МинэнергоУз объяснило причину веерных отключений электричества в Узбекистане

00:17 02.08.2023

Почти во всех регионах Узбекистана потребителей отключают от электроснабжения в разное время суток из-за "сложившейся сложной ситуации" в топливно-энергетическом комплексе, заявили в Минэнерго. Ограничения объяснили ремонтными работами, предупреждением крупных аварий и другими факторами.



Почти все регионы Узбекистана вынуждены отключать потребителей от электроснабжения в определенное время суток из-за "сложившейся сложной ситуации" в топливно-энергетическом комплексе страны. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



Если в июне вводились обязательные ограничения на подачу 34,8 млн кВт·ч электроэнергии, то в июле этот показатель вырос в 5 раз - 175 млн кВт·ч. Всего с момента перехода на летний сезон введены ограничения на 210 млн кВт·ч (это месячное потребление 525 тысяч абонентов, если взять показатель потребления в 400 кВт·ч в месяц).



Минэнерго объяснило это следующими факторами. В июне для безопасного проведения работ по модернизации и реконструкции в энергосистеме осуществлялись целенаправленные отключения в некоторых регионах. Компания "Региональные электрические сети" и Минэнерго оповещали о таких работал минимум за день.



В Ташкенте за этот период было отремонтировано 542 подстанции, 592,36 км линий электропередачи, 923 трансформатора и 702,3 км воздушных линий. Кроме того, были обновлены 930,6 км низковольтных линий электропередачи и 228 трансформаторных пунктов.



На подстанциях "Сагбан", "Юнусабад", "Коканд", "Карвон", "Карасу", "Ялангач", "Тузель" и "Сергели-35" были заменены 9 трансформаторов малой мощности на трансформаторы большой мощности.



Сейчас подрядные организации строят новые подстанции на территориях Yunusobod city, Tashkent city, подстанции "Олмос", "Новый Узбекистан" для жителей и индустриального технопарка "Янгихает", а также новые электросети для обеспечения их электроэнергией.



Для безопасного проведения этих работ и предотвращения рисков для здоровья и жизни электромонтеров потребители на соответствующих территориях в определенное время суток временно отключаются от электроснабжения, отметили в министерстве.



В июле "чрезмерно жаркая" погода затрудняет подачу электроэнергии непрерывно и без потерь.



"Эта ситуация не уникальна для Узбекистана. Сегодня практически во всех уголках мира царят аномально жаркие температуры. В последние недели наблюдается жара, особенно в Средиземноморском регионе, на юге США и в некоторых частях Китая. 40-градусная жара вызвала лесные пожары в Греции и Алжире", - говорится в сообщении.



По данным Минэнерго, высокая температура воздуха приводит к удвоению потребления электроэнергии на охлаждение. В результате горят кабели, выходят из строя трансформаторы. Ликвидация последствий аварий влечет за собой большие потери денег и много времени.



Во избежание аварий "наиболее оптимальной мерой" является принудительное отключение от сети нескольких фидеров и временное отключение части домохозяйств, бюджетных организаций и хозяйствующих субъектов.



"Это помогает предотвратить неожиданные аварийные ситуации и сэкономить деньги и время. Проще говоря, отключение определенной территории от сети на 2−3 часа для охлаждения раскаленного снаружи на солнце и изнутри от перегрузки кабеля - лучшее решение, чем сгорание кабеля и трансформатора и отсутствие электричества у потребителей на 10−12 часов", - указали в Минэнерго.



Министерство признает, что "потребитель всегда прав", "а наша обязанность - обеспечить вас непрерывным и стабильным электричеством". Для этого, отмечает ведомство, ведется большая работа. За последнее время среднесуточное производство электроэнергии выросло на 7,8%, среднемесячное - на 6,2%, а годовой показатель - на 1,8%.



Кроме того, введен ряд новых производственных мощностей - две линии электропередачи напряжением 500 кВ тепловой станции мощностью 1500 МВт в городе Ширин Сырдарьинской области, микроэлектростанции "Испайсай" мощностью 200 кВт в Бостанлыкском районе Ташкентской области, новая подстанция "Олмос" в Яшнабадском районе Ташкента, обеспечивающая электроэнергией более 30 тысяч домохозяйств, говорится в сообщении.



При этом потребление электроэнергии остается на высоком уровне. Например, в эти дни среднее потребление равно 11,2 тысячи МВт в сутки. "В определенное время суток, в основном в жаркую погоду, потребление электроэнергии равно объему произведенной электроэнергии, а иногда спрос даже превышает выработку", - отметили в Минэнерго.



В июле был зафиксирован рекорд суточного потребления электричества: 12 июля общее потребление по Узбекистану составило 247,5 млн кВт·ч, а 26 июля - уже 250,7 млн кВт·ч.



"В такой ситуации наиболее оптимальный путь - строго придерживаться энергосбережения, охлаждать только одну комнату, а не все помещения в квартирах, отключать неиспользуемое электрооборудование от сети, когда нет необходимости, выключать лампочки в дневное время", - говорится в сообщении.



Министерство энергетики попросило население "правильно понять и поддержать" обязательные меры, реализуемые Минэнерго и его структурными организациями в сегодняшних аномально жарких условиях.



"Газета.uz" писала, что в Узбекистане добыча газа (более 85% производимой электроэнергии приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе) за первое полугодие упала на 9,6%, или на 2,51 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выработка электроэнергии с начала года увеличилась, но в июне было зафиксировано снижение.