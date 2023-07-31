Неоевгенический фашизм в XXI веке: угроза мировому сообществу, - Владимир Овчинский

06:44 02.08.2023 Все больше странных, часто опасных, с точки зрения психически здорового человека, событий происходит в разных страна мира. Но, особенно часто они фиксируются в США.



Речь идет о явлениях, посягающих на сущность человека как такового. Фактах, вторгающихся в биологическое развитие человека, изменяющих заданные Творцом и Природой тренды.



По сути у нас на глазах происходит неоевгеническая революция.



Но мы прекрасно помним, что развитие евгеники в ХХ веке привело к гитлеровскому фашизму с уничтожением "неполноценных людей" в печах концлагерей.



1. Извинения генетиков за евгеников



В январе 2023 года крупнейшая и самая известная в мире группа генетиков человека извинилась за ту роль, которую некоторые из ее первых лидеров сыграли в американском евгеническом движении, а также за пагубные способы использования этой области для разжигания расизма и дискриминации.



Американское общество генетики человека (ASHG), состоящее из 8000 членов, "приносит искренние извинения за свою причастность к неправомерному использованию исследований в области генетики человека для оправдания, содействия и замалчивания несправедливости во всех ее формах", говорится в сообщении совета директоров.



Этот драматический жест был совершен спустя два десятилетия после завершения проекта "Геном человека", который показал, что люди во всем мире разделяют 99,9% своего генетического материала. В результате генетики пришли к глобальному консенсусу в отношении того, что "раса" - это чисто социальная конструкция, хотя и имеющая последствия в реальном мире, не имеющая биологического основания. Извинения также приносятся на фоне роста числа преступлений на почве ненависти и массовых убийств, вызванных превосходством белых и безосновательными заявлениями о демографическом составе страны.



Решение общества генетиков принести извинения последовало за 18-месячным расследованием, вызванным протестами 2020 года против жестокости полиции, кульминацией которых стала публичная публикация 27-страничного отчета, в котором общество тщательно изучило свое прошлое и объявило рекомендации по устранению ущерба, причиненного поколениями.



Среди неотложных действий, изложенных в документе "Встреча с нашей историей, построение справедливого будущего", общество исключило имя генетика начала ХХ-го века Уильяма Аллана из своей высшей ежегодной награды за выдающийся вклад в эту область. Согласно отчету, Аллан, врач из Северной Каролины и евгеник, "пропагандировал стерилизацию лиц с нежелательными чертами".



В докладе отмечается, что благодаря своему участию в евгенике и научном расизме и молчанию о них область генетики также нанесла ущерб себе.



Поскольку расшифровка генома привела к большим перспективам персонализированной медицины, отсутствие разнообразия среди участников генетических исследований угрожает поставить под угрозу открытие методов лечения болезней, профилактических мер и лекарств, сказал Брендан Ли, заведующий кафедрой молекулярной и генетики человека в Медицинский колледж Бэйлора и президент правления ASHG. В отчете отмечается, что около 78 процентов участников генетических исследований во всем мире имеют европейское происхождение, отчасти из-за настороженности многих неевропейцев по отношению к этой области, учитывая прошлый вред и острую нехватку разнообразия среди исследователей.



По словам Ли, акт искупления прошлого является моральным императивом, но он также неразрывно связан с научными целями организации.



Последнее, по его словам, "требует, чтобы не только мы, как исследователи, но и наши избиратели, наши участники, более широкое сообщество строили доверие. … Потому что, если мы не исправим моральные проблемы, исходящие из нашего прошлого, нам будет очень трудно двигаться вперед в будущее".



Евгеника, нацисты и рабство



Общество было основано в 1948 году, после Второй мировой войны и зверств нацистской Германии, которая практиковала евгенику против евреев, людей с ограниченными возможностями, гомосексуалистов и других людей, которые не соответствовали ложным представлениям о расовой чистоте и генетической пригодности.



К тому времени псевдонаучный расизм веками определялся глубокими предубеждениями среди американцев европейского происхождения, которые использовали его как оправдание рабства, жестокости и дискриминации по отношению к тем, кого они считали низшими.



Появление евгеники, термина, придуманного в 1883 году британским ученым Фрэнсисом Гальтоном (кузен Чарльза Дарвина) и определяемого как наука об улучшении человеческого рода "путем лучшего размножения", основывалось на аналогичном желании европейцев доминировать, а также на широко распространенных культурных страхах перед раз.



В отчете общества генетиков говорится, что это движение приобрело популярность в Соединенных Штатах в конце XIX-го и начале XX-го веков, поскольку повторное открытие законов наследственности Грегора Менделя привело к убеждению, что большинство признаков были генетически детерминированы и унаследованы. "Были также опасения, что "англо-саксонское превосходство" оказалось под угрозой, поскольку иммиграция из Восточной и Южной Европы увеличилась, а рабство в Соединенных Штатах прекратилось".



В 1910 году Чарльз Дэвенпорт, зоолог, получивший образование в Гарварде, учредил Бюро евгеники в лаборатории Колд-Спринг-Харбор на Лонг-Айленде, США. Офис опрашивал семьи для изучения наследственности признаков, среди которых были "слабоумие", преступность и алкоголизм. Давенпорт также изучал людей как африканского, так и европейского происхождения, опасаясь, что "те, кто может сойти за белых, загрязнят генофонд белых… Этот страх расового смешения также был ключевым фактором общественной защиты евгеники", - говорится в отчете.



Суперинтендант офиса Гарри Лафлин разработал типовой закон, который был использован в качестве основы для законов о принудительной стерилизации в нескольких штатах США. К 1931 году 30 штатов приняли такие законы, направленные против тех, кого считали генетически нежелательными. В отчете отмечается, что нацистская Германия также была вдохновлена ​​прототипом Лафлина (известно, что Гитлер в процессе написания своей человеко – ненавистнической книги "Майн Кампф" восхищался евгеническими законами США – В.О.).



После Второй мировой войны тот факт, что Германия использовала евгенику для насильственной стерилизации сотен тысяч и убийства миллионов людей, ослабило интерес американской общественности и ученых к движению.



Первоначальная задача ASHG состояла в том, чтобы восстановить доверие к генетике, и тем не менее в отчете приводятся хроники неоднократных неудач в этом на протяжении примерно четырех десятилетий.



"Отчет и его выводы болезненны и документируют историю, которую необходимо рассказывать и преподавать, чтобы мы могли предотвратить возрождение генетического расизма", - сказал Ли в заявлении, опубликованном вместе с отчетом.



В отчете генетиков говорится, что девять первых лидеров ассоциации занимали высокие посты в Американском обществе евгеники, трое из них - во время пребывания на посту президента ASHG. Пять президентов, работавших в 1950-х годах - Ли Дайс, Курт Стерн, Франц Каллманн, Мэдж Маклин и Лоуренс Снайдер - поддерживали принудительную стерилизацию людей, признанных генетически непригодными, включая людей с физическими и умственными недостатками, наследственными заболеваниями и психическими заболеваниями. Другой президент ASHG, Клод Нэш Херндон, был ключевым участником евгенической программы стерилизации в Северной Каролине, которая в первую очередь предназначалась для чернокожих женщин. В отчете говорится, что в 1961 году (уже Гагарин полетел в космос, а в Америке процветал неприкрытый фашизм !! – В.О.) он выступал за то, чтобы назвать самую престижную награду группы в честь своего наставника Уильяма Аллана.



В отчете также подчеркивается что лидеры научного общества генетиков мало что сделали, чтобы заблокировать членство или включение в форумы людей, продвигающих евгенические теории.



Группа также хранила молчание о неэтичных генетических исследованиях и необоснованных утверждениях, направленных против представителей меньшинств после принятия Закона о гражданских правах 1964 года.



Проект "Геном человека"



Раскрытый генетический код человека не поддерживает идею отдельных "рас", которые исторически относились к населению мира - категорий, придуманных европейцами, которые поставили себя на вершину иерархии, - сказал Чарльз Ротими, бывший президент ASHG и научный руководитель отделения наследственных заболеваний Национального института здоровья.



И все же это сообщение - наряду с научным консенсусом о том, что все современные люди появились в Африке примерно за 300 тысяч лет до того, как небольшие группы начали мигрировать около 60 тысяч лет назад - медленно доходит до широкой общественности, сказал Ротими.



"Я называю это генетическими намеками", - сказал он. "Это ощущение, что эти расовые категории имеют некий генетический способ определения, что никогда не было правдой".



Относительно небольшие различия среди людей можно увидеть между отдельными людьми, семьями или более крупными группами населения, сказал он, но "попытка использовать генетику для определения расовых групп подобна попытке нарезать суп. Вы можете нарезать его как хотите, но суп останется смешанным".



Однако представление о людях с точки зрения генетической расы глубоко укоренилось, и "его очень, очень трудно искоренить… Некоторые люди получают преимущество и не хотят его упускать", - сказал он. Другие опасаются, что потеряют способность отслеживать последствия расизма.



Концепции "социальной расы", а также расизма по-прежнему имеют реальное влияние, в том числе на здоровье, соглашаются Ротими и другие.



Те же самые генетические исследования, которые способны революционизировать наши представления о самих себе, также использовались для укрепления расистского мышления. Многие сторонники превосходства белой расы поспешили пройти генетические тесты, чтобы попытаться доказать свое превосходство, хвастаясь в социальных сетях способностью переваривать лактозу в молоке, которая генетически связана с одомашниванием домашнего скота в Северной Европе, а также в некоторых частях Африки.



И на фоне резкого роста преступлений на почве ненависти в отношении групп меньшинств в Соединенных Штатах и ​​во всем мире в последние годы для оправдания насилия использовались представления о расовом превосходстве и неполноценности.



"Сообщество генетиков человека самым решительным образом отвергает любые попытки исказить и исказить генетические знания для продвижения фиктивной расистской идеологии или попытаться узаконить с помощью науки фундаментальную ненависть, которая составляет злое ядро ​​​​белого превосходства", - говорится в заявлении общества.



Заявление остается заявлением, а евгеника в новом обличие продолжает развиваться. Нео - евгеника включает в себя трансгендерные трансформации, игрища вокруг секвестирования генома человека, эксперименты компании Илона Маска Neuralink по вживлению микрочипов в головной мозг человека "для излечения от ранее неизлечимых заболеваний" и многое другое.



2. Трансгендеры – порождение неоевгеники



Теория гендерной идентичности может иметь негативные последствия для репродуктивного здоровья и прав самих трансгендеров. В ней утверждается, что, хотя право на гендерную идентичность и право на сексуальное и репродуктивное здоровье являются неотъемлемой частью прав человека, на практике трансгендеры вынуждены выбирать между ними. Понимание этого сценария требует сосредоточения внимания на евгенических аспектах транс-политики даже в государствах, где признание гендерной идентичности, отличной от той, которая была приписана при рождении, не связано с хирургическими или гормональными нарушениями.



На практике транс - люди (т.е. люди, идентифицирующие себя с полом, отличным от того, который был назначен при рождении) вынуждены выбирать между ними. Эти сценарии требуют изучения евгенического измерения трансполитики даже в тех государствах, где признание гендерной идентичности, отличной от той, которая была приписана при рождении, не связано с хирургическими или гормональными нарушениями.



Для транс - людей во многих странах отказ от своих репродуктивных способностей был и остается условием доступа к юридическому признанию гендерной идентичности. В некоторых случаях принудительная стерилизация может быть следствием требований, установленных законодательством или судом, даже когда это прямо не предусмотрено в тексте закона.



Сеть Transgender Europe (TGEU), например, выпускает ежегодные отчеты о правовом положении трансгендеров во всех 47 государствах-членах Совета Европы (а в последнее время и в пяти странах Центральной Азии). Эти отчеты включают в себя подробный указатель по странам и карту, которая отличает государства, в которых "не действует юридическая процедура признания пола", от тех, в которых она есть, а в последних определяются правовые системы, в которых трансгендеры должны пройти процедуру стерилизации, прежде чем измениться. свои регистрационные данные.



Соединенное Королевство (Великобритания) представляет собой хороший пример того, как существующая политика - а не ее отсутствие - направлена ​​на стерилизацию трансгендеров. В Великобритании от трансгендеров никогда не требовалось по закону отказываться от своих репродуктивных способностей. Однако его система здравоохранения не поощряет репродукцию и поощряет практику удаления матки, яичников и фаллопиевых труб. Размножение не рекомендуется по медицинским показаниям, хотя и с очень слабыми клиническими данными.



"Трансифский" террор на подъеме



27 марта 2023 года, Одри Хейл пробралась в школу "Ковенант" в Нэшвилле и застрелила четырех девятилетних детей.



Хейл, женщина, которая думала, что она мужчина, также застрелила 59 -летнюю Кэтрин Кунсе, замещающую учительницу Синтию Пик, 61 год, и афроамериканца Майка Хилла, 61 год, смотрителя школы. Хейл оставила после себя манифест, объясняющий ее действия, но транс-активисты выступают против публикации документов, которые теперь находятся в руках ФБР. Манифест остается неопубликованным.



Каждого выстрела было бы достаточно, чтобы покалечить и убить детей, но Одри Хейл продолжала стрелять, выпустив в общей сложности 152 пули. Следователи, расследовавшие эти убийств называют это "чрезмерным убийством".



27 июля 2023 г. на сайте Front Page Ллойд Биллингсли собрал мнения американских экспертов о насилии со стороны трансгендеров. Эксперты считают, что транс-движение - это "революция против самой реальности", а с потерей реальности приходит потеря человечности. Сочувствие и разум исчезают, заменяясь ненавистью и насилием. Тех, кто придерживается биологической реальности, клеймят как "трансфобов", предположительно виновных в "геноциде". Это якобы оправдывает любые действия против них.



Сеть транс-сопротивления заявила, что у Одри Хейл "не было другого эффективного способа быть замеченной, кроме как наброситься на людей, лишая их жизни".



Когда в современных США белый человек стреляет в черного человека, при любых обстоятельствах объяснением по умолчанию является расизм, преступления на почве ненависти и так далее. Ничего подобного с Одри Хейл, которая в значительной степени "получила пропуск от СМИ и Белого дома".



Джо Байден не осудил стрелка, не назвал ни одной жертвы убийства и не присутствовал ни на одном из похорон. Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер сказала, что "наши сердца обращены к транс-сообществу, поскольку оно сейчас подвергается нападкам". Как обычно, она ошибается. Люди, признающие реальность, подвергаются нападкам, и транс-силы становятся более воинственными.



"Трантифа", сочетание слов "трансгендер" и "антифа", означает "крайне левое транс-движение, распространяющееся по США" и "запугивающее и подвергающее физическому насилию тех, кто с ними не согласен". Летом 2023 года транс-пловчиха Лия Томас была сфотографирована в черной футболке с надписью "Суперсолдат Антифа". Это можно назвать сигналом насилия.



"Транс-насильственная воинственность в настоящее время находится в центре внимания #Antifa", - утверждают американские эксперты. "Они считают, что критиков транс-идеологии следует заставить замолчать, покалечить или убить.



Почему трансгендеров стерилизуют в некоторых европейских странах



Путь к смене пола проходит через очень трудный путь, начиная от гормональной терапии и, возможно, хирургического вмешательства, и заканчивая социальной стигматизацией и дискриминацией. Но во многих европейских странах те, кто хочет добиться юридического признания переназначения, сталкиваются с дополнительными проблемами. Граждане Мальты, Ирландии, Дании и Норвегии могут просто сообщить властям о своем решении. В других случаях процесс требует согласия суда или даже диагноза психического расстройства. У Швейцарии, Греции и 18 других, в основном восточноевропейских, стран есть последнее препятствие: стерилизация. Почему это так?



Требование стерилизации имеет темные отголоски евгеники. В начале 1970-х Швеция стала первой страной в мире, которая разрешила трансгендерам менять свой пол на законных основаниях. Однако она проводила строгую политику стерилизации на том основании, что такие люди были психически больны и не могли заботиться о ребенке.



Всемирная организация здравоохранения до сих пор относит "транссексуализм", который она описывает как "желание жить и быть принятым в качестве представителя противоположного пола", психическим и поведенческим расстройством.



Общенациональная программа евгеники завершилась в 1976 году, но стерилизация оставалась условием смены пола до 2013 года. Эти требования уже распространились на другие страны, когда они начали решать ту же проблему.



По оценкам Amnesty International, в Европейском союзе проживает около 1,5 млн трансгендеров (тех, чья гендерная идентичность отличается от их биологического пола). Хотя Европа широко считается прогрессивной в отношении прав ЛГБТ, права трансгендеров все еще отстают. Процессы, связанные со сменой пола, сильно различаются в разных странах, и в большинстве из них требуется сложное сочетание медицинских вмешательств и юридических документов. Принудительная стерилизация, пожалуй, самая спорная мера, вызывающая критику со стороны ЛГБТ-активистов и ООН.



В некоторых странах гендер становится менее важной характеристикой для организации общества: парламент Нидерландов рассматривает вопрос о том, должны ли официальные документы вообще фиксировать пол.



Трансгендерность детей – неофашистская неоевгеника



Практику трансгендерных детей, которая становится все более распространенной в XXI веке, следует понимать как современную форму практики неоевгеники и, одновременно, неофашизма. В этой практике использовались сексуальные операции и медикаментозное лечение, чтобы изменить поведение "непригодных" в начале двадцатого века, и семейное консультирование в середине века, чтобы регулировать секс и гендер.



В настоящее время в Австралии детей в возрасте 10 лет при попустительстве Суда по семейным делам насильственно ставят на препараты, замедляющие половое созревание, в результате того, что у них диагностировано "расстройство гендерной идентичности", в надежде, что они будут переведены на кросс-пол. гормоны в 16 лет, а в 18 лет им делают операцию по ампутации половых признаков. Хотя Австралия находится в авангарде этой практики, другие страны догоняют ее. годовалому мальчику удалили гениталии, чтобы он стал "девочкой". В апреле 2011 года правительство Великобритании согласилось провести эксперимент по назначению препаратов, замедляющих половое созревание, детям от 12 лет. Эта практика стерилизует детей. Отсутствовала критическая феминистская литература о трансгендерности детей, и эта статья призвана внести свой вклад в исправление этой ситуации.



Практика трансгендерных детей является следствием растущей нормализации практики трансгендерных взрослых. До 1980-х годов практика трансгендеризма проводилась на сравнительно небольшом количестве пациентов, и эта практика не имела такого широкого и нормализующего освещения в СМИ, как сегодня. В 1980-х произошло изменение названия транссексуализма на трансгендеризм и начало "трансгендерного" движения, которое смоделировало себя



У детей диагностируют расстройство "гендерной идентичности" в результате проявления социально неприемлемого поведения, особенно поведения, которое считается неподходящим для биологического пола ребенка. Таким образом, трансгендерность детей следует понимать как проект социальной инженерии, который имеет сходство с практикой сексуальных операций, которые проводились над людьми, поведение которых считалось социально неприемлемым в предыдущую эпоху евгеники.



Существует растущая литература о кампаниях и практиках евгеники от социальных историков и историков науки, которая свидетельствует об идеях и практиках, которые находят отражение в современной практике трансгендеризма. В этой литературе описывается, как евгеническое движение развивалось в США и в Европе и сосредоточилось на практике стерилизации.



3. Неовгеника и теории контроля рождаемости



В 2022 году группа из 11 000 ученых подписала заявление, в котором призвала контролировать численность населения, чтобы замедлить эксплуатацию человеком хрупких ресурсов Земли. Поскольку изменение климата стало предметом неотложных дебатов, некоторые утверждают, что ограничение роста населения - если не евгеника - может быть частью спасения планеты.



Идея о том, что люди должны меньше размножаться, чтобы сохранить наши общие ресурсы, не нова. Это старая идея с бурной историей. Когда реформаторы поощряли - или заставляли - женщин иметь меньше детей во имя контроля над населением, расплачивались за это самые уязвимые люди и те, кого с наибольшей вероятностью считали нежелательными или непригодными.



В то время как защитники репродуктивных прав и зеленые активисты могут призывать к поддержке большей индивидуальной телесной автономии, они усиливают опасные евгенические силы, стоящие за поощрением контроля над рождаемостью.



Хотя Соединенные Штаты не приняли официальной общенациональной политики в области народонаселения, дебаты о демографическом контроле на протяжении многих лет велись по всему политическому спектру - с участием лидеров от президента Ричарда М. Никсона до вице-президента Эла Гора. Тем не менее, темная изнанка контроля над населением - от евгеники в Соединенных Штатах в начале ХХ-го века до массовых убийств во время Холокоста и обязательной стерилизации в Индии в 1970-х годах и политики одного ребенка в Китае - подорвала серьезные разговоры о глобальном планировании семьи или стратегиях для борьбы с изменением климата, бедностью и перенаселенностью путем решения проблемы роста населения.



После Нюрнбергского процесса ученые, которые пытались сдержать рост народонаселения, уклонились от наследия евгеники и сосредоточились на том, как можно использовать планирование семьи для минимизации ущерба окружающей среде и человеческой жизни. Но, в любом случае, эти усилия поддержали дело расистской евгеники, они также сыграли активную роль в продвижении прав женщин (феминизм).



Биолог и основатель теории нулевого роста населения (ZPG) Пол Эрлих попытался рассказать американцам о важности иметь меньшие семьи ради окружающей среды и качества жизни человека. Начиная с конца 1960-х годов, ZPG расширила свою деятельность, утверждая, что перенаселенность является причиной практически всех современных мировых бед: дорожного движения, загрязнения, перенаселенности и бедности, среди прочего. Тем не менее, не случайно работа Эрлиха первоначально была сосредоточена на бедных городах глобального юга, таких как индийский штат Дели, где намного выше численность населения и темпы потребления.



Связь между контролем над населением и темным использованием евгеники никогда не была устранена, что привело к бесчеловечным решениям по всему миру.



Многие сторонники контроля над населением сосредоточились на принудительных кампаниях по переселению, нацеленных на самых беспомощных людей.



В 1970-х годах политика Китая в отношении одного ребенка требовала противозачаточных средств, абортов и стерилизации для женщин, забеременевших вторым ребенком. (Были исключения, например, если первый ребенок женщины был девочкой или родился с инвалидностью.) Хотя эта политика закончилась несколько лет назад, она привела к устойчиво низким коэффициентам рождаемости, "сильно перекошенному соотношению полов" и некоторым исследователи говорят, значительно выше уровень преступности в Китае.



В Индии политика принудительной стерилизации в 1970-е годы также преследовала цель обуздать население до крайности, лишив граждан свободы и права заниматься добровольным планированием семьи, в основном нацеленных на бедных мужчин и некоторых женщин.



В движении "Нулевой прирост населения" антииммигрантские и проевгенические деятели, такие как Джон Тантон, нашли платформу для использования беспокойства о народонаселении для продвижения расизма, фанатизма и нативизма, а также менталитета "мы" против "их".



Такое беспокойство о населении подпитывало санкционированные правительством решения, которые подрывали добровольный индивидуальный выбор. Хотя некоторые из членов ZPG действительно выступали за принудительную демографическую политику, другие говорили, что предоставление женщинам большего выбора - путем продвижения репродуктивных прав было лучшим и наиболее гуманным решением проблемы роста населения.



Будучи крупнейшим массовым движением населения в Соединенных Штатах, принудительные и расовые подходы к населению стали тревожной частью истории ZPG.



Например, с 1971 по 1973 год ZPG вместе с Ассоциацией добровольной стерилизации (AVS) и Американским союзом гражданских свобод (ACLU) проводила операцию "Судебный процесс", которая предоставляла ресурсы и советы мужчинам и женщинам, ищущим добровольную постоянную стерилизацию. Члены ZPG боролись за то, чтобы дать большему количеству американцев доступ к противозачаточным средствам, абортам, стерилизации, предотвращению беременности и всестороннему половому воспитанию. При этом, утверждали они, родительство станет более осознанным и добровольным, и, таким образом, будет рождаться меньше людей. ZPG также выступала за более широкие изменения в американских культурных и социальных нормах, которые были в значительной степени пронаталистскими, отвергая идею о том, что материнство - это главное и главное в женственности. Некоторые назвали эти нормы "принудительным пронатализмом", ссылаясь на проблему случайной подростковой беременности, нападки на права на аборт и требования к минимальному возрасту, которые больницы предъявляют к женщинам, желающим быть стерилизованными. По их словам, решение проблемы неравенства женщин неизбежно приведет к снижению прироста населения.



Большая часть поддержки движения народонаселения, включая его расистские антииммигрантские настроения, финансировалась влиятельными и богатыми людьми и корпорациями, получающими прибыль от потребления энергии, работающей на ископаемом топливе".



4. "Благими намерениями дорога вымощена дорога в ад": о современном генетическом консультировании



По данным Forbes Генетическое консультирование постепенно становится одной из самых доходных и быстрорастущих медицинских профессий. Нынешние консультанты получают в среднем $71 тыс. в Северной Америке и около $60 тыс. в Европе. В зависимости от специализации и опыта сумма может достигать $170 тыс. Перспективность профессии также исходит из растущего спроса на специалистов по всему миру. Большой спрос существует как на докторов, так и на обладателей степени магистра. Необходимость в этих врачах по всему миру, учитывая развивающиеся страны, составляет 14–20% в год. За последние 20 лет количество сертифицированных специалистов по всему миру выросло в 4 раза. А опрос, проведенный в США, показывает, что 90% консультантов довольны своим выбором профессии.



Нынешние профессионалы работают в таких областях, как планирование семьи и бесплодие, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, онкология, неврология, педиатрия, фармакогенетика и геномная медицина. Лидирующими областями являются планирование семьи и борьба с раковыми опухолями, в них задействована большая часть работающих специалистов. Три четверти специалистов вовлечены в работу с пациентами, и около 15% не имеют отношения к медицине. В первую очередь это связано с растущим спросом на их экспертизу в других областях вроде бизнеса, управления, образования и научных исследований.



Объем и значение работы консультантов напрямую зависит от развития генетики. Сейчас беременная женщина может заранее узнать, что ее ребенок может заболеть раком в определенном возрасте. После оценки ДНК ребенка и статистических рисков выводятся варианты решений и принимаются меры. Родителям также следует знать о слабостях своего собственного организма, прежде чем будет достигнута точка невозврата. Долг самого консультанта состоит именно в предоставлении информации о генетических расстройствах, которые приводят к развитию болезней, оценить реальный риск и предложить варианты упреждающих решений. На них лежит ответственность и за то, чтобы человек принял рациональное решение после получения неприятного прогноза. Если вопрос уже обсуждался с другими врачами, все равно потребуется оценка генетика, чтобы полностью оценить серьезность проблемы и ее последствия.



Секвенирование генома эмбриона является последним достижением медицинской генетики. Научная группа из университета штата Вашингтон составила полный генетический портрет еще нерожденного человека. Для того чтобы это сделать, нужно провести анализ крови беременной женщины и образца слюны отца. На данный момент эта технология готовится к выходу на медицинский рынок.



С появлением генетических портретов постепенно будет отпадать необходимость в опасных процедурах вроде пункции с целью получить околоплодную жидкость (амниоцентез) и биопсии оболочки зародыша. Погрешность остается при этом низкой. Результаты предродового секвенирования точны на 98%, когда их сравнивают с послеродовыми анализами. К существенным недостаткам можно отнести неспособность определить 5 из 39 уникальных мутаций, которые не наследуются от родителей.



Цена такого анализа теперь составляет примерно $4 тыс., хотя всего 10 лет назад она было по карману лишь богатейшему 1% людей. Более привычные генетические тесты могут стоить от $250–500.



Учитывая то, с каким материалом ученым приходится работать, они должны иметь широкий спектр навыков и богатый учебный опыт. Поэтому среди требований к специалисту есть такие, как наличие дополнительных специальностей, а именно психологии, молекулярной генетики, статистики, социологии и химии, биохимии, анатомии и физиологии, биоэтики, медицинской генетики и генетики человека.



Среди наиболее престижных вузов по этим предметам можно выделить университет Ньюкастла, Кардифа, Йорка, Дурхама и Лестера в Великобритании. Эта пятерка давно заработала хорошую репутацию в научной среде. В частности, Лестер разработал ДНК-дактилоскопию в 1984 году и с тех поддерживает престиж своих лабораторий и научного состава. В континентальной Европе выделяются университеты Вены, Эразма Роттердамского, Людвига Максимилиана в Мюнхене, а также университет Лунда в Швеции. Преподавание генетики и биологии особо почитается в США. Практически вся верхняя десятка американских вузов поддерживает эти дисциплины на высоком уровне. Генетика имеет существенное экономическое значение в прибрежных штатах страны, штатах с высоким числом иммигрантов, в том числе расположенных возле Великих озер на северо-востоке. Среди азиатских вузов наибольшее количество научных публикаций поступает из университетов Осаки, Токио, Пекина, а также национальных университетов Сингапура и Сеула. Группа ведущих мировых экспертов предупредила, что новое поколение передовых генетических методов лечения поднимает серьезные медицинские и этические проблемы, которые необходимо решить, чтобы революционные технологии принесли пользу пациентам и обществу.



Лекарства, основанные на мощных инструментах редактирования генов, начнут трансформировать лечение заболеваний крови, состояний, поражающих сердце, глаза и мышцы, и потенциально даже нейродегенеративных заболеваний до конца десятилетия, но стоимость сделает их недоступными для многих. пациенты.



Испытания по редактированию генов у эмбрионов, вероятно, последуют, говорят исследователи, и, хотя клиническое применение этой процедуры ограничено, некоторые опасаются, что клиники по лечению бесплодия могут использовать эту технологию и предлагать услуги по редактированию генов, которые подпитывают "новый вид техноевгеники".



Профессор Дженнифер Дудна, получившая Нобелевскую премию по химии 2020 года за редактирование генов, сказала: "Мы обязательно увидим геномную терапию для сердечных заболеваний, нейродегенеративных заболеваний, заболеваний глаз и многого другого, а также, возможно, для некоторых профилактических методов лечения".



Но она предупредила: "Один из самых больших и наиболее реальных рисков заключается в том, что люди, которые могли бы получить наибольшую выгоду, не смогут получить к ним доступ или позволить себе их".



Эксперты, от генетиков и исследователей в области общественного здравоохранения до биоэтиков и философов, ожидают, что волна методов редактирования генов достигнет клиник в ближайшие пять лет или около того. Они будут исправлять болезнетворные мутации в тканях и органах пациентов и будут становиться все более изощренными по мере того, как исследователи разрабатывают, как вносить несколько изменений одновременно и достигать труднодоступных областей, таких как части мозга, пораженные нейродегенеративным заболеванием. Регулирующие органы в США, Европе и Великобритании могут одобрить первую терапию редактирования генома в ближайшее время, лечение серповидно-клеточной анемии, нарушения свертываемости крови.



По словам профессора Юэна Бирни, содиректора Института Европейской биоинформатики, "та же технология прокладывает путь для лечения здоровых людей, чтобы сделать их быстрее, умнее, сильнее или более устойчивыми к болезням, хотя улучшение сложнее, чем исправление отдельных дефектных генов.



Профессор Майана Зац из Университета Сан-Паулу, Бразилия и основатель Бразильской ассоциации мышечной дистрофии, сказала, что она "категорически против редактирования генов для улучшения", но добавила: "Всегда найдутся люди, готовые платить за это в частных клиниках. и будет трудно остановиться".



Бейлис считает, что генетическое улучшение "неизбежно", потому что многие из нас - "грубые капиталисты, стремящиеся принять биокапитализм".



Саммит генетиков, состоявшийся в Гонконге в 2018 году, был омрачен спорами, когда китайский ученый Цзянькуй Хэ сообщил, что он отредактировал ДНК трех эмбрионов, которые превратились в младенцев, включая сестер-близнецов по имени Лулу и Нана. Он намеревался сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ, но научное сообщество резко осудило его как безрассудство. Он был заключен в тюрьму на три года за нарушение китайских законов.



Некоторые эксперты заявили, что редактирование генов может быть достаточно безопасным для испытаний на человеческих эмбрионах в ближайшие 10-20 лет, хотя профессор Луиджи Нальдини, генный терапевт из Университета Вита-Салюте Сан-Раффаэле в Милане, сказал, что нишевые методы лечения могут " технически" быть готовым в течение пяти лет.



Такие методы лечения будут направлены на предотвращение разрушительных наследственных заболеваний, в том числе тех, которые приводят к летальному исходу в первые годы жизни. Но генетики подчеркивают, что почти всегда есть альтернативы, такие как генетический скрининг эмбрионов ЭКО, усыновление или донорские яйцеклетки или сперма. Одна из причин для осторожности заключается в том, что так называемое редактирование зародышевой линии у эмбрионов изменяет ДНК в сперматозоидах или яйцеклетках получившегося взрослого человека, а это означает, что любые изменения, включая ошибки, передаются будущим поколениям. Альтернатива, над которой работают, выполняет редактирование генов зародышей в утробе матери.



Сегодня редактирование генов стоит миллионы долларов за операцию. Но если затраты существенно снизятся в ближайшие десятилетия, существует риск того, что клиники ЭКО могут начать предлагать услуги, независимо от того, доказаны преимущества или нет. Будущие родители могут чувствовать себя обязанными использовать его, чтобы дать своему ребенку "лучшую жизнь", сказал Бейлис, подпитывая "новый вид техноевгеники". Бирни предполагает, что клиники могут предлагать комбинированные пакеты ЭКО, скрининга эмбрионов и редактирования генов, но предупредил, что это будет "ошибочным направлением". "Важно, чтобы страны придумали, как регулировать это, прежде чем это станет более вероятной перспективой", - сказал он.



Несмотря на достижения, профессор Альта Чаро, специалист по биоэтике из Университета Висконсин-Мэдисон, подозревает, что большинство людей будут продолжать рожать детей по старинке. "Самый большой риск, который я вижу на данный момент, заключается в том, что обсуждение редактирования зародышевой линии будет продолжать представлять такие антиутопические видения как реалистичные", - сказала она. "ЭКО - это неудобно и дорого. Я не вижу людей, отказывающихся от зачатия с помощью более приятных способов полового акта, если только в этом нет реальной необходимости".



5. Компания Илона Маска, занимающаяся имплантацией мозга, получила разрешение на испытания на людях



Компания Илона Маска Neuralink, занимающаяся имплантацией мозга, в июне 2023 года получила одобрение регулирующих органов на проведение первого клинического испытания своего экспериментального устройства на людях. Но напыщенное продвижение технологии миллиардером, его лидерские качества в других компаниях и опасения по поводу благополучия животных, связанные с экспериментами Neuralink, вызывают тревогу.



"Я была удивлена, - сказала Лаура Кабрера, специалист по нейроэтике из Института этики рока штата Пенсильвания, в связи с решением Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешить компании проводить клинические испытания.



По словам Кабреры, непостоянное лидерство Маска в Twitter* и его технический идеал "двигаться быстро" вызывают вопросы о способности Neuralink ответственно контролировать разработку инвазивного медицинского устройства, способного считывать сигналы мозга. Она сказала:



"Собирается ли он рассматривать устройство с мозговым имплантом как нечто, требующее не только дополнительного регулирования, но и этического рассмотрения?. Или он просто будет относиться к этому как к еще одному гаджету?"



Neuralink - далеко не первая и не единственная компания, работающая над устройствами с интерфейсом мозга. На протяжении десятилетий исследовательские группы по всему миру изучают возможность использования имплантатов и устройств для лечения таких состояний, как паралич и депрессия. Уже тысячи людей используют нейропротезы, такие как кохлеарные имплантаты, для улучшения слуха. Но широкий спектр возможностей, которые Маск обещает от устройства Neuralink, вызвал скептицизм у экспертов.



Neuralink вошла в отрасль в 2016 году и разработала интерфейс мозг-компьютер (BCI) под названием Link - компьютерный чип с электродами, который можно вшить в поверхность мозга и соединить его с внешней электроникой. А также роботизированное устройство, который вживляет чип.



По словам Джона Донохью, нейробиолога из Университета Брауна, в конструкции используется электрод нового типа, который возглавлял команду, разработавшую интерфейс мозг-компьютер "BrainGate" для восстановления движения у людей с параличом.



Маск заявил, что устройство Neuralink может быть использовано в различных терапевтических целях для лечения таких состояний, как слепота, паралич, депрессия. Но он также сказал, что конечная цель состоит в том, чтобы создать "общее устройство для населения", которое могло бы напрямую подключать разум пользователя к суперкомпьютерам и помогать людям идти в ногу с искусственным интеллектом. Он также предположил, что устройство может в конечном итоге извлекать и хранить мысли в качестве "резервного диска для вашего нефизического существа, вашей цифровой души".



До сих пор Neuralink тестировала свои чипы на животных. Видео, выпущенное в 2021 году, показывает, как обезьяна использует устройство, чтобы играть в видеоигру Pong своим разумом, а другое видео от 2022 года показывает, как обезьяна телепатически печатает на компьютере.



Одобрение FDA устранило первое препятствие на пути к клиническим испытаниям на людях, но объем, направленность и дизайн любого такого исследования остаются неясными.



Заявки FDA и процессы утверждения недоступны для общественности. Как частная компания, Neuralink также не обязана раскрывать информацию о таких нормативных актах инвесторам.



На веб-сайте Neuralink указано, что он ищет участников с такими заболеваниями, как паралич, слепота, глухота или неспособность говорить. Но компания не ответила на запрос Guardian о дополнительных подробностях.



В своем заявлении представитель FDA только подтвердил, что Neuralink был одобрен для исключения для исследовательского устройства (IDE) - процесса FDA, который позволяет использовать устройство для клинических исследований.



Точно так же неясно, когда состоится такой суд. Компании необходимо будет собрать институциональный наблюдательный совет для утверждения и контроля за исследованием.



Согласно сообщению Reuters, одобрение FDA на прошлой неделе было получено после того, как регулятор первоначально отклонил предыдущую заявку Neuralink на клинические испытания в 2022 году, сославшись на "десятки недостатков", которые компания должна была устранить перед тестированием на людях.



Скриншот прямой трансляции Neuralink в августе 2020 года показывает, как Маск держит дисковый имплантат.

По данным информационного агентства, проблемы безопасности связаны с литиевой батареей импланта и потенциальным перегревом, вопросы о том, могут ли тонкие провода аппарата мигрировать в другие части мозга и что устройство нельзя удалить, не повредив мозговую ткань.



Неясно, как эти опасения были решены. FDA отказалось конкретно комментировать процесс подачи заявок на Neuralink, но представитель в целом отметил, что у агентства есть "строгий с научной точки зрения процесс оценки безопасности и эффективности медицинских устройств". Она добавила, что FDA "глубоко привержено обеспечению ответственного и гуманного ухода за животными", участвующими в тестировании.



Neuralink отказалась комментировать свои планы клинических испытаний.



Изнурительные сроки, неудачные операции



Одобрение FDA также было получено на фоне продолжающегося изучения методов тестирования Neuralink и обвинений в жестоком обращении с животными. Согласно другому отчету Reuters, компания убила более 1500 животных с тех пор, как начала экспериментировать над ними в 2018 году. Хотя смерть подопытных животных в лабораториях не редкость, сотрудники сообщили службе новостей, что уровень смертности был выше, чем необходимо, из-за изнурительного графика разработки Маска, который, по их утверждениям, привел к большему количеству ошибок и неудачных операций.



Бывшие сотрудники, опрошенные Reuters, охарактеризовали некоторые эксперименты как "хакерские работы". В одном неудачном эксперименте устройства неправильного размера были установлены у 25 из 60 свиней, использованных для тестирования. В другом случае устройство Neuralink было случайно имплантировано не в тот позвонок двум разным свиньям во время двух отдельных операций, что привело к их эвтаназии из-за боли и страданий. В то время Neuralink не ответила на запрос Reuters о комментариях. А FDA отказалось от комментариев, сославшись на закон о конфиденциальности коммерческой информации.



Есть опасения, что они могут выполнять небрежную работу и что их данные могут быть ненадежными.



Почему увольняются ученые?



Большинство основателей компании, среди которых были ведущие ученые в этой области, уволились. По состоянию на июль 2022 года в Neuralink остались только двое из восьми членов-основателей.



"Мне хотелось бы знать, о чем думает FDA, - сказал Л. Сид М. Джонсон, нейроэтик из Центра биоэтики и гуманитарных наук Медицинского университета штата Нью-Йорк. "Одна из проблем, связанных с Neuralink, заключается в том, что она не работает так, как функционируют многие другие исследовательские лаборатории или организации", - добавил Джонсон. "Есть опасения по поводу того, что они могут выполнять небрежную работу и что их данные могут быть ненадежными".



Обвинения привели к продолжающимся расследованиям Neuralink со стороны нескольких правительственных учреждений и членов Конгресса, включая запрос Министерства сельского хозяйства по поводу обвинений в жестоком обращении с животными и Министерства транспорта по поводу неправильного обращения с биологически опасными материалами за пределами штата. Ранее в этом месяце представители Демократической партии Эрл Блюменауэр и Адам Шифф призвали Министерство сельского хозяйства США расследовать конфликты интересов в совете, отвечающем за надзор за испытаниями на животных в Neuralink. В электронном письме Министерство сельского хозяйства США заявило, что не может подтвердить или опровергнуть расследование. Департамент транспорта не ответил на запрос о комментарии.



"Я хотел бы подождать, чтобы узнать, как идут эти расследования и каковы результаты, прежде чем дать компании зеленый свет на испытания", - сказал Кабрера. "Если утверждения окажутся правдой, это, безусловно, вызовет обеспокоенность по поводу обращения с человеческим мозгом".



Neuralink не ответила на запрос о комментариях относительно обвинений. В предыдущем сообщении в блоге, отвечая на "недавние статьи", поднимающие "вопросы, связанные с использованием Neuralink исследовательских животных", компания заявила, что "полностью привержена работе с животными максимально гуманным и этичным способом". В то время, в феврале 2022 года, компания заявила, что "никогда не получала отзывов от Министерства сельского хозяйства США о проверках его объектов и программы ухода за животными".



На снимке экрана с прямой трансляции Neuralink в августе 2020 года Маск стоит рядом с хирургическим роботом.

Как сказал Виктор Краутхамер, адъюнкт-профессор биомедицинской инженерии, проработавший три десятилетия в FDA, FDA обычно не инспектирует лабораторные помещения в рамках рассмотрения заявок на клинические испытания. Он сказал, что невозможно узнать, было ли это в данном случае.



"На самом деле FDA не занимается защитой животных - его больше заботит качество данных", - сказал он. "Если бы в тестировании были нарушения, возможно, они должны были провести проверку, чтобы убедиться, что результаты заслуживают доверия или нет. Но у нас недостаточно информации, чтобы знать".



По словам Джонсона и Кабреры, послужной список Маска по неправильному обращению с пользовательскими данными в Twitter также вызывает вопросы о способности его компании обрабатывать высококонфиденциальные данные, полученные от участников ее возможных клинических испытаний.



"Есть некоторые этические опасения по поводу конфиденциальности в любое время, когда вы используете мозговое устройство", - сказал Джонсон. "На что следует обратить внимание: будет ли Neuralink иметь доступ к данным о мозге людей, которым они имплантируют эти устройства? Что они собираются с этим делать? И как они собираются защитить конфиденциальность пользователей?"



Neuralink не ответила на вопросы о том, как она планирует обрабатывать данные участников испытаний.



Маркетинг Маска отличает Neuralink от других компаний и групп в государственных учреждениях, работающих в области BCI, которые сосредоточились на использовании устройств для лечения определенных заболеваний, таких как судороги, тремор Паркинсона или паралич.



Индустрия "устройств нейромодуляции", которые регистрируют или стимулируют нейронную активность, превысила 6 миллиардов долларов. Synchron, еще один производитель BCI, получил одобрение FDA на тестирование устройств с мозговыми имплантатами в июле 2021 года, а Blackrock Neurotech, которая устанавливает мозговые имплантаты, которые позволяют людям с параличом управлять цифровыми устройствами и протезами, уже более десяти лет проводит испытания на людях.



Технология вживления чего-то в мозг очень зрелая, но куда это вставлять в мозг и как стимулировать еще только прорабатывается, особенно при сложных заболеваниях



Тем временем Маск сказал, что основал компанию в основном из-за опасений, что искусственный интеллект получит слишком большую власть над людьми. Устройство Neuralink позволит людям конкурировать с новым разумным ИИ, заявил Маск, заявив: "Я создал Neuralink специально для решения проблемы симбиоза ИИ, которую я считаю экзистенциальной угрозой".



Эксперты говорят, что даже несмотря на то, что Neuralink получает одобрение FDA на клинические испытания, ее продуктам предстоит долгий путь до потребителей. После получения разрешения на проведение клинических исследований компании обычно проводят не менее двух раундов испытаний, прежде чем подавать заявку на получение разрешения FDA на коммерческий рынок устройства.



Neuralink сначала должна будет доказать, что ее имплантат безопасен, а затем установить его эффективность при лечении конкретных состояний. По словам Донохью, нейробиолога из Университета Брауна, последняя является областью, в которой исследователи по всему миру проводят сложную, но многообещающую работу.



"Технология имплантации чего-то в мозг очень зрелая, но где это поместить в мозг и как это стимулировать, все еще разрабатывается, особенно при сложных заболеваниях", - сказал он.



Тем не менее, он сказал, что ему не нравится раздутый маркетинг. Реклама Маска устройства Neuralink имеет параллели с его планами в отношении Twitter, который он купил за 44 миллиарда долларов в 2022 году и пообещал перейти к "приложению для всего", которое может удовлетворить потребности всех пользователей одновременно.



"Я думаю, что это упускает из виду уровень сложности всего этого", - сказал Донохью. "Выполнение каждого условия требует больших усилий, верно? И это может занять много времени. И поэтому я думаю, что мы должны быть очень осторожны, чтобы уважать достоинство людей, которым мы пытаемся помочь".



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Неоевгенические эксперименты по улучшению человека и "соблюдению его прав" прямым путем ведут к биотехнологическому неофашизму – управлению людьми через достижения биотехнологической революции посредством воздействия на общества созданных "сверхлюдей" нового типа. Источник - завтра

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