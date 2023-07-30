 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 01.08.2023
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Понедельник, 31.07.2023
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12:23  США бросают Украину в последнее наступление
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    Казахстан   | 
Россиянина Кислицина Казахстан не выдаст США, а депортирует в РФ
14:51 01.08.2023

Консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов рассказал, что Казахстан дал согласие экстрадировать на родину задержанного Никиты Кислицина, запрос Соединенных Штатов о выдаче отклонен. Об этом сообщает РИА Новости.
"Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский", - отметил он.
Представитель дипломатического ведомства уточнил, что Кислицин попадет домой, как только

Генеральная прокуратура России направит в Казахстан конвой.
Ранее 22 июня Никиту Кислицина задержали по запросу США в Алма-Ате. В России и в США ему инкриминируют незаконный доступ к защищенной информации, но на родине срок давности за это преступление уже истек.
Российское генконсульство попросило казахстанские власти не передавать задержанного Соединенным Штатам в ускоренном порядке, поскольку выдать Кислицина также требовали российские власти.

Источник - РИАН
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