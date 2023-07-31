Тегеранский суд отправил в тюрьму освещавших антиправительственные протесты журналисток Саиду Шайфи и Насим Бейги

01:39 02.08.2023

Суд в Тегеране приговорил иранских журналисток Саиду Шайфи и Насим Султан Бейги, освещавших прошлогодние антиправительственные протесты, к трем годам и семи месяцам колонии по обвинению в "сговоре против национальной безопасности", еще по восемь месяцев журналистки получили за "пропаганду против режима". Об этом сообщает базирующаяся в США правозащитная организация Human Rights Activists in Iran (HRAI).



Суммарно девушкам предстоит провести в местах лишения свободы четыре года и три месяца. Суд также запретил им в ближайшие два года покидать страну и состоять в общественно-политических объединениях.



Журналистка Мехрнуш Зарей Ханзаки, третья обвиняемая по этому делу, была оправдана.



HRAI указывает, что во время слушаний судья 26-го отделения Тегеранского революционного суда Иман Афшари оскорблял журналисток за их позицию по поводу обязательного ношения хиджаба в Иране, которой они делились в своих социальных сетях.

30 июля профсоюз журналистов Тегерана призвал прекратить выносить неправосудные приговоры работникам СМИ - после того, как власти страны осудили главного редактора газеты Etemad Беруза Безади и редактора Tejarat News Марзие Махмуди за освещение протестов осенью 2022 года.



Масштабные антиправительственные протесты вспыхнули в Иране в сентябре прошлого года после смерти 22-летней Махсы Амини. Девушку остановил на улице патруль полиции нравов из-за неправильного ношения хиджаба, ее доставили в полицейский участок. Вскоре Амини отвезли в больницу, где она умерла. Общественные активисты обвинили в ее смерти полицейских, которые, как считается, сильно избили девушку.



Протесты в Иране продолжались до декабря. Протестующим де‐факто удалось добиться того, что ношение хиджаба для женщин в Иране перестало быть обязательным. Однако формально закон об использование головного платка в исламской республике не отменен. В последние недели власти стали жестче контролировать ношение хиджаба.