Президент Жапаров "написал" свою 2-ю книгу - "Жаны Кыргызстанды куруунун багыты"

04:23 02.08.2023

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Вышла в свет книга о пути создания нового Кыргызстана. Автор - Садыр Жапаров



Под авторством президента Садыра Жапарова вышла в свет книга "Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты" ("Путь построения нового Кыргызстана"). Об этом в социальных сетях сообщают региональные библиотеки.



