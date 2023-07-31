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Президент Жапаров "написал" свою 2-ю книгу - "Жаны Кыргызстанды куруунун багыты"
04:23 02.08.2023

Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Вышла в свет книга о пути создания нового Кыргызстана. Автор - Садыр Жапаров

Под авторством президента Садыра Жапарова вышла в свет книга "Жаңы Кыргызстанды куруунун багыты" ("Путь построения нового Кыргызстана"). Об этом в социальных сетях сообщают региональные библиотеки.



Труд состоит из четырех частей. Первая посвящена появлению идеи создания нового Кыргызстана, во второй части рассказывается об основных идеологических направлениях страны, в третьей описываются национальные традиции, особенности, культура народа, четвертая - заключительная.

Книга издана тиражом в 41 тысячу экземпляров, роздана региональным библиотекам и различным учреждениям страны.

Отметим, в 2015 году у Садыра Жапарова опубликована книга "10 лет в политике". В труде описаны основные политические события, начиная с 2005 года. В частности, подробно рассказывается о побеге первого президента Кыргызстана Аскара Акаева, приходе к власти Курманбека Бакиева, создании тандема с Феликсом Куловым, о том, как Садыр Жапаров возглавил Агентство по предупреждению коррупции, о передаче пастбища Каркыра и акциях протеста оппозиции.

В 2021 году книгу перевели на турецкий язык.

Источник - 24.kg
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