 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 02.08.2023
14:12  О работе кыргызстанских "правозащитников" на западных кураторов. Часть 1
14:06  American Conservative: Украина превратилась в кладбище. Польше и США этого мало
13:56  Скончался Народный артист Узбекистана певец Нуриддин Хамракулов
13:06  В Алматы никак не восстановят подачу воды после селя
12:05  В Бишкеке задержана банда "фашистов", нападавших "на лиц азиатской национальности"!
12:02  Эффект кордицепса. В перспективе все они работают на дело Русского Мирового Порядка, - Иван Охлобыстин
11:59  Писатель Захар Прилепин возвращается на Донбасс-фронт после ранения

09:39  В Казахстане наполовину сократят предельную родительскую плату в частных школах
07:58  Сиди дома. Русофобствующей НПО-активистке из Кыргызстана запретили въезд в Россию
06:44  Неоевгенический фашизм в XXI веке: угроза мировому сообществу, - Владимир Овчинский
06:36  Турецкий ВПК: успехи, достижения и проблемы на пути партнерства с Западом, - А.Арешев
04:23  Президент Жапаров "написал" свою 2-ю книгу - "Жаны Кыргызстанды куруунун багыты"
02:05  Предчувствие большой африканской войны: соседи Нигера предостерегли от интервенции, - МК
01:56  Геворг Мирзаян: Миграционный вопрос в РФ надо решать, а не усугублять
01:39  Тегеранский суд отправил в тюрьму освещавших антиправительственные протесты журналисток Саиду Шайфи и Насим Бейги
01:37  Умер советский композитор-классик Александр Колкер ("Стоят девчонки...")
01:36  Китай ввел ограничения на экспорт галлия и германия
01:11  Ограничения ОПЕК+ разогнали цены на нефть. Российская Urals пробила западный потолок
01:09  "Вагнер" может защитить Нигер от французской интервенции
01:01  Что связывает Путина и Эрдогана? - Мехмет Аджет
00:19  Чемпионат мира по БРИКС. Пятерка незападных экономик открывает двери Глобальному Югу, - "Къ"
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Вторник, 01.08.2023
22:24  Авиакомпания "Туркменистан" приостановила рейсы в Москву из-за рисков безопасности полетов
22:13  Грядущие выборы в США могут оказаться сенсационными, - Пушков
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21:49  Блокада прорвана? Российские корабли не стали мешать заходу судов в украинский порт
21:28  Непотопляемый! Тура Боболов снова хоким - теперь он оторвется в узбекском Аккургане
20:18  Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы
20:11  США жмут на газ саудо-израильского сближения. Иран возмущает перспектива новых Авраамовых соглашений
20:09  В Киргизии ищут золото нации. Месторождение "Кумтор" остается в центре скандала, - Виктория Панфилова
15:20  В случае рецессии Европа пострадает сильнее, чем в 2008 году, - Филип Пилкингтон
15:16  В украинском конфликте происходит важнейший перелом, - Зоран Метер
15:15  Золотая валюта БРИКС – насколько это реально? - Валентин Катасонов
15:08  Кто кормит Таджикистан: мигранты или доноры?
15:05  Советская мечта. Почему среди молодых россиян растет популярность Сталина, - Андрей Фурсов
14:51  Россиянина Кислицина Казахстан не выдаст США, а депортирует в РФ
14:43  Болгары и албанцы договорились о разделе Северной Македонии
13:10  Хватит вилять хвостом. Прощание с Советом безопасности ООН, - А.Школьников
11:48  КырЗабавы. В Сокулуке задержаны лица, которые без причины избивали прохожих
10:43  Вкурил Вокурка. Казахстанский АО "KEGOC" возглавил Наби Айтжанов
10:22  Частные охранные компании в Африке: новый этап противостояния? - А.Веселов
09:44  Тогаев и Шукуров - новые руководители в Минсельхозе Узбекистана
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Писатель Захар Прилепин возвращается на Донбасс-фронт после ранения
11:59 02.08.2023

Прилепин подтвердил предложение возглавить полк Росгвардии особого назначения
"Состояние нормальное, учусь ходить"

Находящийся на лечении Захар Прилепин назначен заместителем командира полка особого назначения "Оплот". Этот полк будет вооружен собственной артиллерией и тяжелой техникой, в том числе танками для выполнения боевых задач непосредственно на передовой в зоне СВО.

"Состояние нормальное, учусь ходить"

Переживший 6 мая покушение известный писатель и действующий офицер Росгвардии Захар Прилепин второй месяц проходит реабилитацию после теракта в Нижегородской области.

– Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй, – подтвердил свое назначение "МК" находящийся на лечении писатель Захар Прилепин.

Авторы: АНАТОЛИЙ САЛУНОВ

Источник - МК
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