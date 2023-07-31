В Турецком Измире при нападении на консульство Швеции тяжело ранена сотрудница. За Коран ответила

22:09 01.08.2023

Общественная служба новостей - ОСН

На западе Турции, в городе Измир, произошло нападение на консульство Швеции, в результате которого тяжело ранен сотрудник дипломатической миссии.



Как сообщает издание Mynet, неизвестный нападавший, который обладал сирийским гражданством, предпринял вооруженное нападение на консульство. По информации, полученной от источников, нападение было вызвано проблемами с получением визы.



В результате нападения гражданка Турции получила ранения, она работала внутри консульства в момент инцидента.



Правоохранительные органы Турции приступили к расследованию.