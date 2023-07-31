В случае рецессии Европа пострадает сильнее, чем в 2008 году, - Филип Пилкингтон

15:20 01.08.2023

UnHerd

Великобритания



В случае рецессии Европа пострадает сильнее, чем в 2008 году



Данные по банковскому кредитованию обозначили мрачную перспективу для экономики еврозоны, пишет UnHerd. Вполне очевидно, что европейские экономики находятся в глубокой рецессии, и в отличие от финансового кризиса 2008 года нынешний может развиваться бурными темпами.



Филип Пилкингтон



Европейское статистическое агентство Eurostat недавно опубликовало обзор банковского кредитования, и его данные выглядят неутешительно. В документе отслеживаются наблюдаемые в европейской банковской системе условия кредитования и объем спроса на кредиты, а поскольку основано оно на обзоре кредиторов, то считается "прогнозируемым" показателем. То есть улавливает тенденции до их появления в официальных данных.



Публикация наводит на мрачные размышления. Предложение ссудных капиталов ограничено по всем направлениям, и в условиях растущих процентных ставок банки выдают кредиты неохотно. Спрос тоже невелик - европейцы за ссудами не рвутся. Но тревогу вызывает именно коммерческий сектор, где спрос на кредиты достиг исторического минимума.



"Чистый спрос компаний в еврозоне на кредиты сильно снизился во втором квартале 2023 года, опустившись до рекордно низкого уровня с начала мониторинга в 2003 году", - пишут авторы обзора. То есть спрос на ссуды среди торговых предприятий опустился ниже уровня кредитного кризиса 2008-09 гг. - особо тревожный фактор на фоне оказываемого на европейские фирмы давления со стороны высоких цен на энергоносители. Эти данные лишь подтверждают идею о том, что Европа вступила в стадию серьезной деиндустриализации.



Эти данные, может, и выборочные, но явственно коррелируют с объективными данными из официальных источников, которые обычно публикуют позже статистических агентств, что позволяет прогнозировать будущие события. На диаграмме ниже показаны как непроверенные данные по кредитованию, так и объективная информация по европейским инвестициям в основной капитал. Корреляцию двух шкал заметить нетрудно.



Анализ прогноза европейских инвестиций в основной капитал показывает, что инвестиции сократились примерно на столько же, на сколько сокращались в ходе рецессии 2008-09 гг. Поскольку цикл деловой активности определяется инвестициями в основной капитал, эти данные также можно использовать для прогнозирования роста ВВП в Европе. На приведенной ниже диаграмме он показан начиная с 2003 года.



Данные по банковскому кредитованию свидетельствуют о том, что европейские экономики находятся в состоянии глубокой рецессии, причем более бурной, чем в прошлый раз. Отличие в том, что финансовый кризис 2008-09 начинался постепенно, а нынешний может развиться стремительно.



Тем не менее признаки отсутствия в Европе рецессии также существуют. Уровень безработицы, например, очень низок. И здесь возникают две альтернативы. Первая: данные по кредитованию сокращаются настолько быстро, что этот показатель становится важнее, чем обычно, указывая на нависшую над Европой масштабную рецессию, но об этом свидетельствуют одна лишь статистика банковского кредитования.



Другая возможность заключается в том, что на этот раз все будет иначе, и на основе этих данных рост ВВП прогнозировать больше не будут. Это укажет на серьезные проблемы в секторе коммерческого кредитования. Опираясь на данные обзора, компании сокращают объем кредитования, как если бы экономика находилась в серьезной рецессии, хотя она все еще растет. Наиболее очевидным объяснением становятся высокие цены на энергоносители.



Неясно, какая из альтернатив хуже. Одно ясно наверняка: согласно данным обзора банковского кредитования, положение у европейской экономики незавидное.