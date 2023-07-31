 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сиди дома. Русофобствующей НПО-активистке из Кыргызстана запретили въезд в Россию
07:58 02.08.2023

Западному НПО-активисту из Кыргызстана запретили въезд в Россию
Бурул Усманалиевой - героине одной из наших публикаций бессрочно запретили въезд в Россию. Об этом она сама сообщила в соцсетях, заявив, что причиной послужила поддержка ею Украины и осуждение СВО.

Вот, что она написала на своей страничке в Фейсбук:

"Заплатила врагу. За свою позицию по Украине и за отстаивание госязыка. Я заплатила гордо, в глаза, и бесповоротно, с полным чувством достоинства и даже открытого заявления и подверждения моей анти Путинской позиции".

Напомним нашим читателям, кто такая Бурул Усманалиева. В определенных кругах Кыргызстана, фигурантка этой статьи весьма известная личность, имеющая солидный бекграунд. В официальной биографии ее именуют не иначе, как "политолог", "эксперт по свободе СМИ". Она год проучилась в США по программе обмена в Американском университете Центральной Азии (Бишкек), получила степень бакалавра по специальности "международная сравнительная политика". Затем – степень магистра по международным отношениям в Центрально-Европейском университете в Будапеште – вотчине Джорджа Сороса.

Также, Усманалиева успела "засветиться" в политической деятельности. Она была одним из лидеров оппозиционного движения "Кел-Кел", которое принимало активное участие в перевороте 2005 года. На Бурул – одного из лидеров движения – обратило внимание BBC. Она стала героиней одного из постреволюционных материалов Британской медиакорпорации.

В 2020 году Бурулкан пыталась пройти в парламент стороны от откровенно прозападной партии "Реформа" под номером №53. Эта партия сыграла не последнюю роль в протестах 2020.

И неудивительно, что человеку с таким бекграундом был запрещен въезд в Россию.

Источник - stanradar.com
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