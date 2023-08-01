Скончался Народный артист Узбекистана певец Нуриддин Хамракулов

13:56 02.08.2023

Скончался народный артист Узбекистана Нуриддин Хамракулов



В возрасте 77 лет ушел из жизни известный певец, народный артист Узбекистана Нуриддин Хамракулов.



Министерство культуры Узбекистана сообщило о смерти известного певца, народного артиста Нуриддина Хамракулова. Ему было 77 лет.



Нуриддин Хамракулов родился 18 июня 1946 года в Андижанской области. В 1973 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт имени Островского (ныне - Государственный институт искусств и культуры).



С 1967 года работал в Андижанском театре, позже - в областной филармонии. В 1987 году получил звание народного артиста Узбекистана.



В репертуаре певца много классических песен, среди них - "Самарканд ушшоги", "Тошкент ироги", "Оламни асранг", "Раъно", "Сой курдим", "Ширинлигинг", "Кулди бахорим", "Турналар", "Ажаб сирлар" и другие.



В 2020 году артист был награжден орденом "Дустлик".







