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США жмут на газ саудо-израильского сближения. Иран возмущает перспектива новых Авраамовых соглашений
20:11 01.08.2023

01.08.2023

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Глава МИД Израиля Эли Коэн считает, что окно для мирной сделки с Эр-Риядом закроется в марте 2024 года.
Правительство Израиля заявило, что находится "ближе, чем когда-либо, к мирному соглашению с Саудовской Аравией". Оценки прозвучали на фоне попыток администрации Джозефа Байдена форсировать процесс примирения. Королевству, которое долгое время сомневалось в необходимости присоединяться к Авраамовым договоренностям (серии сделок о дипломатической нормализации), вероятно, будут предложены взамен серьезные стимулы.
О близости полноценного договора с Саудовской Аравией заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. В разговоре с тележурналистами глава дипведомства объяснил такой прогресс тем, что Байден "принял решение серьезно заняться" вопросом региональных связей. В качестве иллюстрации Коэн обратил внимание на участившиеся визиты высокопоставленных американских чиновников в королевство. "Думаю, окно возможностей остается открытым до конца марта следующего года, потому что с того момента США втягиваются в выборы, – заявил глава МИД. – Мы всегда говорим об израильском интересе, но мир с Саудовской Аравией – это еще и интерес Америки с целью улучшения региональной стабильности и экономики".

Кроме того, в мире заинтересована и сама саудовская сторона, считают в Израиле. По неофициальным данным, в рамках переговоров о нормализации королевство выдвигает к США требования об уступках, которые бы стали для него стимулом и компенсировали бы невнимательность администрации Байдена. В их числе пакт в сфере безопасности, который бы поставил Вашингтон и Эр-Рияд на уровень союзников по НАТО, облегченный доступ к покупке американских вооружений, а также помощь в развитии гражданской ядерной программы, которая бы обеспечила аравийское государство собственным топливным циклом. До настоящего момента считалось, что США не смогут пойти на выполнение последнего пункта.

Что-то изменилось, по-видимому, и в позиции Израиля. Комментируя этот вопрос в радиоэфире, глава его Совета национальной безопасности Цахи Ханегби пояснил, что его страна не имеет ничего против идеи позволить Эр-Рияду заполучить свой ядерный реактор для гражданских целей. "Это соглашение между США и саудовцами, и нашего разрешения здесь не требуется, – пояснил чиновник. – Десятки стран реализуют проекты в области гражданской ядерной энергетики. Реакторы есть у Египта и Объединенных Арабских Эмиратов. Саудовский проект не угрожает ни нам, ни нашим соседям по региону". Он подчеркнул, что "было бы безумием" полагать, что США позволят какой-либо стране нарушить режим нераспространения.

Но критики Белого дома в США все равно подозревают, что дать саудовской стороне контролировать весь топливный цикл было бы опрометчиво: наследный принц Мухаммед бин Сальман заработал в Вашингтоне прочную репутацию непредсказуемого политика.

Последние полвека Израиль обладал ядерной монополией в регионе, избегая раскрытия своей программы. "Абсолютное превосходство Израиля в сфере обычных вооружений означает, что ему не нужно прибегать к ядерным угрозам. С другой стороны, вызовы в сфере атомной энергетики, потенциально исходящие от Ирана, больше, чем когда-либо. Таким образом, в Израиле нет аппетита ослаблять ядерное сдерживание", – замечал на одной из экспертных дискуссий директор программы разоружения и нераспространения ядерного оружия в Международном институте стратегических исследований (Британия) Марк Фитцпатрик.

Не исключено, что именно поэтому тема присоединения Эр-Рияда к Авраамовым соглашениям обсуждается главным образом на уровне начальников спецслужб и помощников по национальной безопасности. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что с этой целью директор МОССАД Давид Барнеа двумя неделями ранее секретно посетил Вашингтон. Повестка этих переговоров касалась в том числе перспектив того, как нормализация с Саудовской Аравией отразится на обстановке в еврейском государстве.

После того как Авраамовым соглашениям был дан старт в 2020 году, в разведсообществе Израиля укрепилась точка зрения, что иранская сторона готова отвечать на эти дипломатические шаги силовым путем. В публичном пространстве Тегеран комментировал концепцию соглашений довольно жестко. Не исключением стал и случай с Эр-Риядом, с которым Исламская Республика при китайском посредничестве восстановила дипломатические контакты в марте этого года. Пресс-служба МИД Исламской Республики лаконично заявила, что нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем только нанесет ущерб региональному миру и стабильности.

В февральской аналитической записке Центра Стимсона говорится, что сам феномен Авраамовых соглашений оказал серьезное влияние на стратегическое мышление иранцев. Это, по оценкам экспертов, стало фактором, почему Тегеран решил за последний год сделать ставку на сближение с Москвой по ряду направлений. "Иран стремится преодолеть дефицит баланса, вызванный складывающимся арабо-израильско-американским порядком, через приобретение нового оружия, например такого как гиперзвуковые ракеты и истребители Су-35, – говорится в аналитике. – Иран также пытается увеличить свою "стратегическую глубину" за счет расширения влияния в таких географически близких к США регионах, как Латинская Америка".

Следуя этой логике, можно допустить, что и на ожидающуюся израильско-саудовскую сделку Тегеран отреагирует путем углубления альянсов, бросающих вызов западным блокам.

Источник - НГ
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