В Алматы никак не восстановят подачу воды после селя

13:06 02.08.2023

Когда в Медеуском районе Алматы полностью восстановят подачу воды



Директор "Алматы су" Ильяс Казиев рассказал корреспонденту Zakon.kz, что уже со 2 августа 2023 года в Медеуском районе могут восстановить регулярную подачу воды, если уровень мутности в реке не будет превышать норму.

Он отметил, что вода в южную часть Медеуского района пока подается в ограниченном объеме – менее 50% от потребности. При этом на прошлой неделе часть жилых массивов уже обеспечили бесперебойным водоснабжением.



"Сегодня первый день, когда вода будет стабильно по всему району до вечера – где-то до 23:00. Если по результатам анализов качество воды в Малой Алматинке в течение дня не будет падать, то водоснабжение в полном объеме будет восстановлено. Если к вечеру качество воды ухудшится, то в 23:00 или 00:00 мы воду перекроем, чтобы за ночь заполнить резервуары и на следующий день бесперебойно подавать воду", – объяснил Ильяс Казиев.

По его словам, сейчас мутность воды в реке составляет 16 мг/дц³.



"Допустим, вчера с утра мы обрадовались, что вода чистая, но к обеду, как только жара разогналась, началось активное таяние, и уже к вечеру мутность воды составляла около 160 мг/дм³", – сказал Ильяс Казиев.

Ранее в компании "Алматы су" рассказали, что водоснабжение в южной части Медеуского района по-прежнему ограничено: воду продолжают подавать по графику.



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Динара Халдарова,

Тамила Языкова

Алматы