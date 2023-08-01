 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 02.08.2023
00:19  Чемпионат мира по БРИКС. Пятерка незападных экономик открывает двери Глобальному Югу, - "Къ"
00:17  МинэнергоУз объяснило причину веерных отключений электричества в Узбекистане
Вторник, 01.08.2023
22:24  Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву из-за рисков безопасности полетов
22:13  Грядущие выборы в США могут оказаться сенсационными, - Пушков
22:09  В Турецком Измире при нападении на консульство Швеции тяжело ранена сотрудница. За Коран ответила
21:49  Блокада прорвана? Российские корабли не стали мешать заходу судов в украинский порт
21:28  Непотопляемый! Тура Боболов снова хоким - теперь он оторвется в узбекском Аккургане

20:18  Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы
20:11  США жмут на газ саудо-израильского сближения. Иран возмущает перспектива новых Авраамовых соглашений
20:09  В Киргизии ищут золото нации. Месторождение "Кумтор" остается в центре скандала, - Виктория Панфилова
15:20  В случае рецессии Европа пострадает сильнее, чем в 2008 году, - Филип Пилкингтон
15:16  В украинском конфликте происходит важнейший перелом, - Зоран Метер
15:15  Золотая валюта БРИКС – насколько это реально? - Валентин Катасонов
15:08  Кто кормит Таджикистан: мигранты или доноры?
15:05  Советская мечта. Почему среди молодых россиян растет популярность Сталина, - Андрей Фурсов
14:51  Россиянина Кислицина Казахстан не выдаст США, а депортирует в РФ
14:43  Болгары и албанцы договорились о разделе Северной Македонии
13:10  Хватит вилять хвостом. Прощание с Советом безопасности ООН, - А.Школьников
11:48  КырЗабавы. В Сокулуке задержаны лица, которые без причины избивали прохожих
10:43  Вкурил Вокурка. Казахстанский АО "KEGOC" возглавил Наби Айтжанов
10:22  Частные охранные компании в Африке: новый этап противостояния? - А.Веселов
09:44  Тогаев и Шукуров - новые руководители в Минсельхозе Узбекистана
09:28  Евразийство и панафриканизм: общность цивилизационных вызовов и ответов, - Александр Бовдунов
09:27  Жертвоприношение. Эвтаназия как основа цивилизации Запада, - Сергей Переслегин
09:19  Назначены руководители "Узатома" (Мансуров) и "Узнефтегазинспекции" (Ниматуллаев)
08:27  Еще один укрБПЛА вмазал в башню "Москва-сити" Собянин говорит - фигня, только побил 150 кв. м остекления
08:18  Запрет УПЦ отложен. Отступник Онуфрий ублажает бандеровский режим
07:55  В России арестованы активы укр-олигарха Ахметова. Идет второй год войны...
00:19  Следующая война – "железо против мяса"
00:15  Секретная операция по взятию Босфора сорвалась в последний момент (история), - А.Широкорад
00:10  Внутри России развернулась эпическая битва: "элита" сопротивляется из последних сил
00:08  Украина лишилась выхода к Черному морю
00:06  На кой Узбекистану еще и административная реформа? - Иса Хамедов
00:04  Орбан равняется на Эрдогана, - Г.Петров
00:02  Россия разрушает "нефтяной потолок", - А.Комраков
Понедельник, 31.07.2023
23:43  Японского супер-кадра Катсу выставили из Казахстана (Jusan Bank и Назарбаев Университета)
21:33  "Ситуация близка к катастрофе". Сирия выиграла войну, но проигрывает мир, - К.Семенов
21:30  Россия выбила Францию из уранового Нигера. Макрон в трансе
19:54  Новый Узб борется с бюрократией. Создана госкомпания "Ташкент инвест" - посредник между хокиматом и бизнесом
14:21  Крушение огромного мифа. Тяжелая работа пропагандистов
14:16  Корабли для казахстанского флота будут собирать в Турции
14:12  Звери, не трожьте зверушек! Ашхабадцы составили петицию против убийств бездомных животных
13:58  Как этнополитическая ситуация в Афганистане влияет на Центральную Азию? - А.Князев, Н.Гулам
13:51  American Thinker: Украина стала для США оружейным складом и испытательным полигоном
13:46  К.Кларенберг: Британские "миротворцы" закладывают фундамент новой войны в Косово
12:23  США бросают Украину в последнее наступление
09:50  Почему "мягкая сила" не применима в России, - Л.Савин
08:36  "Ось Турции" и "новая эра тюрок": тюркский мир, Турция и Центральная Азия, - Р.Гузаеров
06:05  КазМО снова категорически отрицает передачу военной техники в Россию. Шапка горит?
05:54  В пакистанском Баджауре взорван съезд местного филиала партии "Джамиат Улема-и-Ислам" - более 40 погибших
01:23  Когда Англия была "пиратократией": морской разбой в историческом и географическом контексте
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Чемпионат мира по БРИКС. Пятерка незападных экономик открывает двери Глобальному Югу, - "Къ"
00:19 02.08.2023

1.08.2023,

В преддверии саммита БРИКС в ЮАР "пятерка" держав незападного мира получает сигналы о желании присоединиться к их объединению все большего числа стран Глобального Юга. О подаче официальных заявок в БРИКС объявили Боливия и Венесуэла. Небывалый всплеск интереса к БРИКС вызван углубляющимся расколом мира, вынуждающим развивающиеся страны решать, по какую сторону баррикад находиться. Однако рост числа стран-членов потребует кардинального переосмысления проекта БРИКС и несет в себе как новые возможности, так и новые риски. В то время как Китай призывает к ускоренному расширению, Индия и Бразилия не поддерживают эту идею, опасаясь превращения БРИКС в глобальную антизападную коалицию.

За три недели до ежегодного саммита БРИКС, который пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге, вокруг предстоящей встречи лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР закручивается все более сложная интрига.

Одной из главных причин стали планы расширения "пятерки" стран незападного мира, оставляющие без ответа вопросы о том, как, когда и по каким критериям будет проводиться прием новых членов БРИКС и как изменится изначальная концепция организации, сформулированная в 2001 году главным экономистом Goldman Sachs Джимом О`Нилом.

Подтверждением того, что на первом этапе выглядевший "бумажным тигром" БРИК, впоследствии превратившийся в БРИКС, сегодня претендует на роль настоящего глобального тигра мировой экономики и политики, стали совпавшие по времени заявления руководства еще двух латиноамериканских стран - Боливии и Венесуэлы - о желании вступить в ряды организации.

Как сообщил в понедельник глава МИД Боливии Рохелио Майта, президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к БРИКС.

"Мы стремимся к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками",- написал в Twitter Рохелио Майта.

Благодаря вступлению в БРИКС страна рассчитывает на скорейшее преодоление экономического кризиса, приток инвестиций, прежде всего из России и Китая, и облегчение доступа к современным технологиям.

Параллельно с этим о подаче своей заявки на вступление в БРИКС заявил и президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Венесуэла направила предложение о вступлении в БРИКС, мы надеемся, что это предложение будет рассмотрено положительно",- сообщил президент Мадуро в авторской программе телеканала Venezolana de Television "С Мадуро+". "БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового мира и открывает динамичный путь к многополярному миру",- отметил венесуэльский лидер, впрочем, дав понять, что войти в БРИКС на предстоящем саммите в Йоханнесбурге страна не рассчитывает и ее прием в организацию "произойдет рано или поздно".

Признаки того, что в условиях углубляющегося раскола мира БРИКС стоит на пороге больших перемен, требующих актуализации прежних лозунгов "справедливого мироустройства, роста и развития", появились в конце прошлого года.

Тогда президент ЮАР Сирил Рамафоса, к которому перешло председательство в БРИКС в 2023 году, сообщил, что о желании его страны вступить в объединение заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Интерес Эр-Рияда, традиционного ключевого союзника США на Ближнем Востоке, к вступлению в БРИКС стал сенсационным событием, которое привело к разрыву шаблона в восприятии этой организации и, судя по всему, подхлестнуло интерес к ней со стороны многих государств Глобального Юга.

В последние месяцы развивающиеся страны отправились в свой поход в БРИКС сразу несколькими колоннами - африканской, ближневосточной, азиатской и латиноамериканской, при этом к каждой из колонн постоянно присоединяются новые члены.

Как заявил шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал, на сегодняшний день интерес к вступлению в БРИКС проявили около 30 государств, включая Алжир, Бангладеш, Иран, Египет и Эфиопию.

Какие страны будут приняты в БРИКС уже в августе этого года (и произойдет ли это вообще), южноафриканская сторона официально не сообщает.

Однако индийская газета Business Standard, ссылаясь на собственные источники, предсказывает, что "пятерка" превратится в "десятку", после того как в Йоханнесбурге в ряды БРИКС помимо Саудовской Аравии будут приняты еще четыре страны. Это Аргентина, Египет, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты. Примечательно, что будущие новобранцы представляют разные континенты Глобального Юга.

При этом значительная группа развивающихся стран проявляет более сдержанный интерес к БРИКС и в силу тех или иных причин не спешит встать в очередь на вступление.

Это в полной мере продемонстрировал прошедший на минувшей неделе саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге, в ходе которого в оценке БРИКС и роли этого объединения в мировой экономике и политике звучала некоторая разноголосица.

Как заявил "РИА Новости" глава МИД Анголы Тете Антониу, его страна ценит работу БРИКС, но четких намерений вступить в организацию у республики нет. "Нужно понимать, что для того, чтобы вступить в БРИКС, существует ряд требований, которым каждая страна, которая заинтересована в участии в организации, должна соответствовать",- заявил Тете Антониу.

Схожую позицию занимает Центральноафриканская Республика (ЦАР). Как заявил "РИА Новости" посол России в этой стране Александр Бикантов, ЦАР настроена на сотрудничество с БРИКС, но о присоединении речи пока не идет.

Комментируя разную степень готовности стран Африканского континента к членству в БРИКС, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров призвал "сейчас не подсчитывать число желающих вступить в ее ряды", а дождаться саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "Я думаю, там как раз ситуация будет более ясной",- заявил Олег Озеров агентству ТАСС.

В условиях, когда БРИКС стоит на пороге нового этапа, связанного с переформатированием всей системы международных отношений, Россия как одна из основателей организации выступает за обновление и расширение ее повестки.

Выступая на прошлой неделе на состоявшемся в ЮАР заседании высоких представителей стран "пятерки", курирующих вопросы безопасности, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев указал на то, что "кризис мироустройства несет в себе не только риски, но и возможности".

"Все больше стран и народов демонстрируют возрождение национального самосознания, отторгают насаждаемую неолиберальную модель, не принимают авторитарный, гегемонистский уклад мировых отношений и выбирают независимый национально ориентированный курс с опорой на собственное развитие и конструктивное сотрудничество",- заявил, обращаясь к коллегам по БРИКС, господин Патрушев, призвав БРИКС "задавать повестку мирового развития". Кроме того, по словам секретаря российского Совбеза, "БРИКС, в отличие от ведомого американцами НАТО, может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях".

Владимир Путин пропустит встречу лидеров БРИКС из-за отношений ЮАР с Международным уголовным судом
Схожее заявление сделал и принимавший участие во встрече высоких представителей стран БРИКС глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.

Реклама - продолжение ниже

Обращаясь к государствам Глобального Юга, Ван И призвал их взять на себя ответственность за мир во всем мире и более активно защищать право своих стран на развитие. "Выступайте против гегемонизма и силовой политики, поддерживайте активную роль ООН в международных делах",- напутствовал будущих новобранцев и группу поддержки БРИКС китайский дипломат.

Между тем, по сообщению Bloomberg, внутри "пятерки" БРИКС нет полного единства по вопросу о том, как должно происходить расширение организации. По информации агентства, Бразилия и Индия не поддерживают продвигаемую Китаем идею форсированного расширения БРИКС, призывая разработать более строгие правила приема в ряды организации, и предостерегают от попыток превратить ее в глобальную антизападную коалицию - "противовес США и ЕС".

Сергей Строкань
1 авг. 23

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690924740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 31 июля 2023 года №293
- Механизмы господдержки бизнеса усовершенствуют в Казахстане
- Вторую неделю подряд отмечается снижение цен на социальные продукты
- Кадровые перестановки
- В AMANAT обсудили ключевые вопросы трех регионов
- 11 объектов образования Алматинской области еще не готовы к учебному году
- Открыта внеплановая проверка в отношении ТОО "Казцинк" по факту загрязнения реки Филиповка
- О ликвидации нарколабораторий
- Антикор завершил расследование в отношении экс-вице-министра
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  