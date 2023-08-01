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В Киргизии ищут золото нации. Месторождение "Кумтор" остается в центре скандала, - Виктория Панфилова
20:09 01.08.2023

01.08.2023

Месторождение "Кумтор" остается в центре скандала
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

"Кумтор" нуждается в капитальных вложениях.
После того как золоторудное месторождение "Кумтор" перешло под полный контроль правительства Киргизии – все 100% акций принадлежат государству, в обществе задаются вопросом, а где добытое золото и кому его продают. Власти планировали, что в 2023 году будет добыто 14 т драгоценного металла, а доходы, по словам главы кабмина Акылбека Жапарова, будут направлены на социальные проекты. Однако отчет за шесть месяцев работы компании "Кумтор голд компани" пока не опубликован. Прибыль проекта весьма сомнительна, инвесторов нет. Главная причина – нестабильная политическая ситуация в стране, скандалы вокруг крупнейшего производства.
Президент Садыр Жапаров национализацию золоторудного месторождения "Кумтор" назвал "историческим событием". Напомним, правительство Кыргызской Республики (КР) взяло под свой контроль рудник в мае 2021 года. После длительных разбирательств в апреле 2022 года месторождение полностью перешло под контроль правительства. "Спор между иностранной компанией и Киргизией пытались представить как дикий захват компании, но мы справились с задачей по заключению мирового соглашения на наших условиях. Решение по "Кумтору" – это только начало пути к стабильному развитию страны", – отметил глава государства (см. "НГ" от 05.04.22). По словам Жапарова, "Кумтор", по самым скромным подсчетам, оценивается в 3 млрд долл. "По оценке специалистов, в ближайшие 10 лет мы получим 5 млрд прибыли от "Кумтора", добыв 160–200 т золота. Это прямая выгода и большая поддержка для бюджета. Это только подтвержденные и гарантированные запасы, но там есть много других возможностей. Не хочется забегать вперед и останавливаться на этом подробно сейчас. Хочу только заверить, что там очень большой потенциал, и "Кумтор" еще послужит нашему народу", – заявил президент.

Однако за минувший год страна денег от реализации золота не увидела. Тогда же глава государства говорил, что каждый доллар от продажи золота можно будет контролировать. "Нацбанк, "Кыргызалтын", "Кумтор" отвечают головой за каждый доллар и каждый грамм золота", – подчеркнул Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар".

Однако ситуацию вокруг "Кумтора" прозрачной не назовешь. Как сообщило агентство 24.kg, чиновники каждый раз заявляют разное, говоря о реализации драгоценного металла. Так, в марте глава кабмина Акылбек Жапаров в интервью телеканалу "Мир" сообщил, что "золото никуда не экспортируют последние два года". Но ранее, в феврале 2022-го, в разгар разборок с канадцами он говорил, что металл продают с дисконтом из-за отзыва клейма Good delivery. Больше всего золота поставили в Швейцарию – 1243,2 кг на 78,2 млн долл. Это по 1956,9 долл. за унцию.

Депутаты создали комиссию, которая искала факты хищения и продажи золота, но не нашла. Зато в апреле нынешнего года выяснили, что в хранилище Нацбанка есть 47 т драгоценного металла. Кто и на каких условиях продает золото на мировом рынке, так и остается загадкой.

С доходами от работы "Кумтора" тоже все сложно. Если в 2021–2022 годах еще была прибыль, то сейчас ее нет. Оказалось, что за первые три месяца 2023 года "Кумтор" сработал в убыток на 12 млн долл. За три месяца нынешнего года реализовали 77 547 унций золота по 1891 долл. за унцию. А затраты составили 2053 долл. за унцию. В итоге выходит, что на продаже золота рудник заработал 146,6 млн долл., а потратил на производство металла 159,2 млн долл., подсчитал киргизский ресурс.

Снижаются и показатели отчислений в бюджет страны. В бюджет за первый квартал с учетом налогов, выплат в Соцфонд, вклада в Фонд развития Иссык-Куля, страховых выплат, других платежей и сборов уплачено 48,1 млн долл., или 4,2 млрд сомов. Сообщается, что собственный доход компании составил 36,9 млн долл., или 3,1 млрд сомов. Отчет за шесть месяцев пока не опубликован.

Киргизский политолог Асилбек Эгембердиев назвал "Кумтор" символом новой власти, которая национализировала его "на неясных условиях". "Последствия национализации "Кумтора", мягко говоря, уже шокируют народ. Уже в течение первого года стало ясно, что самостоятельно разрабатывать рудник Кыргызстан не сможет. Чиновники сообщают, что в руде снижается содержание золота. Причины, как говорят специалисты, неграмотное управление, изношенность оборудования, отсутствие кадров. Еще два-три года – и рудник закроют как нерентабельный. Уже сегодня снижаются поступления в бюджет. Цель, ради которой Садыр Жапаров отобрал рудник у канадцев, неясна. Это вопрос личного престижа, из-за этого он даже в тюрьме посидел. Но о последствиях для страны власть не задумывалась. Сегодня на производстве упадок, коррупция, расхищения и аресты. Зарубежным инвесторам этот многострадальный рудник, думаю, не интересен", – сказал "НГ" Эгембердиев. Впрочем, власти нашли источник пополнения бюджета – тех, кто стоял у истоков национализации "Кумтора", обвинили в коррупции и возбудили против них уголовные дела. Они нанесли ущерб на общую сумму в 1,5 млрд сомов (1,2 млрд руб.). Но по новым киргизским законам тюрьму можно обменять на свободу, заплатив компенсацию в размере 80% от суммы ущерба. Так и поступил первый управляющий компанией "Кумтор Голд Компани" Тенгиз Болтурук и его подчиненные.

Директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сказал "НГ", что все золото вывезли канадцы. В Киргизии золота нет. Нужны капитальные вложения в разработку рудника. "Но нынешние шаги киргизского руководства не позволяют приступить к серьезным инвестициям в "Кумтор", – отметил эксперт, уточнив, что речь идет о закупке оружия у Турции, о приглашениях европейцев в стратегически важные проекты, о языковом вопросе и о политике многовекторности. "Инвестор понимает, что в такой ситуации он никакими законами не застрахован. Кстати, интерес к "Кумтору" проявляли российские олигархи, но вкладываться они не спешат", – подчеркнул Кобринский. Он обратил внимание еще на один факт, который ставит под сомнение намерение властей поднять экономику республики. "Генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев, вероятно, станет новым послом Киргизии в США. Говорят, что на это уже получено согласие американского президента Джозефа Байдена. Здесь стоит пояснить, что генеральных прокуроров послами в недружественные страны не посылают. Генеральный прокурор – носитель информации не только по национальному криминалу, но он в курсе событий о ситуации в сопредельных странах, а также по всем серым и черным схемам, которые в тайне ему не удастся удержать", – считает Кобринский.

Курманкул Зулушев известен тем, что в 2013 году, будучи судьей, оправдал нынешнего президента республики Садыра Жапарова и руководителя Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, обвиненных в попытке государственного переворота. Таким образом, для Жапарова и Ташиева Зулушев является особо доверенным лицом.

Источник - НГ
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