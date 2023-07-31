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|Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы
20:18 01.08.2023
Алматинцев эвакуируют из горящей многоэтажки с помощью автолестницы
Пожар в алматинской многоэтажке попал на видео. На кадрах видно, что некоторые жители выпрыгивают из окон горящего здания. Кто-то бросает вниз детей, их ловят внизу с помощью ковра, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС города Алматы, в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, мкр. Аккент, д. 54.
Горела квартира на пятом этаже 16-этажного дома.
В ДЧС уточнили, что горели электрические кабели шахте лифта на уровне 5-го и 6-го этажей.
"Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано более 250 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. Тушение продолжается".
Пресс-служба ДЧС города Алматы
На месте были задействованы силы и средства ДЧС 50 человек личного состава и 14 техники.
Константин Вноровский