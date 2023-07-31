В украинском конфликте происходит важнейший перелом, - Зоран Метер

15:16 01.08.2023 Geopolitika.news

Хорватия



Недельный обзор событий. Необходимые территориальные уступки; "разрушительное поражение Запада"; реабилитация Пригожина и эскалация отношений с Польшей



В украинском конфликте происходит важнейший перелом. Выгоды Запада от зерновой сделки исчезли, а риски растут каждый день, пишет Geopolitika.news. Западным политикам пора готовиться к перспективе территориальных уступок. Это станет одним из политических результатов провала контрнаступления Киева.



Зоран Метер



"Хотя в ближайшие месяцы на юге Украины предстоят ожесточенные бои, западному руководству необходимо подготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок, которые станут одним из политических результатов провального контрнаступления", - пишут, в частности, влиятельные британские СМИ.



В украинском вооруженном конфликте происходит важнейший перелом. Пойдет ли процесс в сторону еще большей эскалации, или будут предприниматься попытки найти вариант прекратить этот вооруженный конфликт? Я постараюсь дать ответ на этот вопрос ниже.



Таким образом, в означенном конфликте наметилась новая парадигма, которая объединяет три важных элемента "локального" характера и ряд существенных международных аспектов, о которых я подробнее напишу во второй части статьи. А вот какие три "локальных" элемента я имею в виду.



Во-первых, провал украинского (весенне-)летнего контрнаступления, который по крайней мере пока, а контрнаступление продолжается уже полтора месяца, не получается скрыть разными пиар-уловками и заявлениями о его успехе на более поздних этапах. Этот провал неизбежно повлечет политические последствия.



Во-вторых, массированные ракетные и воздушные удары по глубокому украинскому тылу, преимущественно по черноморским портам, после того как Киев признал, что стоит за недавним ударом по Крымскому мосту.



В-третьих, Российская Федерация вышла из зерновой сделки, что для Москвы совпало с предыдущим элементом, но об этом чуть позже.



Украинское контрнаступление буксует. Страх перед новым российским наступлением



Украинское контрнаступление, начавшееся четвертого июня, продолжается, но продвигается либо очень медленно, либо с нулевым результатом, если сопоставлять их с ранее поставленными задачами и целями. Прежде всего, речь о юге, в Запорожской области, где Киев стремится разорвать сухопутное сообщение между полуостровом Крым и Россией, вырвавшись к Азовскому морю. Продвижение Вооруженных силы Украины на этом направлении не превышает буквально метров, достигая максимум километра, и все это без взятия под контроль какого бы то ни было важного населенного или опорного пункта. Однако украинцы при этом несут большие потери в личном составе и военной технике - намного большие, чем кто-либо ожидал.



В конце июля (27.07) началась новая, как передают некоторые влиятельные американские СМИ, основная фаза украинского контрнаступления, прежде всего в Запорожье, и для него привлечены все главные украинские силы. Снова задействовано большое количество бронетехники и, прежде всего, западные танки, в основном "Леопарды", а также новые воинские соединения. Согласно российским источникам, на этом направлении воюет 10-й украинский корпус, который на протяжении нескольких месяцев готовили именно к этому наступлению по стандартам Североатлантического альянса. Это якобы последнее соединение, которое в состоянии совершить необходимый прорыв по крайней мере до второй или третьей российской линии обороны, после чего Киев мог бы рапортовать о достижении определенных успехов и перейти к заморозке вооруженного конфликта. Пока этот вариант отвергает и Киев, и Москва, называя ее совершенно неприемлемой. Об этом крайне важном событии в ходе украинского контрнаступления, от которого может зависеть даже исход вооруженного конфликта, особенно в случае провала контрнаступления, я подробнее напишу в следующем недельном обзоре.



Но давайте вернемся к событиям, происходившим на фронте на прошлой неделе. На северном участке дела Киева идут еще хуже. Там российские силы не только отразили украинские удары, но и сумели найти слабые места в оборонных позициях украинцев.



Речь идет, прежде всего, о зоне Сватово - Кременная, Лимане, а особенно Купянске, важном железнодорожном узле на северо-востоке Харьковской области, к которому опасно приблизились россияне. Если им удастся его взять, то через "трещину" в обороне они смогут подтянуть резервные войска для дальнейшего прорыва вглубь Харьковской области. В таком случае под угрозой окажутся Лиман и Изюм, которые стали известны широкой общественности после прошлогоднего успешного украинского контрнаступления поздним летом. Оно одинаково удивило тогда и россиян, и военных наблюдателей в мире.



Насколько сложная ситуация сложилась сейчас вокруг украинского контрнаступления, говорит и выступление командующего сухопутными силами ВСУ Александра Сырского. По его словам, контрнаступление не принесло ожидаемых результатов, и для достижения успеха потребуется еще немало времени.



Кроме того, в последнее время в публичных высказываниях некоторые высокопоставленные украинские военачальники отмечают, что Россия готовится к собственному контрнаступлению на северо-востоке страны. По их словам, русские в зоне Сватово - Кременная держат в резерве сто тысяч солдат, 900 танков и другое вооружение, готовясь к новому прорыву вглубь украинской территории. Также не исключено нападение с территории Белоруссии.



Российское политическое и военное руководство молчит на этот счет и акцентирует внимание на текущих событиях на фронте.



Особенно плохо для украинского государственного руководства сейчас то, что на фоне военных провалов Киеву не удалось получить "зеленый свет" на вступление Украины в Североатлантический альянс. Вместо этого, Украине пообещали принять ее в альянс, как только закончится вооруженный конфликт, хотя зачем ей это потом, если уже сейчас страна бьется за свое существование. А пока обещали продолжить оказывать военную и финансовую помощь.



Украинские граждане все очень хорошо видят, и большой вопрос, сколько еще они будут готовы играть тяжелую роль посредника (читай жертвы) в геополитической борьбе США и России, ожидая стратегического поражения последней ради собственного лучшего будущего. Правда, сейчас это будущее выглядит с каждым днем все более мрачно, о чем я подробнее напишу ниже.



Россия вышла из зерновой сделки



Эта новость на прошлой неделе вызывала наибольший резонанс в мире. Российская Федерация вышла из договора об экспорте украинского зерна после его истечения 17 июля.



На самом деле мало кто удивился этому решению, учитывая, что Москва уже дважды продлевала эту сделку, заключенную в прошлом году с Украиной при посредничестве Турции и ООН, но постоянно заявляла о том, что в будущем не станет этого делать, если не будут выполнены ее требования. Они касались свободного экспорта российского зерна и искусственных удобрений.



Таким образом, поскольку и теперь эти требования не были выполнены, Москва приняла закономерное решение, что совсем не удивило тех, кто знаком с ситуацией.



Пустые инициативы Владимира Зеленского и "танкерная война" в Черном море



Это российское решение, разумеется, обеспокоило Украину, для которой экспорт сельскохозяйственной продукции - одна из важнейших статей бюджетных поступлений. Поэтому неудивительно, что Киев призвал турецкого президента Реджепа Эрдогана вместе с ООН продолжить сотрудничество по данной сделке, только теперь без России, как будто ничего и не произошло. Однако Россия - важнейшая сторона в этой истории, так как она держит Украину в морской блокаде с самого начала специальной военной операции в феврале прошлого года.



Но Вашингтон поспешил охладить пыл Владимира Зеленского. Представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил на пресс-конференции, что американские силы не будут сопровождать сухогрузы в украинские порты, поскольку это повлекло бы необходимость прорвать российскую морскую блокаду, а США не намерены в этом участвовать.



Почти одновременно Владимир Зеленский получил отказ от Эрдогана, который взамен призвал мировое сообщество выполнить условия упомянутого договора, к чему давно призывает Москва. На эту тему немедленно по телефону переговорили и главы дипломатических ведомств России и Турции: Сергей Лавров и Хакан Фидан. Обе стороны подтвердили эту позицию.



На следующий день Владимир Зеленский высказал новое предложение. По его словам, иностранные торговые суда могут заходить в украинские западные порты, проплыв через территориальные воды и исключительную экономическую зону соседней Румынии. На это незамедлительно отреагировало Министерство обороны России, заявив, что все иностранные суда, которые поступят таким образом, будут рассматриваться как перевозчики оружия на Украину, а значит, превратятся в законные цели для российских вооруженных сил. Их будут топить, а государства, под флагом которых они плавают, перейдут в категорию недружественных к Российской Федерации.



После этого слово опять взял Киев, сказав, что в таком случае торговые корабли, следующие в российские черноморские порты, станут легитимной целью для украинских вооруженных сил.



Русские нашли более надежный подход



О вероятности, что РФ будет нападать на торговые корабли, 20 июля сказал и представитель совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. По его словам, Россия "рассматривает возможность атаковать гражданские корабли в Черном море, чтобы потом обвинить в этом украинские силы".



О том, что Москва не шутит, свидетельствуют новости, которые пришли уже на следующий день. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российский флот провел "учения" с отработкой ракетной стрельбы в Черном море "противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени" северо-западной части Черного моря. Корабли и авиация флота также "провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства, а также отработали задержание судна-нарушителя".



Российские вооруженные силы явно не готовы полагаться на волю случая. Чтобы избежать необходимости топить торговые корабли, препятствуя им достигнуть украинских портов, и чтобы избежать сопутствующих гражданских жертв (такое всегда крайне негативно оценивается международной общественностью независимо от того, кто и почему это сделал), российские вооруженные силы выбрали более предпочтительный для них вариант.



Массированные удары по Одессе и черноморским портам



Украина нанесла удар по Крымскому мосту накануне истечения зерновой сделки, из которой Россия в итоге решила выйти, и это совпадение сыграло Москве на руку. Она связала свое решение наказать украинские власти за удар по мосту с массированными ударами по некоторым украинским целям, в том числе в Одессе и Николаеве, силами российских вооруженных сил.



К моменту написания данной статьи эти сокрушительные удары продолжались уже четыре дня. Скрыть их в медиа-пространстве было невозможно, хотя Киев очень старался и запретил публиковать личные видеокадры в социальных сетях. Уничтожены нефтехранилища, промышленные цеха по производству воздушных и морских беспилотных аппаратов (дронов), склады с большим количеством сельхозпродукции, а также важнейшая портовая инфраструктура для экспорта этой продукции на сухогрузах.



Иными словами, Россия хочет лишить Украину любой возможности экспортировать ее сельскохозяйственную продукцию на судах по Черному морю, разрушив всю необходимую для этого инфраструктуру, то есть создать такие условия, чтобы даже тем иностранным сухогрузам, кто был бы готов отправиться в Одессу, нечего там было делать.



Обеспокоенные страховщики



Теперь государствам, которые больше всех зарабатывали на зерновой сделке, а это страны Западной Европы (около 34% от их общего экспорта зерна), Китай (около 33%) и Турция (около десяти процентов), не избежать негативных последствий. Кроме того, из-за отказа от зерновой сделки пострадают и мощные западные международные мега-компании, которые работают в сельском хозяйстве, такие как "Монсанто", и которым принадлежат большие сельскохозяйственные угодья на самой Украине.



Плохо для них и то, что компании, страхующие сухогрузы, переполняют опасения. Как пишет "Блумберг", те уже заявили, что не будут оказывать свои услуги в новых обстоятельствах. В таком случае у Украины останется только сухопутный так называемый коридор солидарности. Но перевозить зерно грузовиками и железнодорожными составами намного дороже и дольше из-за разницы в ширине колеи на Украине и в Европе и необходимости постоянно перегружать зерно. Насколько известно, объемы таким образом экспортируемого украинского зерна до сих пор даже превосходили то количество, которое вывозилось через черноморские порты, но транспортировка обходилась дорого и затягивалась. Теперь же других вариантов, судя по всему, просто не осталось.



Запад всегда воспринимал российские шаги к компромиссу как признак слабости



Запад, а вместе с ним и Киев, всегда считал слабостью российские шаги в сторону переговоров. Так было и вначале после неудач на первых порах при взятии Киева, и после подписания договора об украинском зерне и его продления. Глядя на это, Запад все время повышал ставки, поставляя новые более современные вооружения в растущих объемах на Украину и не обращая внимания на предупреждения Москвы о том, что это может привести к эскалации конфликта. Сейчас ничего не изменилось.



Но после того, как стало ясно, что украинское контрнаступление натолкнулось на проблемы, и после того как успешной политикой Путину удалось подавить попытку вооруженного саботажа во главе с Евгением Пригожиным и его военизированным формированием "Вагнер", Владимир Путин, несомненно, укрепил свою позицию. Вообще сам мятеж выглядел крайне сомнительно, поскольку Евгений Пригожин не только выжил, но и продолжил служить интересам Путина в Белоруссии и Африке. (…)



Даже если описанное не заслуга Владимира Путина, тотальная вражда между Западом и Россией, которую мы видим сегодня, сплотила российских граждан вокруг центральной власти и нейтрализовала все оппозиционные политические проявления за пределами путинской политики. И я уже не говорю о том, что никаких партизанских движений каких-то там российских патриотических организаций в Российской Федерации нет.



Чтобы использовать и сохранить гражданскую поддержку, в будущем Владимиру Путину придется предпринимать даже более жесткие военные меры против Киева, как и более решительные шаги против Запада. Именно это мы сейчас и наблюдаем.



Путин согласился на рисковую игру Байдена и "прошелся" по Польше



Похоже, Владимир Путин после всех событий решил согласиться на опасную "игру" Джо Байдена, и именно это я имел в виду, когда писал о "переломе" в украинском вооруженном конфликте в начале статьи. В последние дни Владимир Путин активнее включился в эту игру и военными, и политическими средствами, что подтверждается вышеизложенными фактами.



Особенно интересны заявления Владимира Путина, из которых понятно, что на самом деле он меняет даже политические цели, поставленные накануне специальной военной операции. Если прежде они определялись такими понятиями, как "демилитаризация" и "денацификация" Украины (формально они остались), то теперь, судя по всему, они трансформируются в цели преимущественно территориального характера. То есть Москва хочет занять как можно больше регионов Украины и включить их в состав Российской Федерации. Не исключено также создание на их месте (за исключением уже присоединенных) определенного образования под российским протекторатом, хотя этот вариант маловероятен. Цель - отвести украинскую угрозу от Российской Федерации в будущем, ведь Запад продолжает отправлять Украине все более современное и более дальнобойное оружие.



На заседании Совета безопасности Российской Федерации 21 июля Владимир Путин особенно жестко раскритиковал Польшу, которая, надо отметить, ничуть не мягче критикует Россию. Он говорил о польских претензиях на запад Украины, в том числе связывая это с вероятным нападением Польши на Белоруссию. Владимир Путин сказал, что подобный шаг Варшавы будет одновременно означать и удар по России, и в таком случае Москва применит все имеющиеся у нее военные средства. Отмечу, что Владимир Путин не сказал того же о появлении польских войск на Западной Украине!



Владимир Путин пошел на шаг дальше и заявил: "Сейчас огонь конфликта усиленно разжигается, в том числе используют для этого амбиции лидеров восточноевропейских государств, которые уже давно превратили ненависть к России, русофобию в свой главный экспортный товар и в инструмент своей внутренней политики. А сейчас они хотят "погреть руки" на украинской трагедии".



Он подчеркнул, что планы по созданию совместных польско-литовско-украинских военных формирований подразумевают создание регулярных соединений якобы для "обороны западных территорий Украины". На самом же деле это будет означать "оккупацию данных территорий". Кстати, перспектива очевидна: если польские войска войдут, например, во Львов или в другой регион Украины, "то они там и останутся".



Полякам выгодны два варианта развития украинского вооруженного конфликта



С другой стороны, некоторые влиятельные российские аналитики считают, что Польше и некоторым другим государствам европейского востока – Венгрии и Румынии выгодны два варианта развития событий.



Либо украинская победа над Россией, от которой они и сами выиграли бы.



Либо украинское военное поражение, после которого они добрались бы до украинских западных территорий, ведь исторически они считают их своими. Эти государства ввели бы туда свои войска, оправдываясь необходимостью предотвратить продвижение российских вооруженных сил вглубь Европы.



Хуже всего для них, если Украина останется в некой устойчивой государственной форме, которую поддерживали бы США и Евросоюз, финансировали бы из своих фондов и укрепляли бы ее боеспособность до максимума. В таком случае ей отвели бы роль "прифронтового государства" на границе с Россией, которую сейчас играют Польша и страны Прибалтики. Тогда они потеряли бы свой "особый статус", которым обладают сейчас, играя роль "барьеров, сдерживающих прорыв русских на запад".



"Грозит сокрушительное поражение"



Британское издание "Телеграф" опубликовало 18 июля статью Роберта Кларка под названием "Украине и Западу грозит сокрушительное поражение". В ней говорится, что грядет осень, и что бои на Украине постепенно ослабнут, а свое внимание Запад постепенно переключит на американские выборы и выборы в Великобритании.



"Если до зимы Киев не сумеет пробить сухопутный коридор на юге Украины и не вернет себе значительную часть своих территорий, то призывы к большим территориальным уступам ради незначительных политических результатов будут звучать все громче не только на Украине, но и в западных столицах, поскольку все "устанут от конфликта". Международные склады оружия и боеприпасов пустеют, а накануне национальных выборов политики озаботятся ситуацией внутри страны.



Хотя в ближайшие месяцы на юге Украины предстоят ожесточенные бои, западному руководству необходимо подготовиться к мрачной перспективе территориальных уступок, которые станут одним из политических результатов провального контрнаступления", - говорится, в частности, в этой статье.



У Европы заканчиваются средства



Эти выводы, сделанные обозревателем влиятельного британского издания, звучат разумно. Я бы сказал, что подходит время, когда выгода от украинского вооруженного конфликта постепенно иссякает, а риски, с ним сопряженные, и его последствия растут день ото дня.



У европейских правительств заканчиваются деньги. Инфляция высокая. Множатся социальные проблемы, да и вообще неясно, что будет завтра. Скоро начнется зима. Электроэнергии, которой еще недавно расходовали меньше из-за мягкой зимы, теперь тратят больше из-за знойного лета (без кондиционера жизнь становится немыслимой). Каналы поставок энергоносителей остаются ненадежными, а цены на них нестабильны. Отношениям с Китаем, от которого во многом зависит европейская экономика, препятствует своим давлением Вашингтон и так далее и тому подобное.



С другой стороны, в США республиканцы все чаще открыто выступают против дальнейшего финансирования украинского вооруженного конфликта. Кроме того, в сентябре официально стартует предвыборная кампания, и президент Джо Байден, хочет он того или нет, будет сосредоточен преимущественно на внутренних американских проблемах, которых тоже много накопилось.



Поэтому не удивительно, что во влиятельных продемократических американских СМИ недавно появилась новость о встрече в апреле некоторых известных американских аналитиков с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоялась в Нью-Йорке во время российского председательства в Совете безопасности Организации Объединенных наций. Они якобы беседовали о том, как лучше завершить украинский вооруженный конфликт. То, что эта новость прошла в СМИ только сейчас, по прошествии нескольких месяцев, можно трактовать как своего рода сигнал, ведь официально администрация Джо Байдена продолжает упорно повторять тезис (и ей вторят европейские союзники) о необходимости нанести Российской Федерации стратегическое поражение. Кроме того, союзники по НАТО не отступают от идеи помогать Украине столько, сколько потребуется (для кого и чего никто никогда не уточняет).



Макрон спровоцировал скандал после невероятного решения Европейской комиссии



Продолжим разговор о Европе. На прошлой неделе появилась новость, которая ясно отражает, насколько неблагоприятно (читай токсично) нынешнее положение Европейского Союза, и насколько его политическая элита увязла в собственной беспомощности и непрофессионализме и больше не способна ничего предпринять ради защиты собственных интересов.



На прошлой неделе Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен предложила топовому американскому экономисту Фионе Скотт Мортон, ранее тесно связанной с такими технологическими гигантами, как "Майкрософт" и "Эппл", ни больше ни меньше как место главного экономиста Европейской комиссии по вопросам конкуренции. Если говорить точнее, то она отвечала бы за принятие Европейской комиссией тех законов, которые касаются информационного рынка и услуг и направлены как раз на ограничение влияния ведущих американских компаний.



Как 19 июля написало издание "Политико", Фиона Скотт Мортон отказалась от этой должности после того, как среди "тяжеловесов" в Европейском Союзе поднялась волна недовольства. Так, например, это решение Европейской комиссии раскритиковал президент Франции Эммануэль Макрон.



Вся эта история ясно показывает, насколько возросла зависимость Европейского Союза от Соединенных Штатов Америки. Если говорить еще откровеннее, то ЕС превратился в вассала США насколько, что даже Макрону, который, кстати, тоже зависит от Байдена при принятии ключевых решений, был вынужден сказать представителям Европейской комиссии "довольно". Вероятно, в кулуарах она сказал что-то вроде: "Да, мы вассалы, но, господа, вы действуете уж слишком открыто".



Неоправдавшиеся надежды на саммит ЕС - Латинская Америка



Еще об одном большом провале в стратегии Европейского Союза и ее гениального руководства на прошлой неделе детально рассказал "Блумберг". Речь идет о состоявшемся саммите ЕС - Латинская Америка и неудачных попытках европейских лидеров развернуть Латинскую Америку против России.



"Европейский Союз на протяжении двух дней ублажал гостей из Латинской Америки классической музыкой и гала-ужинами. Однако саммит омрачили дипломатические разногласия по поводу того, как критиковать Россию и Владимира Путина за специальную военную операцию на Украине", - написало американское издание.



"Эти разногласия отражают более широкую проблему, с которой сталкиваются Европейский Союз и его партнеры из "Большой семерки", желая привлечь на свою сторону латиноамериканские страны в то время, как БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) расширяют свое влияние. Помимо Украины, Европейский Союз поднимал и тему поставок сырья для своей зеленой энергетики", - написал "Блумберг".



Что касается заключительного коммюнике, то, как сообщил "Блумберг", в нем выражается "глубокая обеспокоенность текущим вооруженным конфликтом на Украине", и говорится о "необходимости мира", но Россия не упоминается. Блоку удалось добиться лишь косвенного упоминания роли Российской Федерации в отсылке к резолюциям ООН, осуждающим Москву. Никарагуа стало единственным государством, которое отказалось поддержать совместное заявление.



"Это был откровенный разговор, который ясно показал, насколько велики различия между нами", - сказал верховный представитель ЕСпо иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью телеканалу "Блумберг" во вторник. "Например, многие из них видят конфликт на Украине не так, как мы", - добавил он.



Я бы от себя добавил, что это еще один блестящий вывод, над которым следует глубоко задуматься, как и о том, куда нас эти мудрецы вообще ведут.



"Блумберг", в свою очередь, заключил, что "неготовность бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силва согласиться на резкие формулировки касательно Российской Федерации разочаровала страны Европейского Союза. (…) По словам одного высокопоставленного дипломата, Лула боится навлечь на себя гнев России".



Тем временем в Санкт-Петербурге проходил очень важный двухдневный саммит Россия - Африка, в котором из 54 африканских государств участвовали 49, несмотря на огромное давление США на правительства этих стран. Однако об этом более подробно в следующем моем обзоре. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690892160





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