дунайские порты в Измаиле, Рени и Килии могут играть роль своеобразной отдушины, но не более: порты в Одессе, Ильичевске и Южном способны принимать суда океанского класса практически без ограничений по водоизмещению. А на реках, даже самых глубоких и широких, ограничения по водоизмещению достаточно серьезные.



Соответственно, грузоподъемность речных судов меньше, чем у морских. Кроме того, железная дорога в направлении Измаила представляет собой однопутную неэлектрифицированную линию с низкой пропускной способностью, в то время как в порты Одессы и ее пригородов проложена мощная двухпутная электрифицированная магистраль.



"СП": Потеря выхода к морю - болезненный удар для Украины?



- Украину с соседями связывают достаточно мощные и разветвленные железнодорожные магистрали и автодороги. Поэтому утрата морской логистики - удар болезненный, но не смертельный: ее с успехом заменят сухопутные перевозки. Тем более, что при таких масштабах деиндустриализации, которые мы наблюдаем на Украине, порты используются практически для вывоза сельхозпродукции. Но перевалкой украинского зерна можно заниматься и в европейских портах, вывозя его по железной дороге.



Поэтому скорее всего в ближайшее время стоит ожидать расширение пунктов зерновой логистики на западной границе.



- Я видел этот раздраженный полет мысли господина Соскина на его видеоканале, - говорит крымский журналист Сергей Кулик.



- Дословно он сказал: "Уже проиграны, на тридцать процентов разбиты, причерноморские, одесские порты, уже разбиты и дунайские порты, нет никаких перевозок дунайского зерна". То есть, Олег Игоревич уверен, что порты в Рени и Измаиле понесли значительный урон, исключающий всякие транспортные перевозки.



Поэтому теперь этот обозленный бывший экономический советник первых двух украинских президентов - Леонида Кравчука и Леонида Кучмы - истерично требует от "проигравшего все схватки" Зеленского, "не слушая Байдена", захватить АЭС в Курчатове Курской области и направить ракеты на крымский Джанкой или Симферополь.



"СП": Блокада означает, что никто не может зайти и никто не может выйти? Если кто-то пытается, тогда что? Может просто заминировать акваторию?



- Вполне можно обойтись и без мин. Зачастую обычная угроза минирования действует отрезвляюще. Что мы, кстати, и наблюдаем после заявления российского Минобороны.



Ведь что такое современное судно? В первую очередь это движимое имущество, причем очень дорогостоящее. Плюс экипаж на борту.



И люди, и имущество во время морских перевозок должны быть застрахованы. А логово морских страховщиков - британский Lloyd’s of London - напрасно рисковать своими деньгами не будет. Никто же не хочет оказаться с протянутой рукой на паперти! Лишь крайне отчаянный судовладелец способен направить свою посудину в опасное для судоходство место.



"СП": А правовые основы для этого есть? У нас же нет войны, на каком основании можно что-то блокировать?



- Согласно международному морскому праву, воюющие государства не имеют права ставить мины в во­дах нейтральных государств, а также в водах нейтрализован­ных территорий. Как известно, Российская Федерация ни с кем не воюет, а всего лишь проводит Специальную военную операцию.



"СП": Какие последствия несет Украине потеря выхода к морю, как сейчас, в том числе в военном аспекте, так и на будущее - для экономики и т. д?



- Украина вернется к своему историческому бытию и сбудется розовая мечта украинского националиста, описанная Тарасом Шевченко: "Садок вишневий коло хати,/ Хрущі над вишнями гудуть,/ Плугатарі з плугами йдуть,/ Співають ідучи дівчата,/ А матері вечерять ждуть".



Ведь что такое Украина в представлении идеологов украинского национализма, большинство которых - от Дмитрия Донцова и до Бандеры - были уроженцам сельской местности. Большой, этнически однородный хутор с вишневым садом возле хаты, с горилкой на столе и кабанчиком во дворе.



Это в Европе тамошние националисты представляют свои страны промышленно развитыми державами. А у украинского национализма совершенно другое - патриархальное - мышление. Поэтому они и уничтожили космическую отрасль и промышленность, которой славилась УССР.



Поэтому в 2015-м радостно аплодировали бывшему польскому президенту Леху Валенсе, который в интервью Die Zeit откровенно заявил, что Украина должна быть сельскохозяйственным придатком западных соседей: "Бог дал Украине такие хорошие почвы, с тем чтобы она могла прокормить всю Европу. Мы должны сказать Украине, что она может производить все зерно для Европы - но не машины. Машины могут производить в Польше".



"СП": Украина вряд ли смирится с потерей выхода к морю.



- А что такое сейчас "Украина"? Лицедей Владимир Зеленский? Глава его офиса кинопродюсер Андрей Ермак? Бывший бандит "Мячик", именующийся сейчас секретарем Совета национальной безопасности обороны Алексеем Даниловым?



Это - обыкновенные временщики, давно уже сидящие на чемоданах и готовые при любом шухере сбежать в Лондон, где у них и деньги, и лежбище, а, значит, настоящая родина. А уставшему от постоянного украинского бардака, занятому повседневными проблемами обычному житомирскому или хмельницкому жителю, по большому счету все равно, есть ли у Украины выход к морю или нет. Главное для него - чтобы власть не мешала выживать и не отправляла в мясорубку на фронт.