 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что связывает Путина и Эрдогана? - Мехмет Аджет
01:01 02.08.2023

Haber7
Турция

Что обсудят Эрдоган и Путин?

Завтра состоится телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом, напоминает автор статьи в Haber7. По его мнению, отношения России и Турции всегда основывались на защите интересов народов этих стран. И сейчас, несмотря на разногласия, президенты придают двустороннему партнерству ничуть не меньшее значение.

Несколько дней назад Украина атаковала 50-этажный небоскреб в Москве с помощью ударных беспилотников дальностью полета более тысячи километров.

Это нападение также можно назвать дрон-версией атаки, совершенной на башни-близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года с использованием пассажирских самолетов.

Совершенно очевидно, что такая цель и преследуется, чтобы в истории России было свое "11 сентября".

[...]

Вероятность того, что за этой атакой последует еще более ожесточенное и болезненное продолжение, увы, высока.

После саммита НАТО, состоявшегося в Вильнюсе 11-12 июля, и так появились признаки, указывающие на то, что российско-украинский военный конфликт может обостряться и расширяться.

Сразу после саммита Североатлантического альянса был нанесен удар по мосту, соединяющему Россию с Крымом. 17 июля текущего года Россия объявила о выходе из зернового соглашения.

Одновременно с этим на фоне усилившихся опасений по поводу удара по Запорожской атомной электростанции Россия атаковала объекты на черноморском побережье Украины и реке Дунай, которые рассматривались в качестве альтернативы для поставки зерна.

[...]

Политика баланса Эрдогана востребована как никогда

В то время как российско-украинский военный конфликт становится все ожесточеннее и масштабнее, мы, конечно же, не можем игнорировать двойные стандарты Запада и его позицию в направлении обострения кризиса.

Некая рука и разум стимулируют максимальное распространение и эскалацию этого противостояния.

Когда говорят, что Россия вышла из зерновой сделки, может показаться, будто вся вина лежит на Москве.

Однако другой реальный факт заключается в том, что у Москвы – немало справедливых оснований.

Во время реализации Черноморской инициативы на мировой рынок должно было поставляться как украинское, так и российское зерно. Однако Москва не имела такой возможности из-за американских санкций.

Таким образом, обещание генерального секретаря Организации Объединенных Наций тоже повисло в воздухе.

Вышесказанное в очередной раз показало, насколько ценной является политика баланса, проводимая Анкарой с самого начала российской военной операции на Украине.

За этой стратегией, вне всяких сомнений, стоит лидерство Эрдогана.

Умение, с одной стороны, поддерживать отношения с Киевом, с другой – не присоединяться к санкциям против Москвы, требует сильного, смелого и решительного подхода.

В период, когда в воздухе витают сценарии конца света, мне хотелось показать вам, насколько жизненно важно для Турции продолжать проводить такую политику.

Приоритет Эрдогана и Путина – сохранение отношений двух стран

Перед литовским саммитом НАТО командиры украинского батальона "Азов"*, которые удерживались в Анкаре в рамках обмена пленными, были вместе с Зеленским отправлены на Украину, что вызвало недовольство России. От Кремля последовало заявление: "Это противоречит договоренностям".

После состоявшегося в те дни телефонного разговора министра иностранных дел Турции Хакана Фидана (Hakan Fidan) с его российским коллегой Сергеем Лавровым Москва сделала новые заявления, указывающие на то, что эту ситуацию не будут раздувать.

Какой-либо информации, открытой для общественности, о причине и подоплеке возвращения командиров "Азов"* на Украину нет.

Отвечая на вопрос на эту тему на пресс-конференции в Вильнюсе, Эрдоган упомянул о некой "ситуации", но не рассказал подробностей.

Тем не менее, исходя из сделанных заявлений, а также некоторых неофициальных слухов, я по своему журналистскому опыту могу сказать, что это не похоже на вопрос, который невозможно было бы урегулировать без вреда для турецко-российских отношений.

В среду, 2 августа, президент России проведет телефонный разговор с главой турецкого государства.

Накануне Путин, говоря о встрече с Эрдоганом, отметил: "Или он к нам приедет, или я к нему съезжу".

Между двумя лидерами существует тесная связь, при которой приоритет отдается интересам двух стран (и, разумеется, народов двух стран).

Диалог между двумя лидерами также служит гарантией защиты от попыток Запада подорвать отношения между Турцией и Россией.

У Анкары достаточно понимания того, что зеленый свет членству Швеции в НАТО, зажженный на литовском саммите, не должен быть дан за счет ухудшения двусторонних отношений с Москвой, о чем мы могли судить во время саммита на месте.

С этой точки зрения в ходе предстоящих личных контактов Эрдогана и Путина можно ожидать, что оба лидера будут акцентироваться на том, что двусторонним отношениям по-прежнему придается ничуть не меньшее значение.

Автор: Мехмет Аджет (Mehmet Acet)

* Организация признана террористической, ее деятельность на территории РФ запрещена

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690927260


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