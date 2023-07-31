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Предчувствие большой африканской войны: соседи Нигера предостерегли от интервенции, - МК
02:05 02.08.2023

Франция начала эвакуацию европейцев из пережившей переворот страны

Вызванный переворотом в Нигере кризис начинает выходить за пределы этой африканской страны. В регионе все сильнее ощущается предчувствие большой войны. В то время как часть региональных стран в ультимативной форме потребовала вернуть свергнутого президента на место, другие соседи - Буркина-Фасо и Мали - жестко предостерегают от вмешательства в дела Нигера.

Франция начала эвакуацию европейцев из пережившей переворот страны
РОССИЙСКИЙ ФЛАГ ПОЛЬЗУЕТСЯ БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В НИГЕРЕ.
ФОТО: AP
Соседи Нигера заявляют, что любое вмешательство с целью восстановления в должности свергнутого президента Мохаммеда Базума будет рассматриваться как "объявление войны" против них самих, сообщает "Аль-Джазира".

"Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выражают свою братскую солидарность народу Нигера, который решил с полной ответственностью взять свою судьбу в свои руки и принять на себя всю полноту своего суверенитета перед лицом истории, - заявили представители двух стран. - Любое военное вмешательство против Нигера было бы равносильно объявлению войны Буркина-Фасо и Мали". А это, предупреждают авторы заявления, может привести к "катастрофическим последствиям", которые "могут дестабилизировать весь регион".

Две соседние страны также заявили, что они "отказываются применять незаконные, неправомерные и бесчеловечные санкции против народа и властей Нигера".

ГЛидеры переворота в Нигере, которые назначили главой государства бывшего начальника президентской гвардии генерала Абдурахмана Чиани, заявили, что они свергли президента Базума из-за плохого управления и недовольства тем, как он справлялся с угрозами безопасности со стороны группировок, связанных с "Аль-Каидой" (запрещенная в России террористическая организация) и ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация).

Захват власти, который знаменует собой седьмой менее чем за три года военный переворот в Западной и Центральной Африке, вызвал немедленное осуждение со стороны Африканского союза, Соединенных Штатов, Организации Объединенных Наций, Европейского союза и других держав.

Региональный западноафриканский блок ЭКОВАС ввел санкции, включая прекращение всех финансовых операций и замораживание национальных активов. Этот альянс также заявил, что может санкционировать применение силы для восстановления власти Базума, которого, по мнению наблюдателей, удерживают в его доме в столице Нигера Ниамее.

Белый дом определился по поводу эвакуации американцев из Нигера

Помимо Буркина-Фасо и Мали президент Гвинеи Мамади Думбуя, чье правительство также было сформировано в результате государственного переворота, также выразил "несогласие с санкциями, рекомендованными ЭКОВАС, включая военное вмешательство".

Что касается ЭКОВАС, то у этого регионального союза есть опыт военных интервенций. В 1990-х годах альянс вмешался в события в Либерии во время гражданской войны, одного из самых кровопролитных конфликтов в Африке, - туда были отправлены миротворцы из Нигерии. А в 2017 году ЭКОВАС устроило вмешательство в Гамбию, чтобы помешать предшественнику нового президента Яхье Джамме сорвать передачу власти - в страну прибыло около 7000 военнослужащих из Ганы, Нигерии и Сенегала.

Тем временем новые власти Нигера обвинили Францию в попытках организовать военную интервенцию в эту страну, в Париже же от этих обвинений пытаются всячески откреститься. Антифранцузские настроения помогли разжечь продолжающиеся протесты сторонников государственного переворота у здания посольства бывшей колониальной метрополии в Ниамее, где можно было услышать, как демонстранты скандировали "Да здравствует Россия" и "Долой Францию". Четкого объяснения российской символики у манифестантов нет, но, как предполагает Associated Press, таким образом африканская страна, похоже, символизирует антизападные чувства демонстрантов.

Со своей стороны, Париж объявил об эвакуации из Нигера во вторник французских и европейских граждан. Одной из причин такого решения названы недавние действия, направленные против посольства Франции в Ниамее. Закрытие воздушного пространства Нигера также "лишает наших соотечественников возможности покинуть страну своим ходом", заявили во французском МИДе.

И Соединенные Штаты, и Франция в последние годы направили войска и военную и гуманитарную помощь на сотни миллионов долларов в Нигер, который до 1960 года был французской колонией. Эта страна рассматривалась ими как последняя сотрудничающая с Западом в борьбе с экстремизмом во франкоязычном регионе Африки, отмечает Associated Press.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1690931100


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