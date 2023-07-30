Назначены руководители "Узатома" (Мансуров) и "Узнефтегазинспекции" (Ниматуллаев)

09:19 01.08.2023

Гендиректором агентства "Узатом" назначен Бахрам Мансуров, начальником "Узнефтегазинспекции" стал Илхом Ниматуллаев.



Бахрам Маматмуратович Мансуров назначен генеральным директором Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики Узбекистана ("Узатом"), сообщает УзА.



До назначения с 2018 года он работал заместителем, а затем первым заместителем главы "Узатома".



Бахрам Мансуров окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа в Украине по специальности "технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений".



В 1992-1998 годах работал оператором, инженером, начальником отдела управления газовых месторождений "Шуртангаз", в 1998-2001 годах - главным специалистом, руководителем группы по контролю деятельности строительства на площадке, подготовке к работе и пуску "Управление строительства Шуртанского газо-химического комплекса".



В 2001-2010 годах занимал должность главного технолога УДП "Шуртанский газо-химический комплекс" при "Узнефтегаздобыче", в 2010 - 2013 годах - и. о. главного инженера Шуртанского ГКХ, а в 2013-2014 годах - врио директора Шуртанского ГКХ.



До 2017 года был и. о. главного инженера Шуртанского ГКХ, в 2017 году - заместителем начальника главного управления по координации производства и ведение единой технической политики "Узбекнефтегаза", а 2017−2018 годах - первым заместителем председателя правления - главным инженером "Узтрансгаза".



Начальником Инспекции по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа при Министерстве энергетики назначен Илхом Анварович Ниматуллаев.



Ранее он работал начальником управления методологии и лицензирования Министерства энергетики, а до этого - начальником управления по развитию электросетей Минэнерго, главным специалистом в Кабинете министров.