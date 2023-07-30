Еще один укрБПЛА вмазал в башню "Москва-сити" Собянин говорит - фигня, только побил 150 кв. м остекления

08:27 01.08.2023

Москва атакована беспилотниками, один вновь попал в небоскреб в "Москва-Сити"

Москва подверглась атаке беспилотниками. Два были сбиты средствами противовоздушной обороны на подлете к городу. Один БПЛА попал в башню в комплексе "Москва-Сити", которая была повреждена при прошлой атаке.



Повреждено здание в IQ-квартале, который занимают в том числе государственные ведомства. Люди не пострадали, уверяют в мэрии Москвы. Судя по фотографиям с места, серьезного ущерба строению не нанесено. Нарушено около 150 кв. м остекления.



По данным Минобороны России, всего в атаке были использованы три БПЛА. Два аппарата были перехвачены средствами ПВО в Одинцовском и Наро-фоминском районах Московской области. Один подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего упал на территории Москвы-Сити.



"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия",- написал мэр Москвы Собянин в Telegram. По словам мэра, нарушено 150 кв. м остекления. Он отметил, что "информации о пострадавших нет".



Находящиеся на месте корреспонденты СМИ и очевидцы сообщают, что обстановка в Сити спокойная. На месте находятся экстренные службы. Пожара поврежденном здании нет. Под местом попадания находятся неопознанные обломки.



Мэр не уточнил название башни. В ходе прошлой атаки, 30 июля, были повреждены здание правительственного комплекса в IQ-квартале и "Око-2". По данным источника ТАСС в экстренных службах, речь идет о здании в IQ-квартале. По информации собеседника агентства, никто не пострадал.



Леонид Уварчев