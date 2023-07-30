|Вкурил Вокурка. Казахстанский АО "KEGOC" возглавил Наби Айтжанов
10:43 01.08.2023
Председателем правления АО "KEGOC" назначен Наби Айтжанов
kegoc.kz, 31 июля
31 июля 2023 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО "KEGOC" на котором досрочно прекращены полномочия Каныша Молдабаева в качестве Председателя Правления. Молдабаев Каныш избран членом Совета директоров АО "KEGOC", представителем интересов АО "Самрук-Қазына".
Председателем Правления АО "KEGOC" избран Наби Айтжанов, срок полномочия которого, определен на три года.
Так же, решением Общего собрания акционеров АО "KEGOC" изменен состав Совета директоров АО "KEGOC":
досрочно прекращены полномочия
- Алексея Репина - представителя интересов АО "Самрук-Қазына";
- Ульфа Вокурки - независимого директора.
назначен независимым директором
- Марат Дулкаиров.