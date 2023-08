Золотая валюта БРИКС – насколько это реально? - Валентин Катасонов

15:15 01.08.2023 01.08.2023 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Золотая валюта БРИКС – насколько это реально?

Мнения специалистов разнятся



До саммита БРИКС в ЮАР осталось совсем немного времени. Напомню, что он состоится 22-24 августа. Повестка дня будет очень обширной. Один из запланированных вопросов для обсуждения – коллективная валюта БРИКС. Разговор о такой валюте, как говорят эксперты, начался еще в 2018 году. Обсуждение данного вопроса в экспертном сообществе резко активизировалось после 22 июня прошлого года, когда Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС сообщил: "Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран". В поддержку этой идеи вскоре высказался президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Обсуждались и продолжают обсуждаться вопросы возможной конструкции валюты БРИКС.



В этом году появилось большое количество публикаций (как в России, так и за рубежом), в которых обсуждается вариант валюты БРИКС, основанной на золоте. В пользу такого варианта говорит тот факт, что все страны-члены группы имеют достаточно крупные резервы драгоценного металла. Вот последние данные Всемирного совета по золоту по величине официальных золотых резервов (по состоянию на конец 1 квартала 2023 года, тонны): Российская Федерация – 2.299; Китай – 2.011; Индия – 787; Бразилия – 130; ЮАР – 125. Итого по пяти странам – 5.352 т. В рейтинге стран по величине золотых резервов Россия находится на пятом, Китай – на шестом, Индия – на девятом месте. По добыче драгоценного металла на первом месте в мире находится Китай, за ним следует Россия. В первую десятку золотодобывающих стран также входят ЮАР (8-е место) и Бразилия (10-е место). Казалось бы, неплохие предпосылки для того, чтобы организовать выпуск общей золотой валюты БРИКС. К этому еще можно добавить, что на БРИКС приходится примерно ¼ мирового ВВП и 1/5 мировой торговли.



Но есть много "но", которые заставляют усомниться в том, что проект золотой валюты БРИКС может состояться. О некоторых "но" общего характера (то, что препятствует созданию единой валюты БРИКС в любом варианте) я уже писал в статье "Валюта БРИКС – "проект" или "прожект"?" Напомню: страны БРИКС мало связаны между собой и географически, и экономически, торговля ведется в основном не между ними, а с США и другими странами "коллективного Запада". Потоки товаров и капиталов у трех ведущих стран блока (КНР, Индия и РФ) с ЮАР и Бразилией мизерны. А внутри ведущей тройки стран эти потоки не сбалансированы (особенно у России с Китаем и Индией). Уже не приходится говорит о том, что отношения между Китаем и Индией весьма напряженные. Чтобы начать серьезно обсуждать вопросы введения единой валюты, необходимо проделать титаническую работу по торгово-экономической интеграции стран-членов группы. Напомню важный исторический прецедент. В рамках стран социалистического лагеря была введена единая наднациональная валюта – переводной рубль. Это произошло 1 января 1964 года. А СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) был создан за пятнадцать лет до этого, в 1949 году. Полтора десятилетия страны социалистического лагеря в рамках СЭВ проводили работу по торгово-экономической интеграции и только после этого приняли решение о введении единой валюты для взаимных расчетов.



В любом случае валюта БРИКС не должна быть золотой. Об этом говорят все серьезные эксперты. Прежде всего, следует обратить внимание на то, что в истории не было случаев введения золотой наднациональной валюты. Переводной рубль в СЭВ не был золотым, в рамках ЕЭС общая валюта "экю" также не была золотой. Наконец, евро в рамках ЕС также не является золотой валютой.



После Второй мировой войны золотым был доллар США. На международной конференции в Бреттон-Вудсе в 1944 году было принято решение о введении золотодолларового стандарта. Национальная валюта "доллар США" должна была одновременно выполнять функции международных денег. Для этого доллар США был привязан к золоту. Во-первых, эта привязка выражалась в жестком золотом паритете американской валюты – 35 долларов за тройскую унцию драгоценного металла. Во-вторых, доллар привязывался к официальному золотому запасу США. Вторая привязка предполагала свободный размен доллара США на золото из резервов Форт-Нокса.



Но долго ли просуществовал золотодолларовый стандарт? Во-первых, в полной мере он заработал лишь с конца 50-х – начала 60-х годов прошлого века. В этот момент времени сальдо торгового баланса США из положительного превратилось в отрицательное. И лишь с это времени американские доллары стали в значительных количествах выходить за пределы США и накапливаться в других странах. А уже в середине 1960-х годов иностранные держатели "зеленой бумаги" стали активно предъявлять ее американскому казначейству, требуя взамен драгоценный металл. Все хорошо помнят, как французский президент де Голль предъявил для размена на золото несколько миллиардов долларов США. После де Голля США под разными предлогами уже никому золота из запасов Форт-Нокса не выдавали. А 15 августа 1971 года президент Ричард Никсон громогласно объявил, что Америка "временно" прекращает размен золота на доллары США. Америка испугалась, что держатели "зеленой бумаги" быстро растащат золотой запас США (на начало 1970-х годов он составлял без малого 10 тысяч тонн).



Понятно, что никакого последующего восстановления размена долларов на золото не произошло. А в январе 1976 года на международной конференции в Ямайке было принято решение об отмене золотодолларового стандарта и замене его бумажно-долларовым стандартом. Де-юре золотодолларовый стандарт просуществовал примерно четверть века. А де-факто? Не более пяти лет, в первой половине 1960-х годов.



Итак, урок золотодолларового стандарта предельно прост: страна, запускающая золотую валюту, оказывается в опасном положении. Она стремится, опираясь на золото, резко поднять статус и значимость своей валюты, но при этом рискует очень быстро лишиться своего золотого запаса. Понятно, что если страны БРИКС задумают и введут свою коллективную золотую валюту, то они в мгновение ока лишатся своих золотых резервов. В лучшем случае это золото перекочует в сейфы банков и компаний стран БРИКС. А, скорее всего, золото может уйти вообще за пределы БРИКС. Например, в американский Форт-Нокс.



Впрочем, кроме указанных рисков проект золотой валюты БРИКС имеет и множество технических загвоздок. Например, возникает вопрос: где и как будет храниться золото, обеспечивающее валюту БРИКС? Будет ли оно оставаться в тех хранилищах, где размещается в настоящее время или же будет централизованное хранение? В экспертном сообществе даже озвучивается такой вариант: золото стран БРИКС должно быть сосредоточено на территории некоей нейтральной страны. И такой страной чаще всего называют Швейцарию. Самое мягкое слово для подобного рода идей – "фантазии".



Сегодня, как я отметил выше, у России дисбалансы в торговле с Китаем и Индией. Россия накапливает в своих резервах юани и рупии, и наших торговых партнеров это вполне устраивает. Вряд ли они будут счастливы, если им для покрытия дефицитов своих торговых балансов придется отправлять в Россию золото. Между прочим, в Китае существует неофициальный запрет на вывоз драгоценного металла из страны. Строгие ограничения на вывоз золота существуют также в Индии. В отличие от России (из которой утекает большая часть добываемого золота) Китай и Индия проводят последовательную политику на накопление драгоценного металла, в том числе за счет его импорта.



20 июля этого года информационный ресурс International Man опубликовал статью Is the Gold Standard Coming Back? Doug Casey on the BRICS Gold-Backed Currency ("Возвращается ли золотой стандарт? Даг Кейси о валюте БРИКС с золотым обеспечением"). Автор статьи Даг Кейси – американский экономист, сторонник свободного рынка, автор нескольких финансовых бестселлеров. Между прочим, он является сторонником золотых денег. Причем даже в более радикальном варианте – не в виде бумажных (электронных) денежных знаков, обеспеченных драгоценным металлом, а в виде прямого использования физического металла и выражения цен в граммах (унциях) золота. Он критикует проект золотой валюты БРИКС с другого фланга: "Конечно, в начале новая валюта будет номинально обеспечена золотом - так и должно быть, потому что ни одно из этих правительств не доверяет друг другу. Но кому из них можно доверить хранение и выкуп золота? Никому. Таким образом, вначале все может будет хорошо, но в конечном итоге все развалится".



В общем, с какого боку ни заходи, но вывод один: золотая валюта БРИКС не проект, а "прожект" (т. е. идея практически нереализуема). Даже просто валюта БРИКС (не золотая) – "прожект". Обсуждать и прорабатывать следует другие варианты. Это варианты, связанные с использованием во взаимной торговле национальных валют. Также восстановление двух- и многосторонних клирингов (они были крайне популярны в прошлом столетии, причем не только в странах социалистического лагеря, но и на Западе, и среди развивающихся стран). Первостепенную значимость имеет не создание какой-то новой валюты, а совершенствование платежей и расчетов между странами-членами БРИКС. Даже председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая по должности казалось бы должна быть энтузиастом новой валюты, осторожно высказалась: "Это требует согласия многих сторон, совсем не простой проект". Добавив, что бизнесу сейчас нужнее единая платежная система.



Между прочим, еще в нулевые годы (вскоре после появления группы БРИКС) уже начали обсуждать вопрос о создании в рамках группы системы, альтернативной СВИФТ. За прошедшее время прогресс в создании такой, общей для всех стран БРИКС системы почти нулевой. Россия создает свою систему, называемую СПФС (система передачи финансовых сообщений), Китай – свою (CIPS); недавно о своей альтернативе СВИФТ заявила также Индия.



О том, что проект золотой валюты БРИКС – "фантазия", говорят многие. Так, Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global, говорит: "По данным западных СМИ, на саммите БРИКС в августе текущего года может быть объявлено о создании единой валюты альянса, обеспеченной золотом. Ранее о важности создания общей валюты на таких принципах говорил бразильский президент. Однако, на наш взгляд, ее появление маловероятно. Со времен краха Бреттон-Вудской системы ни одной стране мира и ни одному межгосударственному альянсу не удалось создать валюту, обеспеченную золотом".



А вот Алексей Мурашев, основатель венчурной инвестиционной компании, высказался более откровенно: "Когда вы слышите, что будет создана какая-то валюта на основе золотого стандарта, или что рубль привяжут к золотому стандарту, то с вероятностью 99,9% вам втирают дичь".



Почему же тема золотой валюты БРИКС так активно обсуждается и в странах-членах БРИКС, и за пределами группы? По мнению ряда экспертов, речь идет о политической или пропагандистской акции. Вот, например, такое мнение: "Единственный реальный смысл единой валюты БРИКС - пропагандистский. Попытаться надавить на США и Европу, чтобы они поменьше применяли санкций, связанных с использованием их валют. В этом заинтересованы Россия и Китай. Да и остальные страны с удовольствием приняли бы эмиссаров США, которые за небольшие выгоды уговаривали бы их отказаться от идеи новой валюты".

