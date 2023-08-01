Турецкий ВПК: успехи, достижения и проблемы на пути партнерства с Западом, - А.Арешев

06:36 02.08.2023 1.08.2023 | АНДРЕЙ АРЕШЕВ



Международная выставка оборонной промышленности 2023 IDEF’23 была призвана продемонстрировать растущую мощь Турции



В планах Турецкой Республики – увеличение экспорта военной продукции с 4,4 млрд. долл. в 2022 году до 6 млрд. долл. (более чем на треть), сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган в обращении к участникам проходившей с 25 по 28 июля Международной выставки оборонной промышленности 2023 (IDEF’23): "…мы уже достигли рекордного уровня экспорта в 2,3 миллиарда долларов в первой половине года". Резкий рост экспорта оборонной продукции приходится в основном на аэрокосмическую отрасль и на беспилотники, используемые более чем в трех десятках государств.



Напомним, одним из знаковых событий недавней поездки президента Эрдогана по государствам Персидского Залива стало подписание контракта между ведущим производителем и экспортером Baykar Technology и Министерством обороны Саудовской Аравии. Как заявил недавно назначенный глава Департамента оборонной промышленности Турции Халук Горгун, стоимость этой наиболее значительной для турецкого ВПК сделки превысила 3,1 млрд. долл. В ОАЭ были подписаны соглашения о совместных разработках в космической и военной сферах. Согласно опубликованному в марте отчету SIPRI, в 2018-2022 гг. Саудовская Аравия, Катар и Египет неизменно входили в "десятку" импортеров оружия в мире (королевство приобрело за этот период 9,6% всего оружейного импорта в мире, уступив только Индии с 11%).



В то время как Эр-Рияд сделал выбор в пользу "высокогорных" беспилотников Akinci, многих других покупателей интересуют менее крупные и не столь дорогие машины Bayraktar TB2, использовавшиеся Киевом (с неочевидным успехом) в противостоянии российской армии, а в 2020 году – Азербайджаном в ходе 44-дневной войны против Нагорного Карабаха. Производство БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci планируется развернуть на Украине в 2025 году на местном дочернем предприятии турецкой компании ООО "Авиа венчурс", сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар, слова которого приводит газета Yeni Akit. Впрочем, этим тесные связи контролируемой родственниками Эдрогана компании с режимом Зеленского далеко не исчерпываются. Например, пару дней назад некий Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал учебному центру сил территориальной обороны ВСУ мобильный модульный лагерь стоимостью $1,2 миллиона: проект реализовали усилиями поляков и компании Baykar. Примечательно, что в состав "лагеря" вошли две специализированные ремонтные станции для технического обслуживания и ремонта поступающей боевикам ВСУ западной техники, да и турецкой, наверное, тоже: циркулирует информация о планах поставок Киеву самоходных гаубиц T155 Firtina, около 180 беспилотников Bayraktar TB2, 100 машин Bayraktar Mini, 500 защищенных автомобилей, а также 122-мм реактивных снарядов; вскоре начнутся поставки минометных и артиллерийских боеприпасов.



Помимо Украины, Польши, Румынии, Венгрии, Албании, Катара и нескольких африканских государств, среди которых Нигерия и Нигер (где недавно случился столь встревоживший Запад военный переворот), в 2021 году "Байркатары" приобрели Туркменистан и Киргизия. В то же время конфликтующий с нею по приграничным вопросам Таджикистан подписал 26 июля с Турцией очередное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, подписи под которым поставили министры обороны Яшар Гюлер и Шерали Мирзо. Ранее в Казахстане заинтересовались совместным производством беспилотника Anka, среднегабаритного разведывательного аппарата дальнего действия, производства Turkish Aerospace Industries (TUSAS). По информации Defense News, еще в 2021 году два производителя из Саудовской Аравии начали по лицензии компании Vestel Savunma совместное производство беспилотника Karayel-SU, способного находиться в воздухе до 20 часов и на высоте до 5500 метров.



Впервые IDEF провели в 1993 году, и с тех пор она проходит раз в два года под эгидой турецкого военного ведомства в выставочном центре Tuyap. Согласно веб-сайту выставки, это крупнейшее собрание представителей оборонной промышленности в Турции и четвертое по величине в мире. В прошлый раз, в 2021 году, в мероприятии приняли участие более тысячи компаний из 53 стран.



Открывая IDEF’23, Эрдоган назвал Турцию "одной из трех ведущих стран в области технологий беспилотных летательных аппаратов" и "одной из 10 стран, которые производят собственные военные корабли", готовой "представить наши знания и опыт в оборонной промышленности на благо наших друзей". Развивающаяся оборонная промышленность Турции привлекает в IDEF все большее число компаний, заявил на открытии выставки Х. Горгун. В этом году на выставку съехались представители 81 страны, среди которых – несколько американских и транснациональных корпораций, в том числе производитель истребителей F-16 Fighting Falcons Lockheed Martin. Среди нескольких десятков китайских компаний, специализирующихся на оборонных, информационных технологиях и логистике, по утверждению американского издания Defense News, были замечены желающие приобрести турецкие компании для реализации неких долгосрочных целей. ОАЭ и Саудовскую Аравию представляли 15 и 5 компаниями соответственно, причем Абу-Даби рекламировали в Турции свои собственные форматы, а именно – международные выставки обороны и морской обороны (IDEX и NAVDEX), беспилотных систем, а также их моделирования и обучения (UMEX и SimTEX).



По словам Эрдогана, турецким ВПК реализуется 850 различных проектов. В частности, государственная компания Aselsan представит мобильные лазерные системы, а также новую зенитно-ракетную систему, предназначенную для противодействия угрозам ударных беспилотных летательных аппаратов, боевых самолетов и вертолетов, противокорабельных и крылатых ракет.



Не забыл Эрдоган покритиковать "международное эмбарго и ограничения на поставки оружия", несмотря на которые его страна продолжит "решительно работать над развитием своей оборонной промышленности". Отмена эмбарго и ограничений на продажу оружия (Соединенными Штатами, Канадой, Нидерландами и некоторыми другими участниками НАТО) используется опытным политиком в качестве рычага давления в вопросе приема в ряды альянса Швеции, а ранее – Финляндии. Администрация Байдена заявляет о поддержке продажи туркам F-16 и комплектов для их модернизации, нуждаясь для этого в поддержке обладающих правом вето ведущих демократов и республиканцев в обеих палатах конгресса. Обсуждался данный вопрос и на недавней встрече в Вильнюсе Эрдогана с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По информации канадских источников, Оттава может ослабить ограничения на экспорт в Турцию оружия и комплектующих по мере укрепления связей Анкары с ее западными коллегами (в канцелярии самого Трюдо по этому поводу отделались противоречивыми показаниями). Нидерланды ранее объявили о снятии эмбарго против Турции, введенное в 2019 году после ее очередного вторжения на север Сирии.



Военно-промышленный комплекс Турции демонстрирует впечатляющие успехи, перечисленные бывшим главой Департамента оборонной промышленности Исмаилом Демиром перед уходом со своего поста. Так, экспорт оборонной и аэрокосмической продукции возрос с 1,5 млрд. долл. в 2014 г. до 4,4 млрд. долл. в 2022 году (планы на 2023 г. – 6 млрд. долл.). Оборот оборонной и аэрокосмической промышленности увеличился с 5,1 млрд. долл. в 2004 году до 12,2 млрд. долл. к концу прошлого года.



Среди важных достижений только недавних лет – выход на взлетную полосу первого национального истребителя KAAN вырулил на взлетную полосу, первый полет реактивного сверхзвукового палубного малозаметного беспилотника Bayraktar KIZILELMA. Поднялся в воздух HÜRJET, первый национальный реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет самолет разработки Turkish Aerospace Industries. В прошлом году вышел в море первый национальный разведывательный корабль TCG UFUK, а в апреле года нынешнего в присутствии Эрдогана спущен на воду многоцелевой универсальный десантный корабль TCG Anadolu, который может быть переконфигурирован под легкий авианосец.



В 2021 г. спущен на воду первый национальный фрегат ISTANBUL, поступила на вооружение первая национальная противокорабельная ракета ATMACA, а также вышеупомянутый тяжелый БПЛА AKINCI, с борта которого недавно была выпущена крылатая ракета ÇAKIR. Два года назад было начато серийное производство первого национального вооруженного беспилотного катера ULAQ, поставлена первая национальная торпеда тяжелого класса AKYA, а в прошлом году войска ПВО получили систему средней дальности HİSAR, поставлен первый национальный турбореактивный ракетный двигатель KTJ3200 - 2022 г. Из космических достижений – запуск в минувшем апреле с площадки базы ВВС США "Ванденберг" в Калифорнии турецких спутников дистанционного зондирования Земли İMECE, KILIÇSAT, PLAN-S и CONNECTA T2.1. На корабли начала устанавливаться система противовоздушной обороны ближнего действия GÖKDENİZ, поставлена система радиоэлектронной борьбы типа MERTER Ridge. Для завершения испытаний переданы танки ALTAY, а беспилотник-"невидимка" ANKA-3 впервые выехал на взлетную полосу. Впервые поднялся в воздух вертолет GÖKBEY с двигателем турецкой разработки, а также ударный вертолет тяжелого класса АТАК-2. Армией получены первые F-16, авионика которых была модернизирована компанией ASELSAN в рамках проекта ÖZGÜR и др.



Среди объективных трудностей турецких оборонщиков – отсутствие собственных двигателей (которое частично предполагается восполнить за счет остаточных возможностей предприятий Украины), а также зависимость от поставок электроники, композитных материалов, программного обеспечения, компонентов систем радиоэлектронной борьбы и т. д. Не приходится сомневаться в том, что зависимость ВПК Турции от "смежников" в США и Европе будет использоваться коллективным Западом в качестве рычага геополитического давления на Анкару, и не в последнюю очередь – в "русском вопросе". Сотрудничество с Западом будет носить долговременный и стратегически важный для Турции характер, в то время как "дружба" с Россией носит ситуационный и тактический характер, пишет телеграм-канал "Россия не Европа". Даже в случае дальнейших закупок крупных партий вооружений (у незападных игроков) или достижения договоренности о совместном производстве с Россией или Китаем изменения сложившегося баланса будут небыстрыми и в первые годы – неглубокими, отмечают авторы посвященной турецкой оборонке статьи "Уроки из второго эшелона", опубликованной журналом "Россия в глобальной политике".



Не приходится сомневаться, что действующее турецкое руководство, невзирая на имеющиеся трудности, будет всеми возможными способами стремиться войти в число игроков "первого эшелона" мирового оружейного рынка, к которым можно отнести Россию, США, Францию, отчасти Китай, что может придать "соревновательному соперничеству" России и Турции новую (и не факт, что позитивную) динамику. Источник - fondsk.ru

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