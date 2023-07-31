Ограничения ОПЕК+ разогнали цены на нефть. Российская Urals пробила западный потолок

01:11 02.08.2023 Польза воздержания: ограничения ОПЕК+ разогнали цены на нефть

Потребление углеводородов побило рекорд 2019 года



Дмитрий Мигунов



Мировые цены на нефть по итогам июля резко выросли. Североморская марка Brent, важная для вычисления цен на российские углеводороды и размера экспортной пошлины, подорожала сразу на $11 за баррель, до $85. Месячный рост стал самым большим с февраля 2022 года, а конкретно в июле последний раз такое повышение произошло два десятилетия назад. В этот раз одновременно совпали повышение спроса и снижение предложения, что и позволило значительно подняться черному золоту, еще недавно застывшему в коридоре $70–80 вопреки любым положительным для рынка новостям. Подробности - в материале "Известий".



Предложение: аскетизм производителей



В последние годы страны ОПЕК+ демонстрируют небывалый в XXI веке уровень сдержанности в объемах добычи. В прошлом году участники картеля и присоединившиеся к ним независимые нефтяные державы ограничили производство на 2 млн баррелей в сутки, в апреле к этой цифре добавились (или, если смотреть с точки зрения добычи, были вычтены) еще 1,66 млн баррелей. В июне Саудовская Аравия, считавшаяся главным стабилизатором рынка, пообещала сократить июльское производство на миллион баррелей, до 9 млн баррелей в сутки - одного из самых низких показателей в новейшей истории. Это самоограничение будет продлено как минимум на август. Наконец, Россия согласилась уменьшить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки и будет держать этот уровень до 2024 года. Учитывая, что нефть из нашей страны и так продается с некоторым дисконтом на многих рынках, такое ограничение выглядит логичным.



В 2010-е балансировкой предложения занимались по большей части США, которые с начала века увеличили свою добычу почти вдвое из-за стремительно растущего производства на сланцевых месторождениях. Они, в частности, не позволили ценам слишком сильно вырасти после аналогичных ограничений от ОПЕК+ в 2016-м и последующие годы.



Но сейчас ситуация иная. По данным Baker Hughes, в США продолжает уменьшаться число буровых, ныне опустившееся до 669. По сравнению с 2019 годом их стало меньше на 406 штук. Согласно прогнозу Goldman Sachs, общее увеличение нефтедобычи в США к концу года составит всего 200 тыс. баррелей в день. То есть в двадцать с лишним раз меньше, чем убрали с рынка представители ОПЕК+. Причины скромного роста уже описывались: это и исчерпание самых "жирных" месторождений, и нежелание американских нефтяников инвестировать в добычу на фоне недружественного ESG-режима в Белом доме, и стремление инвесторов не развиваться, а фиксировать прибыль.



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К этому надо добавить и еще один существовавший у США рычаг - интервенции из стратегического резерва. В марте 2022 года администрация Джо Байдена объявила о продаже 180 млн баррелей из этих запасов для стабилизации рынка нефти. Эффект был не таким значительным, как предполагалось, но все же определенную роль в установлении ценового равновесия он сыграл. В результате стратегический резерв сократился до 346 млн баррелей, что является самым низким показателем за 40 лет. Сейчас речь идет уже о частичном восстановлении резервов, что может повлечь за собой дополнительное давление со стороны спроса.



Справедливости ради, многие страны все же наращивали свою добычу в последние месяцы. Скажем, Мексика, где добыча долгое время падала, увеличит ее в этом году на 80 тыс. баррелей. Рост фиксируется в Гайане, которая буквально ворвалась в число крупных мировых производителей, и в соседней Венесуэле, санкции против которой сейчас толком не исполняются. Особой строкой следует выделить Иран, где, по сообщениям местного минэнерго, добыча достигла 3,1 млн баррелей в день, что является максимумом с 2018 года, когда США ввели санкции против страны из-за отсутствия прогресса по ядерной сделке. Но всего этого оказывается явно недостаточно, чтобы заменить отсутствующую на рынке нефть из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+.



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Однако слабого предложения все же было бы недостаточно для такого роста нефтяных котировок. В июле 2023 года был наконец-то превышен установленный в допандемийном 2019-м рекорд потребления. В минувшем месяце спрос составил 102,5 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс. больше прежнего исторического максимума. Ключевую роль в этом сыграл сезон поездок, причем на всех континентах не отмечается значительный отказ от бензиновых автомобилей в пользу их электрических собратьев. Агентство Bloomberg сравнило количество ежесуточно потребляемой в мире нефти с 6,5 тыс. заполненных бассейнов. Можно констатировать, что некоторые смелые предположения о наступающем пике нефтяного спроса не сбылись - и не сбудутся в ближайшие годы. Колумнист агентства Хавьер Блас ожидает, что этого точно не произойдет до 2030 года.



Помимо сезонных факторов, спрос на нефть разгоняют лучшие, чем ожидалось, показатели экономики еврозоны и особенно США, где во II квартале ВВП вырос на 2,6%. Китай продолжает бороться за быстрый выход из связанного с локдаунами замедления экономики и, вероятно, будет подгонять ВВП стимулирующими мерами. Пока же КНР активно запасается нефтью, пользуясь довольно выгодной конъюнктурой.



В первом полугодии низкий спрос вкупе с относительно высоким предложением создавал избыток нефти на рынке в 800 тыс. баррелей в день. Во втором на рынке сформируется дефицит в 1,2 млн т, если существующие драйверы останутся в силе. Это может помочь нефтяным котировкам подняться до $100 за баррель, что еще в прошлом году являлось нормой. Отметим, что текущие котировки (в отличие от длительных периодов) зависят от спекулятивных инвесторов не меньше, чем от фундаментальных факторов, и разворот в сторону повышения цен на нефть, вероятно, только начался.



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Стоит, однако, понимать, что в историческом масштабе с учетом инфляции нефть сейчас не является очень уж дорогой в долларовом выражении. К примеру, в первой половине 2010-х годов ее стоимость составляла с учетом инфляции нынешние $120–130 за баррель. Так что долгосрочный потенциал роста остается весьма приличным.



Одно из последствий нефтяного ралли для России - повышение стоимости российского бенчмарка Urals (хотя его адекватность реальным экспортным сделкам сейчас вызывает сомнения). В российских портах (Приморск, Новороссийск, Усть-Луга) она теперь стоит выше $68 за баррель, что уже больше ценового потолка. США пытаются давить на импортеров российской нефти не в последнюю очередь для того, чтобы снизить котировки в целом, но реализовать замысел при нынешней конъюнктуре им будет сложнее, чем раньше.



Впрочем, рост цен на экспортную нефть пока не особо сказывается на курсе рубля, который, по словам министра финансов Антона Силуанова, вызван ситуацией с торговым балансом. Если в ближайшее время курс рубля не вырастет, будут немалые основания полагать, что не все нефтяные компании в полной мере возвращают полученную валюту в страну.



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Потолочный круг: цена Urals превысила установленный Западом уровень

Подорожает ли еще отечественное сырье и почему санкционные механизмы не сильно сработали



Алексей Топалов



Средняя цена российской нефти сорта Urals в июле превысила нефтяной потолок - она составила $64,37 за баррель против $60, установленных западными странами с 5 декабря 2022 года. Об этом сообщил Минфин РФ. Эксперты полагают, что эта ограничительная мера вообще никогда не работала так, как задумывалось с момента ее введения. По их словам, перевозчикам в итоге удалось наладить логистику, а далее уже сработало коллективное сокращение добычи нефтяного картеля, что и привело к дефициту предложения на рынке. Как могут измениться цены на российскую нефть и почему санкционные механизмы Запада в отношении нашего сырья оказались не столь эффективными - разбирались "Известия".



Цифры с потолка



Мировые цены на нефть постепенно растут, а дисконт на российское сырье, напротив, сокращается. Изначально, после введения санкционных ограничений, наша нефть считалась токсичной, покупатели просто боялись ее приобретать, опасаясь штрафов.



- Но сейчас уже стало понятно, что покупать российскую нефть можно и ничего тебе за это не будет, - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. - Наладилась логистика, был решен вопрос расчетов (в какой валюте, через какие банковские операции). Риски постепенно уходили, и скидка, которая должна была покрывать эти риски, уходила вместе с ними.



Дело в том, что данные агентства Argus по цене российской нефти, которыми обязан пользоваться Минфин в своих расчетах, уже более полугода не информативны. Argus, по словам специалиста, не перестроился и пытался рассчитать цену, какой она должна была бы быть в портах нидерландского Роттердама и итальянской Аугусты. А нашей нефти там не было с 5 декабря.



- Но Argus опрашивает трейдеров, выясняет, сколько нефть стоит в портах отгрузки (прежде всего в Новороссийске) и выводит предположительную цену с учетом фрахта судов до Роттердама и Аугусты и стоимости страховки, - пояснил Игорь Юшков.



В реальности же российская нефть идет в Индию и Китай, что само по себе делает цены выше, так как больше транспортное плечо.



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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что дело даже не в самом агентстве Argus. Проблема в том, что использовать при расчетах цены в Роттердаме и Аугусте требует российское налоговое законодательство. Фактически Минфин вынужден пользоваться данными Argus, так как по закону должны быть использованы оценки именно зарубежных ценовых агентств.



"А их не так много, - указывает Фролов. - Причем такое агентство, как Platts, например, с РФ с марта 2022 года не сотрудничает".



Говорить о том, что "потолок цен был пробит", исходя из информации Argus, не приходится, потому что эти данные носят весьма условный характер. Правда, Запад это никогда не смущало. И министерство финансов США, и Еврокомиссия с большим энтузиазмом говорили о том, что потолок цен работает, опираясь именно на расчеты ценового агентства.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"



В рамках санкционных ограничений в отношении России "большая семерка", Евросоюз, Австралия и ряд других стран 2 сентября 2022 года договорились ввести максимальную цену, по которой может продаваться российская нефть. Предельная стоимость барреля долго обсуждалась (так, Польша настаивала на $30), в итоге было принято решение ограничить цену $60. Владельцев танкеров обязали предоставлять подтверждение того, что перевозимая нефть закуплена по цене ниже этой стоимости, в противном случае вводился запрет на транспортировку. Аналогичные ограничения были введены для компаний, предоставляющих услуги по страховке танкеров.



"Известия" направили запрос в Министерство энергетики, Минфин, компании "Роснефть", "Газпром нефть" и "Лукойл".



Потолок обвалился



Потолок изначально задумывался как некая лазейка, не столько позволяющая отечественным поставщикам продавать свою нефть на международных рынках, сколько призванная поддержать потребителей нефти, в том числе США и Евросоюз. Дело в том, что введение санкций должно было повлиять на уровень добычи в РФ и, соответственно, экспорта.



- Он действительно снизился в марте и апреле 2022 года, но пострадала от этого не столько РФ, сколько потребители, - отметил Фролов.



Предполагалось, что выпадающие объемы российской нефти заместят поставки из Саудовской Аравии и ОАЭ, но этого не произошло. В итоге - страх дефицита и рост цен. А в той же Америке стоимость бензина на 50% состоит из цены сырья. И когда в США стоимость топлива в результате американских же санкций подскочила, правительство страны было вынуждено пойти на беспрецедентное использование нефтяных резервов.



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G7 и Евросоюз оказались в ситуации, когда они ввели эмбарго, запрет на морскую транспортировку нашей нефти, которую другие поставщики оказались не в состоянии заместить. Фактически Европа и США сами же создали для мирового рынка угрозу дефицита. Но отказываться от ранее введенных запретов было нельзя по политическим соображениям. Для того чтобы нивелировать риск дефицита и сохранить российскую нефть на мировом рынке, и был введен потолок цен. Некое равновесие было достигнуто, но оно все еще остается весьма шатким. И теперь, когда стало окончательно ясно, что потолок не сработал, его инициаторам следует вести себя максимально осторожно, полагает Фролов.



- Потолок поддерживает коалиция из стран "большой семерки", Евросоюза, а также Австралия, - напомнил эксперт. - Если сейчас начнутся очередные угрозы в адрес России (например, заявления о каких-то новых ограничительных мерах), это может привести к очередному витку паники на рынке, взлету цен и кризису.



Это никому не нужно, и в первую очередь Соединенным Штатам, где до президентских выборов осталось чуть более года. Америка - не только один из крупнейших экспортеров, но и второй по величине в мире импортер нефти - не заинтересована в новом скачке топливных цен.



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В то же время, по мнению эксперта, давление на трейдеров, работающих с российской нефтью, на ее покупателей и перевозчиков будет продолжаться. Идея здесь не в том, чтобы они прекратили покупать сырье из РФ, но в том, чтобы приобретали по максимально низким ценам, снижая доходы страны. Александр Фролов не исключил, что в ближайшее время может начаться серия "показательных порок неугодных".



"А для особо непонятливых могут применяться и более радикальные средства", - считает Фролов.



Игорь Юшков уверен, что потолок вообще никогда не работал так, как задумывалось. Во-первых, даже когда российская нефть стоила ниже $60 за баррель, международный флот ее все равно не перевозил. Во-вторых, помимо Urals, у России есть другие экспортные сорта: ESPO (идет по трубе Восточная Сибирь – Тихий океан), а также сахалинские "Сокол" и "Витязь".



- Ограничения работали в отношении любой российской нефти, а эти сорта никогда не торговались ниже $60 за баррель, - подчеркнул эксперт. - Причем флот для вывоза нефти этих сортов всегда находился.



Он полагает, что превышение нефтяного потолка не повлечет какие-то новые ограничительные меры со стороны Запада, так как это никому не выгодно. Эксперт отмечает, что если потенциальные ограничения будут угрожать поставкам российского сырья и пугать покупателя, это приведет лишь к росту мировых цен.инфографика



"Так было в 2022 году, когда цены в результате санкций ушли выше $100 за баррель, и до сих пор США и Европа разбираются с последствиями в виде высокой инфляции", - заключил эксперт. Источник - Известия

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