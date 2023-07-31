 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер советский композитор-классик Александр Колкер ("Стоят девчонки...")
01:37 02.08.2023

Умер композитор Александр Колкер

Автор песен "Стоят девчонки", "Туман" и "Карелия" Александр Колкер умер в возрасте 90 лет

Колкер умер в Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет. Он написал более 100 композиций, в том числе песни "Ночной трамвай", "Карелия" и "Стоят девчонки", а также музыку к фильмам "Свадьба Кречинского" и "Трое в лодке, не считая собаки"

Композитор, автор более чем 100 песен и музыки к фильмам Александр Колкер умер в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни. Об этом сообщил Союз композиторов города в социальной сети "ВКонтакте".

"С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер", - сказано в сообщении.

О дате и месте прощания с композитором в союзе пообещали сообщить дополнительно.

Александр Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде.

В 1950 году окончил музыкальную школу по классу скрипки, а в 1956 году - Ленинградский электротехнический институт (сегодня - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, СПбГЭТУ "ЛЭТИ"). В период учебы в вузе посещал семинары для начинающих композиторов и писал музыку к студенческим спектаклям.

В 1958 года Колкер начал работать в качестве композитора. За всю свою жизнь он написал более 100 песен (большую часть из них - в соавторстве с поэтом-песенником Кимом Рыжовым). Многие исполняла жена композитора, певица и народная артистка России Мария Пахоменко.



Сочиненные композитором песни вошли в репертуар Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других артистов.

Также Колкер был автором композиций для мюзиклов, оперетт, рок-опер, фильмов и театральных постановок.

Среди наиболее известных произведений Колкера песни "Карелия", "Ночной трамвай", "Стоят девчонки", а также музыка к кинофильмам "Хроника пикирующего бомбардировщика" (1967), "Свадьба Кречинского" (1974), "Труффальдино из Бергамо" (1976), "Трое в лодке, не считая собаки" (1979) и другим.

Был лауреатом премии Ленинградского комсомола (1968) и Национальной премии "Музыкальное сердце театра" в номинации "Лучшая музыка (композитор)" (2009). Также имел звания заслуженного деятеля искусств РСФСР (присвоено в 1981 году) и почетного гражданина Карелии.

Татьяна Зыкина

Источник - РБК
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