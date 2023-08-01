 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Эффект кордицепса. В перспективе все они работают на дело Русского Мирового Порядка, - Иван Охлобыстин
12:02 02.08.2023

Всеми правдами и неправдами моя возлюбленная супруга выбила для меня неделю отпуска и увезла в дремучие приокские леса по грибы. За что я ей, признаться, весьма благодарен, поскольку и не могу вспомнить сколько уже не отдыхал.

Однако отдых мне дается не просто. Забыл, друзья, как это - ничего не делать, а уж тем более - ни о чем, связанным с текущим моментом, не думать. И теплыми вечерами, потягивая 70% настойку на морошке и поглаживая за ушами ручного мишку, меня то и дело тянет погрузится в обзоры новостных колонок и видеоаналитику на Ютубе.

Чаще всего это истеричные терзания наших бывших соотечественников, сбежавших за рубеж и ведущих оттуда, за деньги полученные от монетизации их каналов, провокационную агитацию. Бог его знает, почему Ютуб еще не отключили, ведь очевидно, что этот информационный ресурс явно вреден для неокрепшего сознания некоторых наших сограждан, особенно молодежи, о воспитании коей государство несколько десятилетий не задумывалось столь же обстоятельно, как предположим о зловещих кошмарах дискредитации Вооруженных Сил и оскорблении чувств верующих.

Хотя, может быть, я излишне требователен к родному государству, до сих пор не имеющему внятной идеологии. Мало того, появление этой идеологии недопускающему на конституционном уровне. В общем, каюсь - грешу обывательским любопытством. Грешу и каюсь.

При этом не могу не отметить, что тактически, конечно, критика от предателей наносит вред, но стратегически она же, пожалуй, полезней "пятиминуток ненависти" на федеральных каналах. Те уж и не смотрит никто, а вот присутствие большого числа наших, хоть и бывших, соотечественников на полях информационной войны просто неоценимо.

Одним из главных постулатов медиасферы является данность - "неважно что о тебе говорят, главное чтобы правильно произносили фамилию". Бездушное время смывает все лишнее, оставляя лишь информационную справку о факте наличия. И даже если наши беспощадные критики проклинают нас, то от этого они не перестают быть нашими. Просто им не повезло, их отогнали от кормушки, вот они и пузырятся сероводородом.

А так… Они даже в большей степени имперцы, чем мы. Рашисты на удаленке. Поэтому ничего нет удивительного, что Ходорковский* поддержал мятеж Пригожина, а Навальный признал Стрелкова узником совести.

В перспективе все они работают на дело Русского Мирового Порядка. Как этого не понимают украинцы или их господа-англосаксы, ума не приложу?! Но делаю вывод, что Господь все-таки на нашей стороне.

Пусть и дальше воняют. Утверждают наше существование в мировом массовом бессознательном. Нет никаких "хороших" или "плохих" русских, есть просто русские. Не важно: против они Путина или "за", в Риге они или в Набережных Челнах, русские они, евреи или ненцы. Важно, что их внутренние установки базируются на факте существования Русской Империи как территориального и культурного субъекта.

Такие пироги, товарищи! И ничего тут не поделаешь. Кантианское "ноумен" - вещь в себе. Пусть и дальше несут во времени нашу великую идею.

Есть такие хитрые грибы-паразиты - кордицепсы однобокие. Эти удивительные создания овладевают волей древесных муравьев, заставляя их растаскивать себя по всему лесу, забираться на самые высокие деревья, откуда удобнее всего разбрасывать свои споры.

Вот и наши многоликие критики - невзоровы*, фейгины*, шендеровичи*, латынины*, ларины* и прочие делают примерно то же самое.

Споры им в лапы.

*лица, признанные иностранными агентами

Источник - zavtra.ru
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