Кто кормит Таджикистан: мигранты или доноры?

15:08 01.08.2023 Кто кормит Таджикистан?



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Экономика страны держится не только на мигрантах, но и на международных финансовых институтах



Главные финансовые доноры Таджикистана отмечают юбилейные годовщины партнерства со страной. И мы собрали информацию о том, какие международные финансовые организации помогли республике за годы независимости



Четверть доходов госбюджета



Международные финансовые институты, наряду с трудовыми мигрантами, считаются независимыми специалистами основной опорой социально-экономической жизни страны.



Данные организации, если говорить простыми словами, созданы для того, чтобы за счет взносов более зажиточных стран-членов оказать финансовую помощь нуждающимся странам-участницам объединения.



Эти институты занимаются как кредитованием госпроектов, финансированием программ международной помощи, научных исследований, так и благотворительностью (безвозмездная помощь).



Наиболее крупными донорами Таджикистана среди них являются Всемирный банк и Азиатский банк развития, партнерству которых с республикой в этом году исполнилось 30 и 25 лет, соответственно.



Годом ранее 30-летие партнерства с Таджикистаном отмечал Европейский банк реконструкции и развития, который по объему финансовой помощи республике уступает только двум вышеназванным организациям.



В сравнительно меньших объемах (ниже $1 млрд) республику за годы независимости поддержали Международный валютный фонд, Исламский банк развития, Евразийский банк развития и IFC (член Группы Всемирного банка).



Также такая помощь поступила от Европейского инвестиционного банка ($89,1 млн), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций ($87,5 млн) и Международного фонда развития сельского хозяйства ($53,1 млн) и некоторых других организаций в незначительных объемах.



Следует сказать, что деньги этих организаций помогают не только развивать всевозможные секторы, отрасли и направления экономики республики. За счет предоставляемой ими твердой иностранной валюты покрывается определенная часть дефицита внешнеторгового баланса страны.



В госбюджете на 2023 год запланировано получение средств от этих организаций в размере более 8,2 млрд сомони (свыше $750 млн). Это более четверти (25,1%) от общего объема доходов главного кошелька страны.



В частности, около 1,3 млрд сомони выдается в виде гранта для поддержки бюджета, а свыше 6,9 млрд сомони – гранты (4,6 млрд сомони) и кредиты (2,3 млрд), предоставляемые для реализации государственных инвестиционных проектов.



Коротко расскажем о партнерстве МФО, совокупная помощь каждой из которых превышает $100 млн.



Всемирный банк



Крупнейший финансовый донор страны, суммарная помощь которого составляет 2,8 млрд в виде грантов и высокольготных кредитов. Эти средства направлялись на содействие в модернизации инфраструктуры, образования, здравоохранения, на снижение уровня бедности и многое другое.



В настоящее время данная организация финансирует в стране 26 проектов общей стоимостью $1,6 млрд.



Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани во время недавнего визита в республику заявила о готовности к дальнейшему содействию развития страны. Она обозначила ключевые направления экономических реформ, имеющих решающее значение развития страны, включая более активное участие частного сектора в экономике и создании рабочих мест, повышение эффективности государственных услуг и обеспечение готовности экономики к изменению климата и стихийным бедствиям.



АБР



Данная организация за 25 лет партнерства финансировала 180 проектов в различных отраслях в Таджикистане на сумму более $2,5 млрд, в том числе выдала свыше $1,9 млрд в виде грантов.



Порядка 34% этой помощи приходится на транспортный сектор, 24% - на энергетику, 12% - на управление государственным сектором, 11% - на сельское хозяйство, а оставшаяся часть – на здравоохранение, образование, финансы, городскую инфраструктуру.



Помощь от АБР во время пандемии коронавируса



АБР с 2018 года поддерживает экономику страны исключительно на безвозмездной основе. Объясняется это представителями данного института высоким уровнем долга страны.



Гендиректор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков недавно сообщил "Азия-Плюс", что правительство просит пересмотреть форму финансовой поддержки республики.



"Правительство Таджикистана поднимает вопрос о том, чтобы эта классификация была пересмотрена и чтобы республика имела возможность получать помощь не только в виде грантов, но и в виде кредитов", - отметил Жуков.



Он пояснил, что АБР предоставляет финансовую помощь на основе совместного анализа устойчивости внешнего долга страны Международного валютного фонда и Всемирного банка.



"Если существующий тренд понижения внешнего долга по отношению к ВВП продолжится, в ближайшем будущем форма предоставления помощи будет пересмотрена", - заключил Жуков.



ЕБРР



Это первая международная финансовая организация, к которой независимый Таджикистан присоединился (в октябре 1992 года).



С тех пор данный институт профинансировал 159 проектов в республике на сумму 917 млн евро (более $1 млрд).



Порядка 88% помощи ЕБРР направлялось на реализацию инфраструктурных проектов, а 12% - на поддержку промышленности, торговли, агробизнеса и кредитных организаций.



Данный институт вложил капитал в 5 кредитных организаций страны, в частности - в 3 банка (Банк "Aрванд", Первый микрофинансовый банк, Банк Эсхата) и 2 микрокредитные депозитные организации ("Имон Интернешнл" и "Хумо").



Основными тезисами действующей Стратегии партнерства ЕБРР с Таджикистаном (до 2026 года) является создание энергетической и транспортной инфраструктуры устойчивой к внешним факторам, модернизация систем водоснабжения и водоочистки в городах страны, поддержка малого бизнеса, женского предпринимательства и создание новых рабочих мест.



За счет средств МФИ в Таджикистане построили немало школ



МВФ



Таджикистан стал членом МВФ в апреле 1993 года, но реальное взаимодействие между сторонами началось в 1995 году, когда в Душанбе было открыто представительство этой организации.



За эти 28 лет республике были предоставлены льготные кредиты на сумму свыше $600 млн, которые пошли на "постконфликтное восстановление экономики, ликвидацию последствий стихийных бедствий, структурных преобразований, поддержку платежного баланса и поддержание курса национальной валюты".



Срок действия последней трехлетней программы "Расширенный кредитный механизм", в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн, завершился еще в июле 2012 года.



Переговоры по предоставлению Таджикистану льготного кредита в рамках новой программы МВФ продолжаются уже несколько лет. Первоначально республика в рамках новой программы намеревалась привлечь льготный кредит в размере $500 млн. Позже говорилось о $300 млн.



6 мая прошлого года Исполнительный совет МВФ утвердил предоставление Таджикистану $189,5 млн по механизму ускоренного кредитования.



Данные средства направляются на удовлетворение неотложных потребностей в финансировании платежного баланса и бюджетных нужд, связанных с пандемией COVID-19.



ИБР



Группой ИБР финансировалось 86 проектов на сумму $641 млн в различных секторах и сферах экономики. Действующий инвестиционный портфель организации содержит 23 проекта на сумму $285 млн.



Общий объем задолженности Таджикистана перед ИБР, по данным Минфина РТ, на начало текущего года составил $184 млн.



Руководство этой организации в мае этого года, по данным Минэкономразвития и торговли РТ, заявило о выделении "$450 млн долларов на реализацию приоритетных проектов Таджикистана". В том числе $150 млн планируется направить на достройку Рогунской ГЭС.



Также ожидается финансирование проектов по строительству дорог и образовательных учреждений, на поддержку сельскохозяйственной отрасли, создание текстильных предприятий и логистических центров, производство халяльной продукции и наращивание потенциала частного сектора и другое.



ЕАБР



Таджикистан стал членом этой организации в 2009 году. За эти годы ее структурами были реализованы в различных отраслях экономики страны 13 инвестиционных проектов на общую сумму $266,4 млн.



Эти средства направлялись на поддержку социальных расходов бюджета, реабилитацию Нурекской ГЭС, на сферу здравоохранения и прочее.



В начале июня этого года сообщалось о выделении в течение 2023-2026 годов $650 млн для реализации приоритетных проектов Таджикистана.



Ожидается, что эти деньги будут потрачены на развитие зеленой экономики, индустриализацию, усиление экспортного потенциала страны, цифровую экономику и социальные сферы. Источник - Азия-Плюс

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