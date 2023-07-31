|Грядущие выборы в США могут оказаться сенсационными, - Пушков
22:13 01.08.2023
Перед следующими выборами президента в США может сложится ситуация, при которой ни нынешний глава государства Джо Байден, ни его предшественник Дональд Трамп не смогут принять в них участие.
О возможности подобного сенсационного сценарии заявил российский сенатор Алексей Пушков.
"Вокруг президента Байдена и его сына накапливается критическая масса разоблачений.
Их пытаются нейтрализовать через „охоту на Трампа", но прикрыть таким образом все более уязвимого президента Байдена у демократов может не получиться.
В этом случае из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден - в силу обвинений в коррупции и/или по состоянию здоровья. И в этом случае и республиканцы, и демократы придут к выборам с новыми кандидатами", - написал Пушков в Telegram.
Напомним, что выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года.