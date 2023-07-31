 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.08.2023
00:19  Чемпионат мира по БРИКС. Пятерка незападных экономик открывает двери Глобальному Югу, - "Къ"
00:17  МинэнергоУз объяснило причину веерных отключений электричества в Узбекистане
Вторник, 01.08.2023
22:24  Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву из-за рисков безопасности полетов
22:13  Грядущие выборы в США могут оказаться сенсационными, - Пушков
22:09  В Турецком Измире при нападении на консульство Швеции тяжело ранена сотрудница. За Коран ответила
21:49  Блокада прорвана? Российские корабли не стали мешать заходу судов в украинский порт
21:28  Непотопляемый! Тура Боболов снова хоким - теперь он оторвется в узбекском Аккургане

20:18  Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы
20:11  США жмут на газ саудо-израильского сближения. Иран возмущает перспектива новых Авраамовых соглашений
20:09  В Киргизии ищут золото нации. Месторождение "Кумтор" остается в центре скандала, - Виктория Панфилова
15:20  В случае рецессии Европа пострадает сильнее, чем в 2008 году, - Филип Пилкингтон
15:16  В украинском конфликте происходит важнейший перелом, - Зоран Метер
15:15  Золотая валюта БРИКС – насколько это реально? - Валентин Катасонов
15:08  Кто кормит Таджикистан: мигранты или доноры?
15:05  Советская мечта. Почему среди молодых россиян растет популярность Сталина, - Андрей Фурсов
14:51  Россиянина Кислицина Казахстан не выдаст США, а депортирует в РФ
14:43  Болгары и албанцы договорились о разделе Северной Македонии
13:10  Хватит вилять хвостом. Прощание с Советом безопасности ООН, - А.Школьников
11:48  КырЗабавы. В Сокулуке задержаны лица, которые без причины избивали прохожих
10:43  Вкурил Вокурка. Казахстанский АО "KEGOC" возглавил Наби Айтжанов
10:22  Частные охранные компании в Африке: новый этап противостояния? - А.Веселов
09:44  Тогаев и Шукуров - новые руководители в Минсельхозе Узбекистана
09:28  Евразийство и панафриканизм: общность цивилизационных вызовов и ответов, - Александр Бовдунов
09:27  Жертвоприношение. Эвтаназия как основа цивилизации Запада, - Сергей Переслегин
09:19  Назначены руководители "Узатома" (Мансуров) и "Узнефтегазинспекции" (Ниматуллаев)
08:27  Еще один укрБПЛА вмазал в башню "Москва-сити" Собянин говорит - фигня, только побил 150 кв. м остекления
08:18  Запрет УПЦ отложен. Отступник Онуфрий ублажает бандеровский режим
07:55  В России арестованы активы укр-олигарха Ахметова. Идет второй год войны...
00:19  Следующая война – "железо против мяса"
00:15  Секретная операция по взятию Босфора сорвалась в последний момент (история), - А.Широкорад
00:10  Внутри России развернулась эпическая битва: "элита" сопротивляется из последних сил
00:08  Украина лишилась выхода к Черному морю
00:06  На кой Узбекистану еще и административная реформа? - Иса Хамедов
00:04  Орбан равняется на Эрдогана, - Г.Петров
00:02  Россия разрушает "нефтяной потолок", - А.Комраков
Понедельник, 31.07.2023
23:43  Японского супер-кадра Катсу выставили из Казахстана (Jusan Bank и Назарбаев Университета)
21:33  "Ситуация близка к катастрофе". Сирия выиграла войну, но проигрывает мир, - К.Семенов
21:30  Россия выбила Францию из уранового Нигера. Макрон в трансе
19:54  Новый Узб борется с бюрократией. Создана госкомпания "Ташкент инвест" - посредник между хокиматом и бизнесом
14:21  Крушение огромного мифа. Тяжелая работа пропагандистов
14:16  Корабли для казахстанского флота будут собирать в Турции
14:12  Звери, не трожьте зверушек! Ашхабадцы составили петицию против убийств бездомных животных
13:58  Как этнополитическая ситуация в Афганистане влияет на Центральную Азию? - А.Князев, Н.Гулам
13:51  American Thinker: Украина стала для США оружейным складом и испытательным полигоном
13:46  К.Кларенберг: Британские "миротворцы" закладывают фундамент новой войны в Косово
12:23  США бросают Украину в последнее наступление
09:50  Почему "мягкая сила" не применима в России, - Л.Савин
08:36  "Ось Турции" и "новая эра тюрок": тюркский мир, Турция и Центральная Азия, - Р.Гузаеров
06:05  КазМО снова категорически отрицает передачу военной техники в Россию. Шапка горит?
05:54  В пакистанском Баджауре взорван съезд местного филиала партии "Джамиат Улема-и-Ислам" - более 40 погибших
01:23  Когда Англия была "пиратократией": морской разбой в историческом и географическом контексте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
МинэнергоУз объяснило причину веерных отключений электричества в Узбекистане
00:17 02.08.2023

Почти во всех регионах Узбекистана потребителей отключают от электроснабжения в разное время суток из-за "сложившейся сложной ситуации" в топливно-энергетическом комплексе, заявили в Минэнерго. Ограничения объяснили ремонтными работами, предупреждением крупных аварий и другими факторами.

Почти все регионы Узбекистана вынуждены отключать потребителей от электроснабжения в определенное время суток из-за "сложившейся сложной ситуации" в топливно-энергетическом комплексе страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Если в июне вводились обязательные ограничения на подачу 34,8 млн кВт·ч электроэнергии, то в июле этот показатель вырос в 5 раз - 175 млн кВт·ч. Всего с момента перехода на летний сезон введены ограничения на 210 млн кВт·ч (это месячное потребление 525 тысяч абонентов, если взять показатель потребления в 400 кВт·ч в месяц).

Минэнерго объяснило это следующими факторами. В июне для безопасного проведения работ по модернизации и реконструкции в энергосистеме осуществлялись целенаправленные отключения в некоторых регионах. Компания "Региональные электрические сети" и Минэнерго оповещали о таких работал минимум за день.

В Ташкенте за этот период было отремонтировано 542 подстанции, 592,36 км линий электропередачи, 923 трансформатора и 702,3 км воздушных линий. Кроме того, были обновлены 930,6 км низковольтных линий электропередачи и 228 трансформаторных пунктов.

На подстанциях "Сагбан", "Юнусабад", "Коканд", "Карвон", "Карасу", "Ялангач", "Тузель" и "Сергели-35" были заменены 9 трансформаторов малой мощности на трансформаторы большой мощности.

Сейчас подрядные организации строят новые подстанции на территориях Yunusobod city, Tashkent city, подстанции "Олмос", "Новый Узбекистан" для жителей и индустриального технопарка "Янгихает", а также новые электросети для обеспечения их электроэнергией.

Для безопасного проведения этих работ и предотвращения рисков для здоровья и жизни электромонтеров потребители на соответствующих территориях в определенное время суток временно отключаются от электроснабжения, отметили в министерстве.

В июле "чрезмерно жаркая" погода затрудняет подачу электроэнергии непрерывно и без потерь.

"Эта ситуация не уникальна для Узбекистана. Сегодня практически во всех уголках мира царят аномально жаркие температуры. В последние недели наблюдается жара, особенно в Средиземноморском регионе, на юге США и в некоторых частях Китая. 40-градусная жара вызвала лесные пожары в Греции и Алжире", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, высокая температура воздуха приводит к удвоению потребления электроэнергии на охлаждение. В результате горят кабели, выходят из строя трансформаторы. Ликвидация последствий аварий влечет за собой большие потери денег и много времени.

Во избежание аварий "наиболее оптимальной мерой" является принудительное отключение от сети нескольких фидеров и временное отключение части домохозяйств, бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов.

"Это помогает предотвратить неожиданные аварийные ситуации и сэкономить деньги и время. Проще говоря, отключение определенной территории от сети на 2−3 часа для охлаждения раскаленного снаружи на солнце и изнутри от перегрузки кабеля - лучшее решение, чем сгорание кабеля и трансформатора и отсутствие электричества у потребителей на 10−12 часов", - указали в Минэнерго.

Министерство признает, что "потребитель всегда прав", "а наша обязанность - обеспечить вас непрерывным и стабильным электричеством". Для этого, отмечает ведомство, ведется большая работа. За последнее время среднесуточное производство электроэнергии выросло на 7,8%, среднемесячное - на 6,2%, а годовой показатель - на 1,8%.

Кроме того, введен ряд новых производственных мощностей - две линии электропередачи напряжением 500 кВ тепловой станции мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области, микроэлектростанции "Испайсай" мощностью 200 кВт в Бостанлыкском районе Ташкентской области, новая подстанция "Олмос" в Яшнабадском районе Ташкента, обеспечивающая электроэнергией более 30 тысяч домохозяйств, говорится в сообщении.

При этом потребление электроэнергии остается на высоком уровне. Например, в эти дни среднее потребление равно 11,2 тысячи МВт в сутки. "В определенное время суток, в основном в жаркую погоду, потребление электроэнергии равно объему произведенной электроэнергии, а иногда спрос даже превышает выработку", - отметили в Минэнерго.

В июле был зафиксирован рекорд суточного потребления электричества: 12 июля общее потребление по Узбекистану составило 247,5 млн кВт·ч, а 26 июля - уже 250,7 млн кВт·ч.

"В такой ситуации наиболее оптимальный путь - строго придерживаться энергосбережения, охлаждать только одну комнату, а не все помещения в квартирах, отключать неиспользуемое электрооборудование от сети, когда нет необходимости, выключать лампочки в дневное время", - говорится в сообщении.

Министерство энергетики попросило население "правильно понять и поддержать" обязательные меры, реализуемые Минэнерго и его структурными организациями в сегодняшних аномально жарких условиях.

"Газета.uz" писала, что в Узбекистане добыча газа (более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе) за первое полугодие упала на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выработка электроэнергии с начала года увеличилась, но в июне было зафиксировано снижение.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690924620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2023 года №293
- Механизмы господдержки бизнеса усовершенствуют в Казахстане
- Вторую неделю подряд отмечается снижение цен на социальные продукты
- Кадровые перестановки
- В AMANAT обсудили ключевые вопросы трех регионов
- 11 объектов образования Алматинской области еще не готовы к учебному году
- Открыта внеплановая проверка в отношении ТОО "Казцинк" по факту загрязнения реки Филиповка
- О ликвидации нарколабораторий
- Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  