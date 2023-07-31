"Вагнер" может защитить Нигер от французской интервенции

01:09 02.08.2023 Уместно ли отвлекать ресурс Пригожина на Африку в период СВО?



Сергей Аксенов



Франция готовит военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. Об этом заявил официальный представитель созданного организаторами переворота в Нигере Национального совета спасения родины (CNSP) полковник Амаду Абдраман. Сможет ли Россия остаться в стороне?



По словам Абдрамана, в распоряжении мятежников оказался документ от имени министра иностранных дел Нигера Асуми Масуда, который "уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу [в столице Ниамее], чтобы освободить находящегося там президента Базума".



Накануне, президент соседнего Чада Иддрис Деби встретился со свергнутым президентом Нигера, а также с лидером недавнего переворота, командующим президентской гвардией Абдурахманом Чиани. Глава Чада отметил, что, Нигер сейчас "переживает серьезный политический кризис", а он пытался "изучить все возможности, чтобы найти мирное решение кризиса".



Действительно, экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС, в него входят 15 стран региона) ввело жесткие санкции против Нигера и пригрозило участникам переворота интервенцией, в случае если они в течение недели не восстановят конституционный порядок в стране и не освободят президента Мохамеда Базума.



В ответ мятежники объявили о прекращении поставок урана и золота во Францию. При этом Нигер поставляет Парижу большую часть необходимого ей урана. В то время как доля АЭС в энергетике Франции превышает 60%. Вероятные перебои ставят под угрозу ее национальную безопасность в области энергетики, отсюда и агрессия.



В этих условиях в ситуацию в Нигере может вмешаться группа "Вагнер", которая активно действует в некоторых африканских странах. Не исключено, что такая поддержка уже готовится. Если верить информации Global Intel Watch, между лидером военного переворота в Нигере Чиани и главой "Вагнера" Пригожиным начались неофициальные контакты.



Оценка Пригожиным переворота красноречива. "Это ни что иное, как борьба народа Нигера с колонизаторами, которые пытаются навязывать им свои правила жизни, свои условия и держать их в состоянии, которое было в Африке сотни лет назад. И сегодня это, фактически, обретение независимости", - сказал основатель "Вагнера".



"Мы видим это по Мали, Нигеру, Центральноафриканской республики и по другим странам, которые сегодня становятся все более и более независимыми", - добавил Пригожин. То, что инструктора "Вагнера" активно работали в Мали и в ЦАР широко известно, но вот про Нигер такой информации не было. Пригожин закидывает удочки на ближайшее будущее?



Похоже, он не зря посетил прошедший в Петербурге саммит Россия - Африка, где решались вопросы отношений с континентом. По словам Пригожина, Россия противоположна западным колонизаторам, которые долгое время грабили Африку, и экспортирует на континент безопасность, без которой африканские страны не смогут полноценно развиваться.



Должна ли группа "Вагнер" защитить Нигер от французской интервенции в российских интересах? Своим мнением с "СП" поделился африканист с полувековым стажем, советник главы КПРФ Вячеслав Тетекин.



- Убежден, что России в дела Нигера вмешиваться не надо. Ведь группа "Вагнер" работает в ЦАР и Мали по приглашению местных правительств. Цинично говоря, это внешнеэкономическая операция. Правительствам этих стран нужна услуга, они ее купили. Они могли обратиться и к Франции, и к американцам, но они им не доверяют, потому что за ними колониальное прошлое.



Репутация России в этом смысле абсолютно честная и благородная. Мы никогда не имели колоний в Африке и всегда выступали на стороне сил освобождения и прогресса. Это может слишком громко звучит, но именно так это понимают в Африке. Неизменную симпатию к нашей стране подтверждает и массовый приезд руководителей этих стран на недавний саммит в Петербурге.



"СП": Тем временем Париж готовит вторжение…



- Возможная французская военная операция обречена на неудачу. Да, у них там есть военная база, где расположены 1,5 тысячи военнослужащих (также на территории Нигера есть военные подразделения Германии, Италии и США - "СП"), но удержать власть они не смогут. Ведь причины, по которым выступили военные, не исчезли. Так что военная интервенция - это паллиативное решение.



"СП": Какие это причины?



- Корни зла лежат в неоколониальной политике Европы и, в частности, Франции. Неудовлетворенность народа своим социально-экономическим положением и высокая коррупция, которая процветает в этих странах не без участия западных советников. К сожалению, такого рода перевороты в странах Африки не редкость. Недавно это произошло в Мали, потом в Буркина-Фасо.



Но политическая нестабильность в странах зоны Сахары, сахельской зоны (Сахель - природная зона Африки, переход между Сахарой на севере и более плодородными землями на юге - "СП") объясняется не какой-то особенной воинственностью или властолюбием тамошних военных элит, а тем, что эти страны относятся к числу самых бедных стран мира.



Их экономики по-прежнему сохраняют неоколониальный статус. Как в свое время выразился Фидель Кастро, цены на природные ресурсы остаются мизерными, а цены на товары, которые изготавливаются из них, растут в разы. И от поставок золота и урана, которые Нигер экспортирует в Европу, африканцы богаче не становятся.



То есть получив в XX веке политическую независимость, страны Африки, как и и многие страны на других континентах, не получили подлинную экономическую независимость. Пока не будут восстановлены честные взаимовыгодные экономические отношения, будет возникать необходимость решать проблемы с помощью госпереворотов.



На вопрос уместно ли отвлекать ресурсы "Вагнера" на Африку в период СВО ответил военкор Тимофей Ермаков.



- В тот период, когда бойцы "Вагнера" отлично показывали себя в рамках СВО (штурмы Соледара, Артемовска), ребята Пригожина также находились и в Африке, выполняя там боевые задачи. Ничего плохого в том, что мы действуем и там, и там параллельно, нет. Наконец-то Россия вновь проводит традиционную для себя имперскую и даже советскую политику.



Например, мой дед служил в Эфиопии и там наши военные помогали официальному правительству бороться с бандитами примерно теми же методами, что и "Вагнер" сейчас. Естественно, это оплачивалось, пусть и по бартеру. В Эфиопии рос кофе, а в СССР производили тракторы. Кроме того, мы обучали студентов из Африки. Затем они становились у руля своих стран.



Также, кстати, делали и французы - отправляли африканцев учиться в Сорбонну. Но вот их страны они просто грабили. Советский Союз так никогда не делал. Не даром существовал СЭВ - Совет экономической взаимопомощи. Это была именно взаимопомощь, а вовсе не подарки или спонсорство.



"СП": Сейчас выстраивается подобная система через саммиты Россия - Африка. Правда, из Нигера в этот раз в Петербург никто не приехал…



- В Нигере как раз был переворот. С ними давно уже надо было плотнее работать. Их новый лидер - генерал Абдурахман Чиани, православный, дружил с послом России. Раз уж мы теперь стали такие духовные, имеет смысл использовать этот факт. Там, в Африке, считают нас, северных белых, хорошими, потому что мы им ничего плохого не делали: не грабили, не порабощали, не продавали.



Сейчас, когда идет передел мира, именно репутация той или иной страны будет иметь значение.



"СП": Франция готовит интервенцию в Нигере, после того как мятежники отказались поставлять ей уран. Поддерживая Нигер, не делаем ли мы из Франции врага? В том числе на поле боя в СВО, ведь Париж поставляет ВСУ дальнобойные ракеты…



- Франция стала врагом России самостоятельно. Без всякого Нигера и его урана. Париж поставляет Киеву оружие, до этого нас "кинули" с "Мистралями". Страна-член НАТО. Ни о какой дружбе речь давно не идет. И действовать против такой страны нужно максимально агрессивно. Пригожин, уверен, согласится с этим. Надеюсь, заход "Вагнера" в бывшие французские колонии в Африке был ответом Москвы на политическую линию Парижа. Источник - СвободнаяПресса

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