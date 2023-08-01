Писатель Захар Прилепин возвращается на Донбасс-фронт после ранения

11:59 02.08.2023

Прилепин подтвердил предложение возглавить полк Росгвардии особого назначения

"Состояние нормальное, учусь ходить"



Находящийся на лечении Захар Прилепин назначен заместителем командира полка особого назначения "Оплот". Этот полк будет вооружен собственной артиллерией и тяжелой техникой, в том числе танками для выполнения боевых задач непосредственно на передовой в зоне СВО.



"Состояние нормальное, учусь ходить"



Переживший 6 мая покушение известный писатель и действующий офицер Росгвардии Захар Прилепин второй месяц проходит реабилитацию после теракта в Нижегородской области.



– Я получил должность заместителя командира полка, и по излечении вернусь в строй, – подтвердил свое назначение "МК" находящийся на лечении писатель Захар Прилепин.



Авторы: АНАТОЛИЙ САЛУНОВ