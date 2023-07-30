Россиянина Кислицина Казахстан не выдаст США, а депортирует в РФ

14:51 01.08.2023

Консул-советник генконсульства России в Алма-Ате Артем Оганов рассказал, что Казахстан дал согласие экстрадировать на родину задержанного Никиты Кислицина, запрос Соединенных Штатов о выдаче отклонен. Об этом сообщает РИА Новости.

"Казахстан отказал в американском запросе и дал согласие на запрос российский", - отметил он.

Представитель дипломатического ведомства уточнил, что Кислицин попадет домой, как только



Генеральная прокуратура России направит в Казахстан конвой.

Ранее 22 июня Никиту Кислицина задержали по запросу США в Алма-Ате. В России и в США ему инкриминируют незаконный доступ к защищенной информации, но на родине срок давности за это преступление уже истек.

Российское генконсульство попросило казахстанские власти не передавать задержанного Соединенным Штатам в ускоренном порядке, поскольку выдать Кислицина также требовали российские власти.