Вкурил Вокурка. Казахстанский АО "KEGOC" возглавил Наби Айтжанов

10:43 01.08.2023

Председателем правления АО "KEGOC" назначен Наби Айтжанов

kegoc.kz, 31 июля



31 июля 2023 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО "KEGOC" на котором досрочно прекращены полномочия Каныша Молдабаева в качестве Председателя Правления. Молдабаев Каныш избран членом Совета директоров АО "KEGOC", представителем интересов АО "Самрук-Қазына".

Председателем Правления АО "KEGOC" избран Наби Айтжанов, срок полномочия которого, определен на три года.

Так же, решением Общего собрания акционеров АО "KEGOC" изменен состав Совета директоров АО "KEGOC":

досрочно прекращены полномочия

- Алексея Репина - представителя интересов АО "Самрук-Қазына";

- Ульфа Вокурки - независимого директора.

назначен независимым директором

- Марат Дулкаиров.