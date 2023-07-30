 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России арестованы активы укр-олигарха Ахметова. Идет второй год войны...
07:55 01.08.2023

В России арестованы активы Ахметова
Коммерсант: В России арестованы активы украинского олигарха Ахметова

Алексей Дегтярев

В России арестованы активы украинского бизнесмена Рината Ахметова по делу о финансировании терроризма, предприниматель обвиняется в спонсировании ВСУ.
Ахметов подозревается в финансировании украинских националистов в Донбассе, после начала СВО со счета его российской компании "Метинвест Евразия" средства шли ВСУ, включая террористический нацбат "Азов" (запрещен в России), пишет "Коммерсант".

Дело о финансировании терроризма расследуется еще с сентября 2020 года, оно находится в производстве управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики ГСУ СК России. По материалам дела, неустановленные руководители и бенефициары SCM Holdings Limited (зарегистрирована на Британских Виргинских островах) финансировали ВСУ и отряды нацистов, в том числе "Азов". Единственным владельцем SCM Holdings Limited является Ахметов.

Отмечается, что боевикам перечислены десятки миллионов рублей от зарегистрированной в Москве компании "Метинвест Евразия". Это сбытовая структура украинской горно-металлургической группы "Метинвест". Она входит в холдинг SCM. Деньги из ООО "Метинвест Евразия" выводились в Первый международный украинский банк, конечным бенефициаром которого также является Ахметов. Следователи обратились в Басманный суд с ходатайством об аресте активов дочки "Метинвеста".

После начала СВО "Метинвест Евразия" показала сильное снижение выручки, по итогам 2022 года прибыль сократилась на 74%. Убыток за год оценивается в 1,9 млрд рублей. Этой компании также принадлежат краснодарский пансионат "Горняк" и белгородское ООО "Белгородметаллоснаб". Отмечается, что арест наложен на объекты в Севастополе и Белгороде и на десятки миллионов рублей на счетах фигурирующих в деле организаций в одном из банков.

В апреле Ахметов подавал на Россию в суд из-за потерянных в Донбассе активов.

Источник - коммерсант
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