Советская мечта. Почему среди молодых россиян растет популярность Сталина, - Андрей Фурсов

15:05 01.08.2023

По данным исследований ВЦИОМ и "Леванда-Центра", Сталин занял первое место в рейтинге выдающихся личностей в истории. Лидеры ресталинизации (48%) - молодые люди от 26 и до 40 лет, 14% - молодежь от 14 до 26 лет.



Я думаю, опросы справедливы и, более того, популярность Сталина будет расти. С чем связано такое внимание со знаком "плюс" к советскому прошлому и лично к Сталину? Здесь несколько факторов: сталинская эпоха была эпохой достижений, которые нынешней власти, даже если у нее будет впереди 300 лет, не достичь; сталинская эпоха была эпохой жестокой, но это был народный социализм; сталинская эпоха дала людям по-настоящему работающие социальные лифты. Я уже не говорю о том, что Советский Союз был сверхдержавой, что он восстановился всего лишь за 10 лет после окончания Великой Отечественной войны. Хотя на Западе нам пророчили 20-25 лет. И произошло это в последние годы жизни Сталина.



Тогда некоторые говорили, мол, в последние годы жизни Сталин "совсем сошел с ума", "стал параноиком". Но это не так. Он действительно ошибался, потому что у него осенью 1945 года случился не то инсульт, не то инфаркт, давал знать о себе возраст – он действительно допустил с 1945 по 1953 год ряд серьезных ошибок во внешней и внутренней политике, и тем не менее, плюсы перевешивают минусы. Страна именно под его руководством встала на ноги. Если вспомнить период с 1917 по 1937 год - за 20 лет страна вышла на второе место в мире как военно-промышленная держава. А что у нас произошло за 20 лет после 1991 года? Съехали вниз - стали сырьевым придатком Запада.



Удары по Сталину - это удары по СССР. И - шире и глубже - по всей русской истории. Недаром "хромой бес перестройки" Яковлев говорил, что своей перестройкой они ломали не только СССР и коммунизм, но и тысячелетнюю модель русской истории.



Что является негативом в наши дни, - это колоссальное социальное неравенство, рост преступности, по сути, неработающие социальные лифты. Что очень важно - уже почти четверть века на советскую историю и на Сталина льется грязь - но грязь эта не прилипает. То есть все получается так, как сказал Сталин (он сказал это несколько раз в беседе с Коллонтай и в беседе с Шагинян), смысл такой, что на нашу эпоху и на меня лично и на мою могилу, говорил Сталин, нанесут много грязи, но ветер истории все это развеет. Так оно и вышло. Как сказал де Голль: "Сталин не ушел в прошлое - он растворился в будущем". Поэтому оценка Сталина - это на самом деле оценка нынешнему устройству России с противоположным знаком.



Я что-то не очень заметил, что прямо так активно поддерживают федеральные СМИ образ Сталина. Другое дело, что тональность изменилась - льется меньше грязи, да, появляются в федеральных СМИ какие-то более-менее позитивные вещи, но это реакция на изменения в обществе. Это следствие. СМИ вынуждены это делать. Тем более, что и международная обстановка подталкивает к этому. Так что в этом отношении нет абсолютно ничего удивительного.



Касательно репрессий. Что значит "оправданны" или "неоправданны". А кто судья, кто прокурор, кто адвокат? Ни одна новая социальная система не возникала без крови, без подавления тех, кто сопротивляется. Например, Британская империя или Римская империя возникали с жертвами во имя корыстного интереса небольшой группы населения, поэтому любая социальная система возникает на основе жестких репрессий, подавления. И, естественно, когда запускается массовый процесс, страдают и невиновные, увы, это так.



Потери 90-х - это самый натуральный погром и экспроприация населения. И никаких целей в 1991 году пришедшие к власти люди, кроме личного обогащения и создания класса олигархов, не ставили. То есть не было мечты, не было желания создать общество равенства - это была попытка создать такую "квази-Америку". Я хочу напомнить, что президент Ельцин, выступая в Америке, сказал: "Господи, благослови Америку".



И я думаю, когда будет написана реальная история конца 20 – начала 21 века, ельцинское правление будет самым позорным в русской истории. И будет более позорным, чем Тушинские перелеты во время первой смуты, более позорным, чем правление февралистов и Временного правительства - потому что ельцинское правление было правлением предателей.



Дело не только в непопулярных "реформах". Дело в непопулярном строе. Потому что Россия не может быть капиталистической страной - она никогда не была таковой. В России возможен капиталистический уклад, но капиталистическая Россия сама по себе невозможна. Капиталистическая Россия - это комбинация бандитизма и колоссальной деградации. В этом отношении дело не в непопулярных "реформах" - они просто "вишенка" на том отвратительном торте, который оформился в 1991 году. Поэтому я думаю, популярность советской эпохи и лично Сталина будет расти.



Что такое запрос на Сталина сегодня? Прежде всего, это запрос на социальную справедливость, на то, чтобы "вор сидел в тюрьме". Помимо социальной справедливости, это запрос на державное величие, на то, чтобы никто не рассказывал нам, какая у нас должна быть ювенальная юстиция, как мы должны воспитывать детей, и западное общество, которое залито гноем порока, не учило нас, как нам себя вести. Это вторая вещь помимо социальной справедливости. Ну и, наконец, для многих людей это такой в общем плане реванш, реванш за 30 лет наших проигрышей на международной арене, реванш в смысле социально-психологического ощущения. Люди вспоминают сталинскую эпоху и при всех ее издержках. Запрос на Сталина – это запрос на достойную и справедливую жизнь.