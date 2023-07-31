Непотопляемый! Тура Боболов снова хоким - теперь он оторвется в узбекском Аккургане

21:28 01.08.2023

Тура Боболов снова стал хокимом. Он возглавил Аккурганский район

Тура Боболов, бывший хоким Сурхандарьи, стал и. о. хокима Аккурганского района Ташкентской области. Перед уходом в отставку его штрафовали за несоответствие его работы "политике государства и осуществляемым реформам", "несоблюдение требований, установленным к хокимам, и оскорбления".



Бывший хоким Сурхандарьинской области Тура Абдиевич Боболов назначен и. о. хокима Аккурганского района Ташкентской области, сообщило УзА. С начала 2023 года он работал первым заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана.



С февраля 2022 года Аккурганский район возглавлял Алишер Каримжонов.



Тура Боболов (1970 года рождения) - выпускник Ташкентского государственного экономического университета (в 1992 году). Начал трудовую деятельность кассиром областного управления государственной собственности. Затем работал начальником территориального управления Торгово-промышленной палаты в Сурхандарьинской области, областного управления комплексного развития территорий.



С 1994 по 2003 годы занимал разные должности в Сурхандарьинской областной администрации Государственного комитета по управлению государственным имуществом и предпринимательством, с 2003 по 2004 год - председателя Палаты товаропроизводителей и предпринимателей Сурхандарьинской области, в 2004-2016 годах - начальника Сурхандарьинского областного управления ТПП.



Был первым заместителем хокима Сурхандарьинской области по экономическим и деловым вопросам с апреля 2017 года по апрель 2019 года, а 1 мая 2019 года был утвержден хокимом области.



Тура Боболов был освобожден от должности хокима Сурхандарьинской области указом президента Узбекистана в конце декабря 2022 года "в связи с переходом на другую работу". Его место занял прокурор Ташкента Улугбек Косимов, а через месяц хокимы сменились в 13 районах области.



В августе прошлого года в интернете распространилось аудио, на котором Тура Боболов оскорбляет прокурора Ангорского района Сирожиддина Рамазонова. В хокимияте тогда заявили, что запись неверно интерпретируется. В сентябре появилась запись, на которой Тура Боболов грубо отчитывал хокима Кызырыкского района и руководителя кластера. Хокимият заявил, что аудио было местами смонтировано.



В том же месяце президент Шавкат Мирзиеев критиковал хокима Сурхандарьи из-за того, что к 1 сентября в 29 школах области не были завершены строительно-ремонтные работы. Глава государства тогда пригрозил ему увольнением. "Если устал, то я тебя тоже сниму с должности", - сказал тогда Шавкат Мирзиеев.



Вскоре после этого Тура Боболов решением президента был оштрафован за оскорбления, невыполнение требований, установленных к хокимам, и несоответствие деятельности политике государства.