Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия

01:36 02.08.2023 Элемент неожиданности: Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия

Мировой рынок недосчитается 56 т этих металлов



Софья Смирнова



Китай принял решение ограничить экспорт галлия и германия. Официальная причина - интересы национальной безопасности. Тем не менее, как заявила официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин, ограничения не означают полного запрета. Китай за прошлый год реализовал 138,1 т германия и галлия. Только за первое полугодие 2023 года поставки увеличились с 65 до 67 т по сравнению с прошлогодним показателем. При этом наблюдался рост продаж германия (+75% год к году) и одновременное снижение экспорта галлия (–20%). Потенциальный дефицит на рынке оценивается властями КНР в 56 т. К каким последствиям приведут эти ограничения и есть ли шанс закрепиться на рынке другим поставщикам - разбирались "Известия".



Исторический контекст



Китай производит 60% мирового германия и 80% галлия, по данным Европейской промышленной ассоциации. Германий и его соединения используются в производстве оптических приборов, электроники, а также в фармацевтической отрасли. Галлий применяют в полупроводниковой промышленности (главным образом), медицине, для изготовления светодиодов, в том числе лазерных.



Решение КНР ограничить экспорт может привести к временному дефициту галлия и германия на рынке и к росту цен на электронику, в которой эти металлы используются, считает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Одновременно другие страны могут начать восстанавливать собственное производство этих металлов.



- Дело в том, что оба этих металла не являются редкими. Первичный галлий можно добывать из отходов глиноземного производства, а германий - получать из золы сжигаемого каменного угля.



Но проблема в том, что рынку нужны эти металлы сравнительно недорого, чтобы конечная продукция оставалась доступной для потребителей:



- Получение чистых металлов - процесс технологически сложный и дорогостоящий. Наладить его можно где угодно, но эффективным производство может быть только при гарантированном и масштабном спросе.



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В свое время, отмечает эксперт, из-за ценовой нестабильности и падения потребления этих металлов многие страны свернули собственное производство, в то время как Китай, напротив, сделал большие инвестиции в добычу галлия и германия.



- Что и позволило ему сосредоточить львиную долю мирового производства, а сейчас ставить свои условия рынку. Если данный демарш будет временным, то через какое-то время все вернется на круги своя. А если Китай сократит поставки всерьез и надолго, то другим странам придется создавать собственные производства для обеспечения своих потребностей.



В России производство галлия и германия сохранилось, и, как считает эксперт, обеспечить внутренние потребности наша страна сможет.



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Обозначили монополию



Россия в состоянии обеспечить себя галлием и германием в отсутствие поставок из КНР, согласна руководитель направления "Промышленность" Института технологий нефти и газа Ольга Орлова. Поэтому наращивать производство ударными темпами может и не понадобиться.



- Скорее всего, недополучив планируемую прибыль, китайцы передумают еще раз, и скоро поставки возобновятся, - продолжает она. - А временный дефицит, во-первых, спровоцирует рост цен и КНР получит профит от заморозки, а во-вторых, обозначит свое монопольное право на поставки. Однако все это можно считать и сигналом для России о необходимости наладить производство чистого германия, который мы импортируем из КНР.



О необходимости возрождать собственное производство говорит и руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.



- Вопрос доступа к металлам для микросхем может решаться не только дипломатией в отношениях с Китаем, но элементарно развитием национальных производств на основе существующей инфраструктуры по переработке угля. Мы можем наблюдать реализацию такого решения на европейском опыте. Еще в 2021 году, когда европейская автопромышленность столкнулась с дефицитом микросхем, самым популярным решением проблемы признавалось наращивание собственного производства. Напомним, что сегодня в ЕС рассматривается так называемый Европейский акт о чипах (European Chips Act), в рамках которого Евросоюз ставит цель удвоения своей доли на мировом рынке полупроводников до 20% к 2030 году, а достижение этой цели требует и заполнения разрыва в цепочках поставок соответствующих материалов.



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С точки зрения эксперта, Россия не испытает шока от дефицита германия и галлия, поскольку отечественное производство полностью закрывает потребность российского сегмента полупроводников.



- Проблема может возникнуть с получением особо чистого галлия, который Россия как раз импортировала из Китая. Доступ именно к материалам высокой чистоты определяет возможности развития национальной микроэлектроники, что обусловлено уменьшением размера транзисторов и повышением степени интеграции с достижением размеров до 5 нанометров. Но развивать экспорт галлия и германия России будет уже сложнее, поскольку все упирается в ограниченные производственные мощности. Поэтому общий тренд, который задает на мировом рынке решение Китая, - это развитие национальных производств материалов для электроники, - резюмирует Антонина Левашенко.



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Себя прокормим



Галлий в основном производится в Китае (420 т в год в 2021 году), на втором месте - Россия с объемом 5 т, комментирует директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов:



- Аналогичная ситуация с германием. Китай в 2021 году произвел 95 т, а на втором месте была Россия с производством 5 т. На остальные страны в мире совокупно пришлось производство 40 т германия.



По мнению спикера, затруднения с поставками галлия и германия из Китая действительно могут вызвать трудности мирового масштаба, потому что альтернативы фактически нет.



- Между тем Россия может нарастить производство и галлия, и германия. При необходимости можно будет нарастить поставки и за границу. Но заменить Китай Россия не сможет, - заключает Артем Тузов.



Поле для конкуренции



Ужесточение контроля со стороны Китая не означает полного запрета на вывоз редкоземельных металлов, но может вызвать рост цен на товарных биржах в течение следующих нескольких месяцев в период повышенной неопределенности, полагает приглашенный преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Максим Неваленный:



- По оценкам участников рынка, опрошенных Thomson Reuters, процесс получения лицензий на вывоз обычно занимает около двух месяцев, а запасов галлия и германия за пределами Китая может хватить на покрытие спроса в течение двух-трех месяцев, что может несколько сгладить ожидаемые ценовые колебания.



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По словам эксперта, возможное сокращение поставок редкоземельных металлов из Китая может стимулировать рост добычи и поставок на мировой рынок со стороны конкурирующих стран.



- Однако, вероятно, не стоит ожидать резкого сокращения экспорта галлия и германия из Китая в среднесрочной перспективе по причине возможного затоваривания внутреннего рынка продукцией на фоне слабого роста промышленности в текущем году, - заключает Максим Неваленный. Источник - Известия

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