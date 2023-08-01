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Вторник, 01.08.2023
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В Алматы никак не восстановят подачу воды после селя
13:06 02.08.2023

Когда в Медеуском районе Алматы полностью восстановят подачу воды

Директор "Алматы су" Ильяс Казиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что уже со 2 августа 2023 года в Медеуском районе могут восстановить регулярную подачу воды, если уровень мутности в реке не будет превышать норму.
Он отметил, что вода в южную часть Медеуского района пока подается в ограниченном объеме – менее 50% от потребности. При этом на прошлой неделе часть жилых массивов уже обеспечили бесперебойным водоснабжением.

"Сегодня первый день, когда вода будет стабильно по всему району до вечера – где-то до 23:00. Если по результатам анализов качество воды в Малой Алматинке в течение дня не будет падать, то водоснабжение в полном объеме будет восстановлено. Если к вечеру качество воды ухудшится, то в 23:00 или 00:00 мы воду перекроем, чтобы за ночь заполнить резервуары и на следующий день бесперебойно подавать воду", – объяснил Ильяс Казиев.
По его словам, сейчас мутность воды в реке составляет 16 мг/дц³.

"Допустим, вчера с утра мы обрадовались, что вода чистая, но к обеду, как только жара разогналась, началось активное таяние, и уже к вечеру мутность воды составляла около 160 мг/дм³", – сказал Ильяс Казиев.
Ранее в компании "Алматы су" рассказали, что водоснабжение в южной части Медеуского района по-прежнему ограничено: воду продолжают подавать по графику.

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Сколько еще ждать воды жителям предгорных районов Алматы
21 июля 2023 года мощный сель сошел в Алматинской области. Из-за сильного помутнения рек в Медеуском районе Алматы ограничили подачу воды.

Динара Халдарова,
Тамила Языкова
Алматы

Источник - Zakon.kz
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