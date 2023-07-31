 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.08.2023
22:24  Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву из-за рисков безопасности полетов
22:13  Грядущие выборы в США могут оказаться сенсационными, - Пушков
22:09  В Турецком Измире при нападении на консульство Швеции тяжело ранена сотрудница. За Коран ответила
21:49  Блокада прорвана? Российские корабли не стали мешать заходу судов в украинский порт
21:28  Непотопляемый! Тура Боболов снова хоким - теперь он оторвется в узбекском Аккургане
20:18  Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы
20:11  США жмут на газ саудо-израильского сближения. Иран возмущает перспектива новых Авраамовых соглашений

20:09  В Киргизии ищут золото нации. Месторождение "Кумтор" остается в центре скандала, - Виктория Панфилова
15:20  В случае рецессии Европа пострадает сильнее, чем в 2008 году, - Филип Пилкингтон
15:16  В украинском конфликте происходит важнейший перелом, - Зоран Метер
15:15  Золотая валюта БРИКС – насколько это реально? - Валентин Катасонов
15:08  Кто кормит Таджикистан: мигранты или доноры?
15:05  Советская мечта. Почему среди молодых россиян растет популярность Сталина, - Андрей Фурсов
14:51  Россиянина Кислицина Казахстан не выдаст США, а депортирует в РФ
14:43  Болгары и албанцы договорились о разделе Северной Македонии
13:10  Хватит вилять хвостом. Прощание с Советом безопасности ООН, - А.Школьников
11:48  КырЗабавы. В Сокулуке задержаны лица, которые без причины избивали прохожих
10:43  Вкурил Вокурка. Казахстанский АО "KEGOC" возглавил Наби Айтжанов
10:22  Частные охранные компании в Африке: новый этап противостояния? - А.Веселов
09:44  Тогаев и Шукуров - новые руководители в Минсельхозе Узбекистана
09:28  Евразийство и панафриканизм: общность цивилизационных вызовов и ответов, - Александр Бовдунов
09:27  Жертвоприношение. Эвтаназия как основа цивилизации Запада, - Сергей Переслегин
09:19  Назначены руководители "Узатома" (Мансуров) и "Узнефтегазинспекции" (Ниматуллаев)
08:27  Еще один укрБПЛА вмазал в башню "Москва-сити" Собянин говорит - фигня, только побил 150 кв. м остекления
08:18  Запрет УПЦ отложен. Отступник Онуфрий ублажает бандеровский режим
07:55  В России арестованы активы укр-олигарха Ахметова. Идет второй год войны...
00:19  Следующая война – "железо против мяса"
00:15  Секретная операция по взятию Босфора сорвалась в последний момент (история), - А.Широкорад
00:10  Внутри России развернулась эпическая битва: "элита" сопротивляется из последних сил
00:08  Украина лишилась выхода к Черному морю
00:06  На кой Узбекистану еще и административная реформа? - Иса Хамедов
00:04  Орбан равняется на Эрдогана, - Г.Петров
00:02  Россия разрушает "нефтяной потолок", - А.Комраков
Понедельник, 31.07.2023
23:43  Японского супер-кадра Катсу выставили из Казахстана (Jusan Bank и Назарбаев Университета)
21:33  "Ситуация близка к катастрофе". Сирия выиграла войну, но проигрывает мир, - К.Семенов
21:30  Россия выбила Францию из уранового Нигера. Макрон в трансе
19:54  Новый Узб борется с бюрократией. Создана госкомпания "Ташкент инвест" - посредник между хокиматом и бизнесом
14:21  Крушение огромного мифа. Тяжелая работа пропагандистов
14:16  Корабли для казахстанского флота будут собирать в Турции
14:12  Звери, не трожьте зверушек! Ашхабадцы составили петицию против убийств бездомных животных
13:58  Как этнополитическая ситуация в Афганистане влияет на Центральную Азию? - А.Князев, Н.Гулам
13:51  American Thinker: Украина стала для США оружейным складом и испытательным полигоном
13:46  К.Кларенберг: Британские "миротворцы" закладывают фундамент новой войны в Косово
12:23  США бросают Украину в последнее наступление
09:50  Почему "мягкая сила" не применима в России, - Л.Савин
08:36  "Ось Турции" и "новая эра тюрок": тюркский мир, Турция и Центральная Азия, - Р.Гузаеров
06:05  КазМО снова категорически отрицает передачу военной техники в Россию. Шапка горит?
05:54  В пакистанском Баджауре взорван съезд местного филиала партии "Джамиат Улема-и-Ислам" - более 40 погибших
01:23  Когда Англия была "пиратократией": морской разбой в историческом и географическом контексте
01:15  Гибель в лифте почтальона Ольги Леонтьевой потрясла ташкентцев
01:09  Он искал снежного человека в Таджикских горах. Памяти ученого Кирилла Станюковича
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Турецком Измире при нападении на консульство Швеции тяжело ранена сотрудница. За Коран ответила
22:09 01.08.2023

Общественная служба новостей - ОСН
На западе Турции, в городе Измир, произошло нападение на консульство Швеции, в результате которого тяжело ранен сотрудник дипломатической миссии.

Как сообщает издание Mynet, неизвестный нападавший, который обладал сирийским гражданством, предпринял вооруженное нападение на консульство. По информации, полученной от источников, нападение было вызвано проблемами с получением визы.

В результате нападения гражданка Турции получила ранения, она работала внутри консульства в момент инцидента.

Правоохранительные органы Турции приступили к расследованию.

Источник - osnmedia.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690916940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2023 года №293
- Механизмы господдержки бизнеса усовершенствуют в Казахстане
- Вторую неделю подряд отмечается снижение цен на социальные продукты
- Кадровые перестановки
- В AMANAT обсудили ключевые вопросы трех регионов
- 11 объектов образования Алматинской области еще не готовы к учебному году
- Открыта внеплановая проверка в отношении ТОО "Казцинк" по факту загрязнения реки Филиповка
- О ликвидации нарколабораторий
- Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  