 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Следующая война – "железо против мяса"
00:19 01.08.2023

Елена Острякова

Искусственный интеллект – это "оружие, которое можно сравнивать с ядерным", и оно и еще будет вводиться по обе стороны фронта.

Об этом в интервью ютуб-каналу "Эмпатия Манучи" заявила основатель и президент компании Cognitive Pilot Ольга Ускова, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Сейчас мы находимся, если провести исторические параллели, даже не в 41-м году, а в 39-м. Весь этот мировой замес только начинается. Будет колониальная война. Те, у кого есть машины, будут порабощать тех, у кого их нет. Железо против мяса. Человек всегда проиграет", – сказала Ускова.

Она рассказала, как в 2019 году российские разработчики предложили подписать хартию о неиспользовании определенного уровня технологий искусственного интеллекта в летальных вооружениях. Ее подписали 40% мировых компаний, но "Гугл" отказался, сославшись на договор с Пентагоном.

"Тема такого оружия – это следующие 15 лет. Как только ты сможешь перевести свою войну в дистанционный режим, ты сидишь на берегу моря и нажимаешь кнопочки, только это не игра, а люди. А все происходит за несколько тысяч километров. Там льется кровь и зачищается территория. Это лучше, чем ядерная бомба с ее радиацией. Роботы поубивают всех, а территория останется. Чем плохо. Придут, трупы захоронят – и живи нормально. Это война более страшная", – заключила Ускова.

Источник - politnavigator.net
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