В Бишкеке задержана банда "фашистов", нападавших "на лиц азиатской национальности"!

12:05 02.08.2023

В Бишкеке националисты совершали противоправные действия против азиатов

2 августа 2023 14:58 - Карыпбай кызы Толгонай



В Бишкеке националисты совершали противоправные действия против азиатов



В ходе проводимой органами ГКНБ КР работы по выявлению и пресечению причин и условий для возникновения конфликтов на межэтнической почве, получены данные о том, что в Бишкеке и Чуйской области функционирует подпольная группа националистов, осуществляющих противоправные действия в отношении лиц азиатской национальности и проводящих при этом видеофиксацию своих противоправных действий для публикации в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным пресс-службы, члены националистической группы в своих публикациях использовали фашистскую символику.



"В рамках уголовного дела, возбужденного ГСУ ГКНБ КР по признакам преступлений, предусмотренных пунктами 1 и 4, части 2, статьи 330 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики, сотрудниками спецслужбы проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлены и задержаны трое членов отмеченной группы граждане КР, жители Бишкека и Чуйской области С.Б.М., Н.Р.В. и С.Г.Р..



В рамках следственных действий у задержанных изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их противоправной деятельности.



Задержанные помещены под стражу в ИВС СИЗО ГКНБ КР.



В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и задержанию других возможных участников подпольной националистической группы.



Пострадавших от действий указанных лиц просим обратиться по телефону доверия ГКНБ КР (0312 66 04 75)".