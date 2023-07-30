Тогаев и Шукуров - новые руководители в Минсельхозе Узбекистана

09:44 01.08.2023

Назначены заместители министра сельского хозяйства Узбекистана

Ботир Тогаев назначен первым заместителем, Алишер Шукуров - заместителем министра сельского хозяйства Узбекистана.

Ўзбек тилида O‘zbek tilidaСегодня, 08:20 Политика

Постановлением президента Узбекистана назначены два заместителя министра сельского хозяйства Узбекистана, сообщило УзА.



Ботир Нормахмадович Тогаев стал первым заместителем министра. До этого он работал хокимом Камашинского района Кашкадарьинской области.



Фото: Хокимият Кашкадарьинской области.Фото: Хокимият Кашкадарьинской области.



Родился в 1976 году. В 2001-2015 годах работал в сфере сельского и водного хозяйства в Шахрисабзском, Китабском и Касбийском районах Кашкадарьи, в 2020 году был заведующим секретариатом по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Кабинета министров.



Алишер Нематуллаевич Шукуров стал заместителем министра. С марта 2020 года он работал советником министра сельского хозяйства по вопросам экономики, инновационного развития и инвестиций.



Родился в 1983 году. Окончил Ташкентский государственный юридический институт (2003) и Университет Грайфсвальда Германии (2014). Специальность: юриспруденция, международная экология и сельское хозяйство.



В 2014-2020 годах был заместителем главы (и. о. главы) представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Узбекистане. Занимал разные должности в системе Министерства сельского и водного хозяйства.