Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы

20:18 01.08.2023

Алматинцев эвакуируют из горящей многоэтажки с помощью автолестницы



Пожар в алматинской многоэтажке попал на видео. На кадрах видно, что некоторые жители выпрыгивают из окон горящего здания. Кто-то бросает вниз детей, их ловят внизу с помощью ковра, сообщает Zakon.kz.



