 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Внутри России развернулась эпическая битва: элита сопротивляется из последних сил
00:10 01.08.2023

Внутри России развернулась эпическая битва. В стране начался процесс очищения, и его успех является ключевым условием победы в столкновении с Западом. Элита сопротивляется из последних сил. Но чтобы добиться назревших перемен и довести дело до конца, русские патриоты сегодня должны преодолеть все разногласия.

В статье учредителя телеканала Царьград Константина Малофеева было озвучено главное условие Победы России в схватке с Западом и киевским режимом - консолидация и народа, и элиты внутри страны, заметила ведущая "Первого русского" Елена Афонина в программе "Царьград. Главное".

Но без масштабной реформы госуправления и чисток в рядах чиновников, представителей крупного бизнеса и так называемой культурной прослойки истеблишмент не будет по-настоящему готов стать частью этого русского единства.

Работа по перестройке элиты началась, но у людей по-прежнему остается немало вопросов. Недавно по статье о призывах к экстремизму был арестован бывший министр обороны ДНР военный эксперт Игорь Стрелков (Гиркин). При этом, например, олигарх Роман Абрамович до сих пор свободно перемещается между Россией и Западом. Никто до сих пор не стремится арестовать его на основании информации о позорном обмене украинских неонацистов и "мирных" сделках, заключенных с явной целью ослабить нашу страну.

Ведущая Царьграда обсудила назревшие изменения внутри России с историком, членом Союза писателей России, главным редактором "Русской Народной Линии" Анатолием Степановым.



Власти дан четкий сигнал

Эксперт заметил в прямом эфире, что пока остается только надеяться, что власть скоро осознает опасность внутренних политических игр на фоне боевых действий, а также вмешательства олигархов в политику:

Это угрожает жизнеспособности самого руководства страны. Я думаю, что статья Константина Малофеева - это своего рода сигнал власти. Хочется верить, что он будет услышан и процесс очищения и обновления в России будет развиваться стремительнее. Потому что без этого не будет Победы, абсолютно согласен с этим.

Кто саботирует реформы

Степанов добавил, что вопросы, озвученные учредителем "Первого русского", действительно волнуют общество:

Дело в том, что сегодня верховная власть стоит перед вызовом со стороны "пятой колонны". То есть со стороны тех людей, которые находятся в руководстве страны, в околовластных структурах либо являются представителями олигархата. Они пытаются не допустить нашей Победы, обновления России и тех самых чисток, без которых Победа и изменения в стране невозможны. Поэтому это действительно острая борьба, которая сегодня достигает эпического уровня.

Задача людей, которые являются патриотами, на сегодня состоит в том, чтобы поддержать верховную власть и добиться того, чтобы этот процесс очищения не прекратился.

Чтобы этот процесс очищения стал необратимым, чтобы всем этим закулисным делам был положен конец и чтобы в России больше не было места таким деятелям, как Роман Абрамович, который непонятно в какой юрисдикции находится, - отметил собеседник Царьграда.

Раскол в партии Победы

Эксперт подчеркнул, что является частью патриотического движения уже несколько десятилетий, и признал, что это сообщество в России неоднородно. Он обратил внимание, что процессы разобщения внутри данного лагеря в том или ином виде наблюдались всегда:

Они вызваны деятельностью и провокаторов, и сил извне, а также персональными амбициями отдельных игроков и всякими сложностями в межличностных отношениях. Это было и в 1990-е годы, и в нулевые.

Анатолий Степанов убежден, что единственная сила, которая сегодня способна преодолеть эти разногласия среди патриотов, - это государство:

Сейчас государственной повесткой стало то, что всегда было повесткой для патриотов. Это большая радость для нас. Наконец-то государство на нашей поляне, наконец-то оно перешло на нашу платформу. Сегодня государство задевает те глубинные струны, которые существуют у русского патриотического сообщества. Поэтому верховная власть теперь должна озаботиться наметившимся расколом. Именно верховная власть, а не чиновничья. Только она способна объединить вокруг себя патриотические силы и преодолеть разногласия.

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690837800


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