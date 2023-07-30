 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хватит вилять хвостом. Прощание с Советом безопасности ООН, - А.Школьников
13:10 01.08.2023

Прощание с Советом безопасности ООН
ближайшие 5-7 лет общий консенсус не достижим
Андрей Школьников

Долгие десятилетия Нобелевская премия по литературе позиционировалась и продвигалась как самая авторитетная и объективная в мире. Хотя у любого знакомого с классическими произведениями конца XIX – начала XXI веков человека, что сравнит список награжденных и живших тогда мировых классиков, вопросов не будет. Самый очевидный и ранний пример – Л.Н. Толстой, умер в 1910 году, премию вручают ежегодно с 1901 года.

Пять лет назад, список "жюри", что определяли лучшее произведение / писателя в мире, стал известен широкой общественности – набор посредственностей, самое мягкое. Закрытый клуб, состоящий из 18 человек занимался самоопылением, сами выбирали новичков на место выбывших. Настоящая шведская семья, как же без секс-скандала.

Даже самые хорошие идеи и проекты со временем вырождаются, подобное произошло с Олимпийским движением. Итог был предсказуем, когда Елена Бережная и Антон Сихарулидзе в 2002 году приняли участие в позорном вручении второго комплекта золотых медалей проигравшим американцам. У китайцев хватило внутреннего достоинства и гордости, у этих ребят – нет, они уже планировали зарабатывать совместными турами по США. Собственно, даже удивляюсь низкому проценту ренегатов, подобных Елене Исинбаевой, среди действующих и прошлых спортсменов, ждал большего количества.

Уничтожение общественного института происходит не моментально, существует переходный период, когда ради тактических задач рушат и меняют по грабительскому курсу десятилетиями накопленный авторитет. Когда приходит понимание отсутствия будущего, начинаются попытки урвать хоть что-то от былого, прекрасно понимая, не сделаешь ты – сделает противник. В Древних Афинах в 5 в. до н.э. существовал институт остракизма ("суд черепков"). Для сохранения демократии и предотвращения диктатуры, наиболее авторитетного и уважаемого человека на 10 лет изгоняли из города, это было одновременно наказанием и признанием.

За 70 лет существования, были изгнаны такие величины как Аристид, Фемистокл, Фукидид и еще около дюжины человек. Закончилось все банально – последним изгнанным стал Гипербол интриган, пройдоха и жулик, который всех банально достал. Существуют разные версии происшедшего, вплоть до "хитрого плана" и "вы не понимаете это другое", в том числе у Плутарха, но после указанного выбора, институт остракизма перестал работать. Ничто не вечно, даже интересные и правильные институты могут завершить свое существование довольно по-скотски. До нас дошли строки поэта Платона (другой, не философ):

"Хоть подлость в нем достойна наказания,
Да слишком много чести для клейменого
Суд черепков не для таких был выдуман".

Большая часть населения мало интересуется деталями происходящих геополитических процессов, редко читая дальше заголовков, игнорируя контекст, ориентируясь на сложившиеся стереотипы. Для таких последним политическим оплотом Холодной войны и глобального мира оставался Совет безопасности ООН, благо центральные телеканалы и издания часто показывают выступления и удачные пикировки наших дипломатов, игнорируя оппонентов, своего рода игра в одни ворота, но зрителю нравится. Излишне говорить, что с другой стороны все зеркально.

Генеральный секретарь, спецпредставители, комиссии, дочерние организации, Генеральная ассамблея и прочие связанные с ООН структуры давно выпали из рассмотрения, потеряв свое значение и роль. О Совете безопасности ООН у простого человека сохранялось представление, что там продолжают вестись важные обсуждения и приниматься решения. К сожалению, уже много лет это лишь площадка для представлений и оттачивания ораторского искусства. Россия или США ветируют, а чаще всего даже не доводят до голосования ничего кроме "открыток с поздравлениями". Попробуйте за последние годы найти хотя бы одно серьезное решение.

После того, как в нарушении всех норм, регламентов и здравого смысла, стороны начали по видеосвязи таскать на заседание кого не попадя, начиная от "Белых касок" и Татьяны Монтян, стало полностью очевидно, как сказал профессор Преображенский: "Боже, пропал дом!" Спасти СБ ООН уже невозможно, так как ближайшие 5-7 лет общий консенсус не достижим. Собственно, блокирование выступления епископа и отказ российской делегации от участия в обсуждении – еще один шаг. Дальше ждем уже откровенных скоморохов и чертей – ярких извращенцев, желающих попасть в кадр, на Западе хватает.

И, да, проходимец, воришка, человек дрянного поведения и происхождения, искавший повода для хвастовства - символично, что таким Гипербол остался в истории.

Источник - завтра
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