Запрет УПЦ отложен. Отступник Онуфрий ублажает бандеровский режим

08:18 01.08.2023

Валерий Пайков. 31.07.2023



Накануне Дня Крещения Руси гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь почти достигли апогея. Верховная Рада готовилась к принятию законопроекта о полном запрете УПЦ, инициированного не кем-нибудь, а лично премьером Шмыгалем, что должно означать гарантию приоритетного согласования. Сатанинский минкульт также нарастил все усилия, чтобы отобрать Киево-Печерскую Лавру. Фанарский вор Варфоломей несколько раз за последний месяц "благословлял" рейдеров, в частности, на встрече с Зеленским в Турции. Подчиняющаяся Стамбулу раскольническая ПЦУ провела свой так называемый собор, где вылила новые ушаты грязи на православных…



Как и предсказывалось, враги по полной использовали тему разрушения главного храма Одессы украинской зенитной ракетой. Киевская пропаганда выставляет это как удар русским "Калибром". К клеветнической кампании подключились предатели, перебежавшие из УПЦ в раскол. Один из них – бывший киевский священник Георгий Коваленко. Этот иуда выразил надежду, что собор оставят без ремонта как символ "преступлений рашистов", до полного уничтожения УПЦ и перехода ее клира в ПЦУ. В сущности, Коваленко озвучил генплан Зеленского. И даже Одесский митрополит Агафангел, ранее имевший реноме сторонника Русского мира, теперь поет в один голос с бандеровским хором – против России.



Накануне Дня Крещения Руси гонения на каноническую Украинскую Православную Церковь почти достигли апогея. Верховная...



Голосование за запрет УПЦ должно было состояться 28 июля. Однако этого не произошло. Депутаты вдруг испугались и сняли вопрос с повестки дня. Почему?



Во-первых, конечно, по милости Божией. В защиту Церкви выступили многие православные деятели и политики из разных стран. Наиболее важным, несомненно, стал факт рассмотрения в Совбезе ООН заявления России о притеснениях УПЦ как раз накануне готовившейся расправы.



А, во-вторых, инфернальные подонки, коих в Раде, как и на прочих этажах укровласти, большинство, поняли, что в такой ситуации лучше пока угомониться и дождаться более благоприятного для себя момента. Тем более, что весьма двоякие трактовки озвучиваются экспертами в связи с недавними действиями священноначалия. Например, по поводу встречи Киевского митрополита Онуфрия с главой "Госслужбы по этнополитике и свободе совести" ("ГЭСС"), старым кагебистом Еленским. После этой таинственной беседы многие православные источники сообщили, что Онуфрий отверг требования Еленского. Которые были таковы:



"Обнародовать официальный документ о выходе УПЦ из состава РПЦ; архиереям и клирикам УПЦ, входящим в состав епископата РПЦ, ее Синода, синодальных учреждений, комиссий Межсоборного присутствия, послать заявления о выходе из них и обнародовать эти заявления; официально уведомить Поместные Православные Церкви о выходе УПЦ из состава РПЦ;



наложить церковные наказания и/или исключить из состава епископата и клира лиц, которые непосредственно участвовали в аннексии захваченных украинских земель, добровольно сотрудничают с российскими оккупантами…



Обнародовать официальную позицию по поводу учения патриарха Кирилла о смытии грехов захватчикам, которые гибнут в Украине, благословение им войны против Украины, а также действия органов церковной власти по аннексии епархий УПЦ…". И т.д., и т.п.



Повторимся: митрополит Онуфрий сей ультиматум вроде бы отверг. И многие верующие вздохнули с облегчением. Вот что нам сказал по этому поводу наш давний знакомый, прихожанин Киево-Печерской Лавры Николай, который очень старается воздерживаться от критики священноначалия:



"Блаженнейший нашел в себе силы противостоять сильнейшему напору сатанинской власти. Мне его очень жалко, посмотрите, как он плохо выглядит. А на него со всех сторон оказывается такое сильнейшее давление…".



Несколько иной точки зрения придерживается другой наш давний респондент, тоже прихожанин КПЛ Олег:



"Мне тоже очень жаль митрополита Онуфрия… Но почему он, если не в силах противостоять накатам зла, не уйдет на покой и не передаст бразды правления кому-нибудь из более стойких? Например, управделами УПЦ митрополиту Антонию, который очень мужественно и честно только что сказал, что "Украинскую Православную Церковь хотят уничтожить, и каждый раз для этого будут находить все новые и новые предлоги"… Но нет, Онуфрий продолжает руководить. И каждый раз, увы, в его выступлениях – сколь редких, столь и двойственных – звучит тема облизывания власть предержащих вместо осуждения их действий.



Вот и в День Крещения Руси, он вдруг заговорил в официальном обращении пастве не об этой достопамятной дате, а более всего – о дне "украинской державности и единства", учрежденном кликой Зеленского 2 года назад. Причем сей спич был явно состряпан по "темникам" офиса президента, поскольку во многом повторял аналогичное обращение Зеленского. Там было и про "российскую агрессию", и про необходимость помощи ВСУ… Вот только про Крестителя Руси и День Крещения почти ничего. Думаю, не он сам писал это, но зачем было подписывать?..".