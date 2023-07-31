Грядущие выборы в США могут оказаться сенсационными, - Пушков

22:13 01.08.2023

Перед следующими выборами президента в США может сложится ситуация, при которой ни нынешний глава государства Джо Байден, ни его предшественник Дональд Трамп не смогут принять в них участие.



О возможности подобного сенсационного сценарии заявил российский сенатор Алексей Пушков.



"Вокруг президента Байдена и его сына накапливается критическая масса разоблачений.



Их пытаются нейтрализовать через „охоту на Трампа", но прикрыть таким образом все более уязвимого президента Байдена у демократов может не получиться.



В этом случае из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден - в силу обвинений в коррупции и/или по состоянию здоровья. И в этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами", - написал Пушков в Telegram.



Напомним, что выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.