Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву из-за рисков безопасности полетов

22:24 01.08.2023

Авиакомпания "Туркменистан" с 1 августа приостанавливает авиарейсы из Ашхабада в Москву и обратно. Сроки возобновления полетов неизвестны. Временно полеты из столицы Туркменистана в Россию планируются через Казань. Решение объясняется рисками безопасности полетов и обстановкой в воздушной зоне Москвы.



"В связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов начиная с 1 августа 2023 года все рейсы АООТ "Авиакомпания "Туркменистан"" по направлению Ашхабад-Москва-Ашхабад будут приостановлены и будут выполняться по маршруту Ашхабад-Казань-Ашхабад",- говорится в сообщении.



Полеты из Туркменистана в Россию осуществляют "Туркменистан" и S7. Самолеты летают из Ашхабада в Москву и Казань.



В ночь на 1 августа Москва подверглась атаке беспилотников. По данным Минобороны России, всего в атаке было использовано три БПЛА. В связи с этим московский аэропорт Внуково в течение получаса не принимал и не выпускал самолеты. Это четвертая атака беспилотников по объектам в Москве с 24 июля.