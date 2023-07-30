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Секретная операция по взятию Босфора сорвалась в последний момент
00:15 01.08.2023

Русский десант был готов топить британские броненосцы, но Россия оказалась не готова к большой войне

Александр Широкорад

В последние десятилетия XIX века русская армия вдруг озаботилась приобретением тяжелых осадных орудий. Но зачем они понадобились?

9-дюймовая (серьезный калибр, без малого 230 мм) легкая мортира представляла собой очень интересную в инженерном плане систему, но являлась весьма неэффективным орудием как для осадной, так и для крепостной артиллерии. Ее ахиллесовой пятой была малая дальность стрельбы, всего 2900−3000 м. При осаде нашей крепости противник мог расположить свои полевые батареи на расстоянии четырех и более километров и безнаказанно расстреливать 9-дюймовые мортиры.

В осадной артиллерии от 9-дюймовой легкой мортиры было тоже мало проку, так как она являлась полустационарной системой, и ее установка под огнем неприятеля на расстоянии 2−2,5 км от крепостных батарей была более чем рискованным делом.

Первые двадцать 9-дюймовых мортир были изготовлены в 1891-1895 годах на Обуховском сталелитейном заводе и направлены в Особый запас в Одессе.

В 1894 году Пермскому заводу было заказано 12 мортир для Первого осадного парка. В состав парка эти 12 мортир прибыли в 1896 году. В первой половине 1911 года 12 мортир из Первого парка были сданы на склад в Двинске.

Под рамный осадный лафет 9-дюймовой легкой мортиры приняты две платформы: с обстрелом в 30° и в 180°.

Для подачи снарядов на лафете был установлен кран, с помощью которого снаряды подавались на съемный лоток, установленный на казенной части орудия. Затем снаряд с лотка вручную досылался в камору ствола.

Для перехода в походное положение поворотную раму вместе со станком и орудием поднимали домкратами, надевали на походную ось походные колеса, а раму надевали на шкворень осадного передка.

Обычно для возки 9-дюймовой легкой мортиры запрягали 10 лошадей, с помощью которых система могла преодолевать подъемы и спуски до 5,5°.

Штатный снаряд к 9-дюймовой легкой мортире был один - стальная пироксилиновая бомба с головным взрывателем 2 ГМ. Вес бомбы - 139,2 кг, длина - 4,5 клб. Бомба снаряжена от 16,2 до 30,5 кг пироксилина.

Эту мортиру ругали и старые военспецы, и советские артиллеристы, поскольку практически никто не знал тайну ее происхождения. На самом же деле 9-дюймовая легкая мортира проектировалась как береговая система для борьбы с британскими броненосцами.

Позвольте, может возмутиться грамотный читатель, да какой же броненосец будет подходить к берегу на дистанцию 3 км? Он запросто может вести огонь, скажем, с 10 км. Да и для мортир навесная стрельба по маневрирующим морским целям - занятие довольно бесперспективное.

Все правильно! Но 9-дюймовая легкая мортира должна была стрелять по броненосцам там, где они не могли уйти из-под огня и почти не могли маневрировать. Такое место было одно - Босфор.

С 1879 года по 1904 год на подготовку операции по захвату Босфора были затрачены огромные средства. Был создан так же "особый артиллерийский запас" в Одессе. В течение 72-х часов после начала операции эти орудия должны были быть доставлены на берега Босфора в составе первого эшелона десанта. Срок 72 часа был взят не с потолка. За это время по расчетам наших адмиралов 12−16 мощных британских броненосцев могли дойти со своей базы на Мальте до Мраморного моря.

Длина пролива Босфор по фарватеру - около 30 км, наибольшая ширина - 3,7 км, а наименьшая - 750 м. Берега пролива высокие - 20−25 м, крутые (до 25°) и извилистые. Английские броненосцы не смогли бы поразить мортирные батареи, укрытые за крутыми берегами. Мощные корабельные орудия имели хорошую баллистику, но угол возвышения их не превышал 15−20°. Соответственно, броненосцы имели толстую вертикальную броню и тонкую палубную, рассчитанную на рикошет под малым углом падения, а не на навесную стрельбу. 140−160-килограммовые 9-дюймовые фугасные снаряды легко пробивали тонкую броню палуб, и для вывода броненосца из строя хватило бы одного-двух прямых попаданий.

Разумеется, мортиры должны были действовать не одни. С берега прямой наводкой должны были стрелять 152-мм пушки Кане, выбрасывая 6−7 снарядов в минуту. Пролив должны были перегородить три ряда мин. В атаку пошли бы малые миноносцы, и, наконец из Черного моря в Босфор вошли бы 5−6 русских броненосцев.

Гидрологи восхищаются научными трудами капитана 2 ранга С.О. Макарова, который на посольском судне "Тамань" исследовал течение в Босфоре. А любители живописи - картинами И.К. Айвазовского "Лунная ночь на Босфоре", "Вид Константинополя и Босфора" и т. д., всего около 30 картин.

Султан Абдул-Азиз наградил художника одним из высших орденов империи - "Османие" 2-й степени.

А на самом деле Макаров и Айвазовский вели глубокую разведку Босфора для проведения десантной операции. Айвазовский тщательно изучал берега и укрепления, а Макаров - глубины, мели, течения и т. д.

В декабре 1897 года все было готово к началу вторжения. Двадцать пять тяжелых 9-дюймовых мортир и двадцать 9-дюймовых легких мортир особого запаса были готовы к погрузке на транспорты. Но буквально за несколько часов до начала операция была отменена. Министр финансов С.Ю. Витте собрал дядей молодого императора, и они вместе надавили на Николая II, который своим неразумием мог начать общеевропейскую войну.

Таким образом, 9-дюймовые легкие мортиры оказались уникальными орудиями в нашей артиллерии, спроектированными лишь для одной боевой операции.

Тем не менее, приказом по артиллерии № 177 от 11 декабря 1892 года 9-дюймовая легкая мортира со снарядами была принята на вооружение осадной и крепостной артиллерии. Зачем это было сделано - сейчас можно только гадать. То ли за неимением иных 9-дюймовых мортир в осадной артиллерии, то ли для маскировки. В самом деле - испытаны мощные мортиры, запущены в серийное производство, и вдруг уходят в никуда… Ведь подготовка к Босфорской операции была сверхсекретной. Даже во Всеподданнейших отчетах к царю было написано коротко и неясно: "Особый запас", и никаких расшифровок, для чего нужен и т. д.

Итак, 9-дюймовые легкие мортиры так и не сделали ни одного выстрела по неприятелю. А в 1920-х годах по приказу Тухачевского уцелевшие легкие мортиры были сданы на лом.

А жаль! Они бы украсили любой военный музей и были бы великолепным памятником бездарным политикам и генералам.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690838100


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